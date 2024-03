Diesely nejsou mrtvé, říká Toyota. V prodeji budou ještě dekády, bojovat za ně začala i Škoda před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Rok, maximálně dva, tolik života vidí v naftových motorech mnozí skeptici. Toyota takové zvěsti odmítá a říká, že diesely nikam nezmizí ještě dekády, proto také pouští do prodeje nové modely. Podporu kupodivu nachází i v krocích Škody.

Naftové motory nejsou těmi, které by v nás vzbuzovaly emoce, jaké v autech zažíváme nejraději, vždy ale měly náš respekt pro svou vysokou provozní efektivitu a z ní vyplývající použitelnost. V tomto ohledu je skutečně těžké je překonat - pokud chcete mít auto, na které se chcete spolehnout z hlediska akceschopnosti, ať už bydlíte nebo jezdíte kdekoli, diesel je volbou číslo jedna.

Navzdory jisté ostrakizaci těchto pohonných jednotek si ponechaly svou nenáročnost na palivo, kterou dnes dokážou spojit i s relativně jemným a tichým projevem. Kolega, který si může dovolit kdejaký benzinový sporťák a několik jich také vlastností, se nakonec nejčastěji rozplývá nad tím, jak tu či onu cestu zvládl se svým německým dieselovým kombíkem. Proč? Protože s ním dokáže bez velkého plánování zvládnout i tisícikilometrové přesuny velmi komfortně, bezstarostně a nakonec také levně. Ono ruku na srdce - je hezké mít pod zadkem Porsche 911, ale oceníte to nějak zvlášť při tempomatových 180 km/h na Autobahnu? Obávám se, že ne mnoho.

Přidáme-li si k tomu, že diesely vzhledem ke svému charakteru dokážou relativně slušně cvičit i s velkými a těžkými auty navzdory nepříliš vysokému špičkovému výkonu, máme tu celkem unikání kombinaci vlastností, která dnes zejména u větších kombíků, SUV, ale i luxusních limuzín stěží nachází obdobu. Proto se také diesely tak dobře prodávají v autech jako BMW 5 nebo X5, proto se jich také některé značky odmítají vzdát navzdory létům kydání hnoje jejich směrem. A kupodivu to platí i o Toyotě.

Japonskou automobilku si přitom přirozeně s diesely moc nespojíme, je to hybridní specialista, také ona ale do některých modelů naftové motory nabízí. K dispozici jsou i v Česku a jednu ze zde nabízených jednotek, docela staromilský 2,8 D-4D nedávno dokonce modernizovala. A nemíní s touto a dalšími svými jednotkami jen dožít pár let, které podle některých mají mít nafťáky před sebou, plánuje je prodávat ještě dekády.

Pro australský Drive to potvrdil tamní prodejní a marketingový šéf Sean Hanley, který odmítl, že by diesely v nabídce Toyoty byly na pokraji vyhynutí. „Diesely navzdory rezonujícím komentářům nejsou mrtvé. Bude to zkrátka ještě chvíli trvat, diesely v dohledné době nezemřou,” řekl se zjevnou dávkou nadsázky Hanley.

Podle něj je v naftových jednotkách ještě spousta nevyužitého potenciálu, mj. skrze hybridizaci, které se dočkal právě zmíněný 2,8 D-4D. Ta má už tak vysokou provozní efektivitu motoru zvýšit o dalších asi 10 procent. Hanely tedy nevidí důvod, proč by naftové jednotky měly kamkoli mizet: „Je to velmi důvěryhodný zdroj paliva, zejména pro těžká vozidla,” dodal.

I pokud by se naftové motory dostaly do křížku s požadavky na nulové emise CO2, nevidí Hanley problém, k dispozici budou syntetická paliva, která se o to postarají. „Na všechny zdroje paliva bychom se měli časem podívat. A neměli bychom podceňovat nebo přehlížet, že by tu mohlo být syntetické naftové palivo určitého druhu,” dodal poněkud vágněji. „Říkám, že existují různé další možnosti. Ale i nafta, jak ji známe dnes, je zajímavým zdrojem paliva, který nám všem, včetně Toyoty, velmi dobře posloužil,” uzavřel Hanley.

Japonská automobilka se v tomto ohledu dočkala poněkud překvapivé podpory ze strany české Škody. Ta působí dojmem, že by nejraději zítra neprodávala nic jiného než elektromobily, pokud by to bylo aspoň trochu únosné, přesto se nyní začala i za syntetická paliva pro stále oblíbené motory TDI.

Škodovka tak v Irsku začala prodávat a podporovat přímou náhradu nafty v podobě HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), kterou lze použít ve všech modelech značky bez jakýchkoli dalších úprav. Podle Škody se HVO stará o snížení emisí CO2 až o 90 procent, ostatně o něm neslyšíme poprvé. Tomuto syntetickému palivu jsme se v minulosti věnovali nejednou a po letech přehlížení se nyní konečně dostává do popředí pozornosti.

Toyota Hilux je jedním z modelů značky, který je stále prodáván především s dieselovými motory a nyní se dočkal i modernizovaného objemného čtyřválce 2,8 D-4D. Japonci v takových motorech stále vidí budoucnost, na dekády dopředu. Foto: Toyota

Zdroje: Drive, Toyota, Škoda Auto

Petr Miler

