Diesely nejsou mrtvé, novinka s 512 koňmi a 1 471 Nm má parametry supersportů

/ Foto: Chevrolet

Z vývoje v posledních letech se může zdát, že naftové motory jsou u konce s dechem, i tak ale vznikají zajímavé novinky. Tato má skutečně úctyhodné parametry díky objemu 6,6 litru.

Nejspíše nikomu neuniklo, že automobilová branže se začíná přesouvat od spalovacích motorů k elektromobilitě. Kredit za to ale vlastně nepřísluší ani tak Tesle, jako spíše Volkswagenu, jen ne v pozitivním smyslu slova. Když se v roce 2015 provalil podvod německé automobilky s diesely, ta začala ve snaze o své očištění vyzdvihovat právě elektrický pohon. A jelikož v té době šlo o největšího výrobce světa, který navíc vládnul jak starému kontinentu, tak čínskému trhu, nemohli ostatní zůstávat pozadu.

Zajímavé ovšem je, že tohle se týká hlavně Evropy, která byla dříve neochvějnou baštou dieselů. Ve Spojených státech, kde má kauza Volkswagenu své kořeny, naopak došlo ke zcela jinému posunu. Američané nově začínají dávat dieselům palce nahoru, neboť zjistili, že jde o nejlepší jednotky pro některé jimi oblíbené vozy, jako jsou SUV a pick-upy. Nabídnout mohou vysoký točivý moment, zároveň však nepůsobí v nádrži takový vír, jako benzinové agregáty. Využívány tak začínají být stále více.

Novým krokem to hodlá dokázat i Chevrolet. Tato automobilka totiž nedávno modernizovala svůj stěžejní model Silverado a chystá se i na facelift jeho větší varianty HD. Venkovní změny nicméně nebudou rozsáhlé, stejně jako u základního provedení. To je ostatně na trhu pouhé dva roky, pročež by takový krok nedával zrovna ekonomický smysl. Více se nicméně již promění kabina, kam zamíří kvalitnější materiály a moderní multimédia. Nás ale pochopitelně nejvíce zajímá motorový prostor.

Silverado HD už nyní k dispozici s 6,6litrovým turbodieselem Duramax V8, ovšem tato jednotka se dočká nemalé vzpruhy. Namísto 452 koní a 1 220 Nm by měla produkovat 512 koní výkonu a 1 471 Nm točivého momentu. Tím by se Chevrolet stal králem celého segmentu, neboť konkurenční 6,7litrový osmiválec PowerStroke od Fordu produkuje „pouze“ 482 koní a 1 428 Nm, zatímco osmiválec Cummins užívaný značkou Ram má na kontě 426 koní a 1 462 Nm.

Je jasné, že takový posun nemalou měrou ovlivní dynamiku, ovšem mnohem zajímavější bude pohled na tažné schopnosti. Stávající Silverado 3500 HD zvládá přívěsy o hmotnosti až 16 100 kilogramů. Již to je samo o sobě vrchol v rámci segmentu, novinka ale bezesporu zajde ještě dále. Zvláště když Chevrolet chystá také modifikace 10stupňové automatické převodovky Allison a zadního diferenciálu. Navýšení kapacity klidně i o tunu by nás tak nepřekvapilo.

Na oficiální potvrzení budeme muset chvilku počkat, facelift je totiž titulován jako modelový rok 2023. Na představení tedy nejspíše dojde někdy na jaře či v létě, prodej pak odstartuje později. Je tak dost možné, že v mezičase se dočkáme adekvátní odpovědi od Fordu a Ramu. Ač tedy v Evropě diesely začínají skomírat, a to bez jakéhokoliv rozumného důvodu, ve Státech evidentně mrtvé nejsou.

Chevrolet Silverado HD čeká modernizace, v jejímž rámci by se do motorového prostoru měl nastěhovat poladěný 6,6litrový turbodiesel Duramax V8. Ten má přitom nabídnout 512 koní a 1 471 Nm točivého momentu, načež by zamířil na špičku celého segmentu. Foto: Chevrolet

Petr Prokopec