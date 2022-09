Dieselové BMW 1 s výkonem 1 000 koní na sprintech kazí den všem, v prachu nechá i Bugatti Chiron před 6 hodinami | Petr Miler

Že diesely umí být rychlé, víme už nějaký ten pátek, aby si ale kterýkoli z nich namazal na chleba jakékoli z nejrychlejších silničních aut planety, to jsme ještě neviděli. Extrémně upravené BMW řady 1 to dokáže.

Kritici možná se slovy: „A teď s tím zkuste zatočit!” namítnou, že postavit rychlé auto pro sprinty není až takový kumšt. A ve spoustě případů bychom s takovými i souhlasili, však stačí silný motor a rázem můžete i s nepříliš propracovaným vozem pomýšlet na úspěchy. Jenže to se bavíme o nízkých ligách, pokud chcete byť ve sprintech porážet opravdu rychlá auta, jen primitivní posílení motoru nestačí.

Ukázali jsme vám v minulosti dost takových případů. Třeba Golf R s motorem V6 turbo schopný pokořit Lamborghini Huracán i ve sprintu za hranici 300 km/h, nebo extrémní Trabant rychlejší než Nissan GT-R. A také tu byla Škoda Octavia RS Bimoto schopná zdolat stovku za šílených 2,6 sekundy a prohánět tak třeba i Bugatti Veyron. Tyto a další podobné vozy jsou i přes své sprintové zaměření mimořádnými stavbami, všechny ale spojuje jedno - mají silné (někdy i dva...) benzinové motory. Ale co když si na ty nejlepší chcete vyšlápnout s dieselem?

Pravda, naftová auta urazila v posledních dekádách obrovský krok kupředu, ani s těmi nejrychlejšími sériovými vozy ale nebylo možné pomýšlet na skalpy opravdu rychlých benzinových modelů. Však ani absolutní vrchol dieselové éry nenabídl víc než 500 koní, navíc je spojil s velkým a těžkým SUV. Pořád relativně obyčejné BMW M3 má dnes 510 koní a kterýkoli sériový nafťák sfoukne jako svíčku. A supersporty s násobně vyšší cenou jsou ještě úplně někde jinde.

Fandové dieselů ale umí možnosti naftových aut posunout o dost dál. A jeden z nich zašel tak daleko, že se jeho dílem chlubí přímo automobilka, což je u tuningových strojů krajně neobvyklé. BMW se ale v tomto případě nebojí spojit své jméno se strojem, který stanul na základech první generace řady 1 (vskutku skromného provedení 118d), které spojil s pohonem 4x4 z modelu 330d E90 a nadělil mu mocně upravený motor z typu 335d stejné generace. Z původního auta pochopitelně zase tak moc nezůstalo, klíčová technika (a asi 75 % dílů motoru a převodovky) je ale podle tvrzení automobilky pořád bavorská, což je vzhledem k výsledným hodnotám výkonu a dynamiky skutečně obdivuhodné.

Muž jménem Dragos Stacescu totiž výkon motoru vyšponoval až na neuvěřitelných 1 000 koní, díky kterým tato dieselová jednička doslova létá. Přesné maximum výkonu činí 1 020 kobyl, točivý moment vrcholí brutální hodnotou 1 650 Nm. Auto tak na stovku zrychlí za 1,87 sekundy, ze 100 na 200 km/h za 2,84 sekundy a z 200 na 250 km/h za 2,44 sekundy. Na čtvrtmíli s pevným startem je pak za 8,31 sekundy s koncovou rychlostí 270 km/h. Tomu nemůže konkurovat Bugatti Chiron, Tesla Model S Plaid, Rimac Nevera, tomu nemůže konkurovat prakticky nic.

Není tedy divu, že BMW o tomto autě říká, že je to nejlépe zrychlující diesel světa. Jestli je to pravda, nedokážeme říci, tak či onak je to ale vůz hodný pozornosti. Nakonec se na něj sami podívejte v akci, člověk se při pohledu na zveřejněné záběry musí až smát.

Z některých projevů motoru tohoto BMW asi ochránci přírody jásat nebudou, nadšenci do dieselů - a rychlých aut - ale ano. Mezi naftovými vozy je to extrém mezi extrémy. Foto: BMW

Petr Miler

