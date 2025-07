Diesely 10 let po svém predikovaném skonu dál vládnou bazarům. Ukazují, jak moc výrobci ztrácí kontakt s realitou včera | Petr Prokopec

Pokud někdo z výrobců říká, že naftové motory vyřazuje z nabídky pro nezájem, prodává své vozy asi na Marsu. Je to zjevně dílo regulací a neochoty automobilek hledat cesty. Jakmile lidem dáte volnost výběru, diesely preferují, i když musí vybírat ze stále menšího množství novějších aut.

Už hezkých pár let slýcháme, že diesely jsou mrtvou koncepcí pohonu, hlavně pak v osobních autech. S oblibou to tvrdí nejen aktivisté a politici, ale také výrobci, kteří tomu uzpůsobují i nabídku pohonů, kterou u stále většího množství modelů tvoří už jen benzinové, hybridní či elektrické motory. A následně pláčou, že mají problém s odbytem toho či onoho. Je to bohužel jen další ukázka jejich pokrytectví, arogance a ztráty kontaktu s realitou.

Dokážeme pochopit, že diesely se po naftové aféře Volkswagenu dostaly pod palbu, měli to ale být právě výrobci, kteří se za ně jménem svých zákazníků měli bít. Museli vědět, že je lidé zvlášť v některých autech silně preferují a nedovolit jejich zatížení často absurdními (a velmi drahými) antiemisními opatřeními, které je činí v levnějších autech obtížně ospravedlnitelnými. Anebo hledat jiné cesty, jak dovolit, aby se vlk státních regulací nažral a koza preferencí zákazníků zůstala celá.

Mantrou se ale stal spíš boj proti dieselům a jejich zaříznutí stůj co stůj navzdory poptávce. Že ta stále existuje v prakticky nezměněné podobě, se už na trhu nových aut nedozvíme, nemáme jak. Ani auta jako Škoda Fabia, Scala a Kamiq už diesely nemají (ač je měla), u jiných značek je často nekoupíte ani do vozů nižší střední nebo dokonce střední třídy. Přitom kdo poznal přirozenou efektivitu větších naftových sedanů, kombíků a SUV, ví, že tolik protežované hybridy jim nesahají ani po kotníky. Na trhu ojetých aut je to ale patrné stále stejně. Vlastně stále víc, protože zájem o diesely zůstává dominantním navzdory tomu, že nabídky naftových ojetin pochopitelně slábne i tady.

Ukazují to čísla Cebie za první letošní půlrok, podle nichž dosáhly diesely na trhu 47,2procentní podíl. To je opravdu vysoké číslo, které naznačuje, že část zákazníků se přesunula ze showroomů s novými vozy do autobazarů, další prostě zůstávají naftě věrní bez ohledu na to, že vybírat mohou ze zlomku dřív dostupných dieselových modelů. Dá se očekávat, že v příštích letech bude klesat kvůli změnám v nabídce nových aut, to se ale říká už skoro 10 let a realitu vidíte sami.

Pokud kdokoli čeká, že se lidé vrhli na elektrifikovaná auta, může počítat jen se zklamáním. Hybridy totiž dosáhly na 2,66procentní podíl, elektromobily pouze na 1,95procentní. Podobně silná jako dieselová auta jsou totiž i ta benzinová (46,55 %). A to bychom řekli, že nabídka elektrických a plug-in hybridních ojetin už je velmi silná a kdo chce, může mít takové auto skoro z jakéhokoli segmentu trhu. Zjevně skoro nikdo nechce.

Jako liché se rovněž ukázaly být prognózy, že ojetiny budou znovu zlevňovat. Během prvního letošního půlroku totiž naopak došlo ke zdražení, v průměru se totiž ojetiny prodávaly za 298 tisíc korun. To je posun o 3,83 procenta neboli 11 000 Kč oproti stejnému období loňského roku. Děje se tak přitom navzdory tomu, že nabídka ojetých aut se meziročně zvýšila o 4,16 procenta a jejich průměrné stáří vzrostlo z 9,25 na 9,82 roku. Znovu lze prstem ukázat na svobodnou volbu v bazarech, stejně jako na fakt, že řada lidí dnes na nové auto - bez ohledu na pohon - už nemá.

S ojetinami jsou pochopitelně spojena mnohá rizika, hlavně pak zatajení problematické minulosti. Z dat totiž vyplývá, že pouze 0,43 procenta inzerovaných vozů prošlo nějakým incidentem. To je ještě nižší podíl než loni (0,53 %), kterému ovšem nelze věřit ani v nejmenším. Z dat pojišťoven totiž vyplývá, že u desetiletých aut, což odpovídá průměrnému stáří u nás prodávaných ojetin, má po havárii hned 60 procent z nich. Je ale třeba jedním dechem dodat, že když se řekne „havarované auto”, spousta lidí má pocit, že je mu nabízen div ne vrak slepený ze dvou totálně zničených vozů, proto se o tomto zcela otevřeně nemluví. Většina nehod jsou pochopitelně banality končící pár pomačkanými plechy či rozbitými světly, které při solidní opravě nemají na kvality vozu prakticky žádný vliv.

Počítat je ovšem třeba také se stáčením tachometrů a dalším paděláním historie, neboť jakkoli se navýšilo stáří ojetin, jejich nájezd zůstal prakticky stejný jako loni (145 tisíc kilometrů představuje zvýšení o 1 000 km). Více ke slovu tak začíná přicházet prověřování ojetin, přičemž bazary, které něco takového umožňují, mohou počítat s tím, že vůz v průměru prodají za 53 dní, tedy o 14 dní rychleji, než je tomu u aut, kde nelze ověřit servisní či jinou historii.

Dále už lze dodat věci prakticky neměnné. Český původ má tedy lehce nadpoloviční nabídka ojetin, přičemž nejčastěji dovážené vozy jsou z Německa. Nejoblíbenějším modelem je s takřka 10procentním podílem Škoda Octavia, za kterou následují Fabia, Superb, Volkswageny Golf a Passat, Hyundai i30, Kodiaq, Scala, Ford Focus a VW Touran. Nejžádanější barvou pak byla šedá před bílou a černou, což je dáno tím, že tyto odstíny preferují správci vozových parků. A právě jimi vyřazené vozy tvoří významnou část nabídky.

Z dat Cebie nejvíc fascinuje přetrvávající dominance dieselů na trhu ojetin - trvá skoro 10 let poté, co jim byl predikován skon napříč trhem. Grafika: Cebia, tiskové materiály



Auta jako Škoda Octavia III TDI tedy zůstávají modlami bazarů. A popravdě se nedivíme, takové vozy jsou pro normálního člověka to správné „vše v jednom”. Pokud to výrobci nechápou, ztratili kontakt s realitou. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

