Diesely se odmítají vzdát bez boje, další německá novinka dostala silný nafťák

/ Foto: Audi

Leckdo by z dění v automobilovém světě v posledních letech mohl říci, že nové dieselové auto bude v roce 2020 leda science-fiction, realita je ale odlišná. Audi se jich hned tak nevzdá, a tak silné TDI dostalo nové Audi SQ5 Sportback.

Už není žádným tajemstvím, že koncern VW razantně lobbuje v Bruselu za plný přesun od spalovacích motorů k elektrifikaci. Němci se totiž rozhodli vše vsadit na jednu kartu, a proto na oltář vývoje alternativního pohonu hodlají v následujících několika málo letech položit biliony (skutečně tisíce miliard) korun. Cílem tohoto horečnatého závodu samozřejmě není nic jiného než naprostá dominance na trhu. Kromě toho se VW Group hodlá již definitivně odstřihnout od dieselového skandálu, se kterým v roce 2015 v podstatě ovlivnil veškeré světové dění.

O to překvapivější je dnesní premiéra. Němci totiž plně odhalili nové SUV Q5 Sportback, se kterým se poprvé krátce pochlubili na konci září. A souběžně s tím stáhli plachtu rovněž z vrcholné varianty SQ5. Ta se chlubí dieselovou jednotkou, mimo to ovšem „producenti sazí“ budou tvořit značnou část portfolia také u základního modelu. Ten totiž dorazí pouze v jedné benzinové verzi, a to s dvoulitrem o výkonu 265 koní. Varianty s TDI si ovšem budete moci pořídit hned dvě, přičemž první nabídne 204 a druhá 286 koní.

My si nyní posvítíme hlavně na SQ5 Sportback TDI, pod jehož kapotou bude svou práci odvádět třílitrový šestiválec. Ten se dočkal řady modifikací, mezi něž patří kupříkladu nahrazení hliníkových pístů ocelovými. Sníženy tak byly tepelné ztráty, aniž by došlo k nárůstu hmotnosti. Mimo to tu máme také nový mezichladič, který se nastěhoval doprostřed mezi obě řady válců, zatímco přepracovaný kompresor turbodmychadla umožňuje rychleji dosáhnout plného výkonu.

Tím se dostáváme k technickým parametrům, s nimiž je pohonná jednotka spojena. Řidič tak má pod pravou nohou 341 koní a 700 Nm točivého momentu, s nimiž dosahuje stovky již za 5,1 sekundy. Nejvyšší rychlost je tradičně omezena na 250 km/h. V rámci spotřeby je udáván průměr 7 až 7,1 litru na sto kilometrů, za čímž mimo jiné stojí i mild-hybridní systém, který dokáže spalovací motor nahradit elektrickým po dobu až 40 sekund v rámci tzv. plachtění.

Třílitrový turbodiesel bude standardně spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol quattro. Zákazníci si nicméně budou moci připlatit také za sportovní diferenciál, který upravuje dodávku výkonu mezi zadními koly. Standardem jsou 20palcová kola, zatímco ta 21palcová již opět figurují v doplňkové výbavě. Totéž platí také o verzi sportovních sedadel, která je osazena chlazením a masážním strojkem, nebo o karbonových dekorech.

Opomenout nesmíme ještě přítomnost sportovního podvozku snižujícího světlou výšku vůči základnímu Audi Q5 Sportback o 30 milimetrů či šestipístkové přední brzdy s 375milimetrovými kotouči. Tím je ale naše představení u konce, pročež jen dodáme, že výroba všech variant bude probíhat v Mexiku, přičemž prodej odstartuje v první půlce příštího roku. I proto jsou detaily o cenách aktuálně neznámé, ta základní v Německu ale začne na 71 110,93 euro (sic), tedy 1,86 milionu Kč.

Audi SQ5 Sportback TDI sází na 341 dieselových koní, jakkoliv pro koncern VW jako by existovala už jen elektrická budoucnost. Foto: Audi



Interiér novinky si můžeme prohlédnout skrze verzi Q5 Sportback, která taktéž favorizuje hlavně diesely na úkor benzinových jednotek. Foto: Audi

Zdroj: Audi

