Diesely bude těžké zabít, za motory pro bohaté začínají platit i tam, kam se ani nehodí

Někteří se v posledních letech tváří, že diesely to mají spočítané, jejich podíl na trhu se rychle zmenšuje a je jen otázka času, než dosáhne nuly. Takhle jednoduché to ale nejspíše nebude.

Není to tak dávno, co se automobilová Evropa nacházela na vrcholu doby dieselové, kdy naftové motory mířily pod kapoty více jak poloviny všech nově prodávaných aut. Skandál Volkswagenu ale změnil poměry, učinil přítrž náklonnosti politiků a nakonec i snah samotného VW na tomto poli skórovat. Od té doby míří diesely do zapomnění, skončí v něm ale někdy?

Budeme-li se dívat jen na celkový vývoj prodejů nafťáků v Evropě, pak to tak rozhodně vypadá. Jak jsme ale nedávno zmiňovali, v některých třídách jsou stále velmi dominantní a spíše než že by z trhu zcela mizely, stávají se z nich motory pro bohaté. Kdysi šetřílkovský pohon je dnes prodejný pouze s množstvím drahých antiemisních systémů, které už nezaplatí ani zákazníci aut jako je Škoda Scala, natož pak menších či levnějších. Ale kupci Audi A6? Tomu je celkem jedno, jestli auto stojí o 50 tisíc víc nebo míň, na takových sumách se zájem o vozy za miliony neláme, podstatnější jsou zákaznické preference. A ty zůstávají u velkých aut dieselům nakloněny.

Že naftové motory stále mají co říci, ukazuje i vývoj z v Rusku. Poptávka po těchto motorem tam už léta roste z nuly a i když se jejich celkové zastoupení na trhu se stále pohybuje v jednotkách procent, je to docela podstatný signál. Rusko nemá skoro žádnou tradici v případě použití dieselů pro pohon osobních aut, tamní zimy mu obecně nefandí, přesto prodeje rostou a rostou. A v některých modelech, jako jsou třeba BMW X5 nebo BMW 5, jde už dokonce o naprosto dominantní typ pohonu.

Ještě trochu jiný pohled na věc nabízí ruský Avtostat, který si dal tu práci a spočítal zastoupení naftových motorů ve všech osobních autech v provozu a to i v rámci jednotlivých tříd. Celkově jde o 5,4 % vozů, což není daleko od jednotek procent aktuálního zastoupení u nově prodávaných, i to je ale rostoucí číslo. Zajímavý je ovšem hlavně pohled rozložení v některých třídách.

Nejpopulárnější jsou diesely v pick-upech, kde pohání 72 % všech aut. To je fascinující podíl, ovšem pick-upů jezdí v Rusku málo, a tak jde nominálně jen o 209 tisíc vozů. Nejzajímavější je situace v případě SUV všech tříd - 15 % všech registrovaných aut má diesel, celkem jde o 1,7 milionu vozů. A uvážíme-li, kolik z tzv. SUV jsou malé, ruské nebo čínské modely, které se s diesely ani neprodávají, jde o vysoký podíl - ve vyšších třídách jde opět o dominantní typ pohonu.

Pak tu máme vozy segmentu F, tedy nejluxusnější modely jako BMW 7, tam jde o 12,2 % aut. Dále už mají nadprůměrný jen vozy vyšší střední třídy (segment E) a MPV, což mimochodem znovu ukazuje výše zmíněné. Diesely jsou populární hlavně v drahých autech (velká SUV, vyšší střední třída, nejvyšší třída) a kupodivu v jejich rámci nabírají na oblině i tam, kde po dekády opravdu nic neznamenaly.

Představovat si při tomto trendu, že diesely za pár let skončí, je podle nás naivní - pokud je zejména bohatí lidé budou chtít a budou ochotni za za ně platit, automobilky je budou nabízet. Ostatně už vícekrát skloňované BMW se opakovaně nechalo slyšet, že s nimi skončit nehodlá, že poptávka zůstává silná. Jisté, někde je mohou výslovně zakázat, jejich faktické výhody, zejména pak vysoká provozní efektivita a prakticky neomezený dojed ale na atraktivitě hned tak neztratí, zvlášť když dnes už skutečně nemají problém s emisemi. Minimálně v zemích, kde je výslovně neomezují, tak budou nejspíše dál bodovat.

Auta jako BMW X5 jsou s naftovými motory nadále mimořádně populární. Platí to i v Rusku, kde dieselové osobáky nemají tradici, i bohatí kupci přichází na to, že ve velkých autech zkrátka fungují. Ilustrační foto: BMW

