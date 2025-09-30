Digitální přístrojovka nového Audi Q3 je další nepochopitelný nesmysl, vypadá jako laciná napodobenina z Temu
Petr MilerI nejvěrnější fanoušci značky se ptají: Proč Audi najednou nedokáže udělat ani ty nejjednodušší věci správně? Tohle řešení je další výsměch - lacině vypadá, lacině funguje a nedává svým hardwarovým ani softwarovým pojetím žádný smysl.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Digitální přístrojovka nového Audi Q3 je další nepochopitelný nesmysl, vypadá jako laciná napodobenina z Temu
včera | Petr Miler
I nejvěrnější fanoušci značky se ptají: Proč Audi najednou nedokáže udělat ani ty nejjednodušší věci správně? Tohle řešení je další výsměch - lacině vypadá, lacině funguje a nedává svým hardwarovým ani softwarovým pojetím žádný smysl.
Mike Tyson neproslul zrovna svými moudry, jednu docela moudrou větu ale s oblibou opakuje: „Každý má plán, dokud nedostane pěstí do obličeje.” Zní to poněkud násilně, což by k němu ostatně docela sedělo, nic násilného to ale vlastně není.
Tato slova říkají jen tolik, že plány člověka vyletí komínem, jakmile je vystaven nečekaným událostem. A teprve jeho reakce na takové dění ukáže jeho skutečné schopnosti. Je to přizpůsobivost nenadálému vývoj, nikoli neústupné trvání na původně zamýšleném, co činí kohokoli schopným vyniknout i za nepříznivých okolností. Mnohé automobilky toho dnes schopné nejsou, i když dostávají pěstí jednu ránu za druhou.
Na vrcholu mezi nimi musí být Audi, které také mělo plán. Chtělo prodávat jen elektrická auta už začátkem příští dekády a od začátku příštího roku nepředstavit ani jeden spalovací vůz. Samozřejmě se to rychle ukázalo nemožným a tento plán byl nakonec zrušen, bylo by ale naivní domnívat se, že automobilka tím projevila svou přizpůsobivost a dál si povede skvěle. Naopak, tento krok byl spíš formální úlitbou kritikům, reálně firma v čele svým šéfem stojí zpříma ranám pěstí, které se na ní sypou, a odmítá byť jen uhnout kousek do strany.
Následky na nabídku značky jsou zdrcující, neboť na jednu stranu nabízí stále více aut, která si téměř nikdo nežádal, a tak je také málokdo kupuje. To ale nakonec není ten největší problém, „nabídnout něco navíc” by Audi jistě nepoložilo. Problém je druhá strana též mince, tedy to, co kvůli témuž firma dál nedělá nebo co dělá jinak. A to je teprve to, co čtyři kruhy drtí až na atomy. Firma vysloveně zanedbává prakticky všechny své klíčové modely a obdařuje je jednou hloupostí za druhou, které nedávají vůbec žádný smysl. Naposledy včera jsme probírali kliky dveří nové A5, ještě novější Q3 na tom není lépe. Její absurdní náhrada páček pod volantem už obletěla svět, není to ale zdaleka jediný nepochopitelný nesmysl v interiéru.
Další si na videu níže bere na paškál jeden z autorů hodinového filmu volajícího po zastavení úpadku firmy. Nová Q3 se mu dostala do rukou a znovu pokládá nepříjemné otázky: „Opravdu nechápu, proč Audi nedokáže udělat ani ty nejjednodušší věci správně. Byli lídry ve virtuálních přístrojovkách po celé dekády a teď máme tuhle nedokončenou věc.” A jsou to velmi trefná slova, neboť celý digitální panel působí jako laciná, generická napodobenina z Temu, která může pasovat do čehokoli a ve výsledku nepasuje do ničeho.
Podívejte se na to, jak je displej na tomto panelu malý. Tedy nízký, je jako nudle, vůbec nevyužívá prostor daný plastovým ohraničením, nenavazuje na displej na středovém panelu. A fascinuje tím, co vůbec na displeji je - v základní konfiguraci je uprostřed malý otáčkoměr, pod ním ukazatel rychlosti a pár základních údajů a dál nic, šedé plochy. Autor videa se ptá, proč tam nemůže být normální rozložení „budíků”, proč nemůže být displej vyšší, proč nemůže být aspoň uprostřed velký ukazatel rychlosti? Tohle všechno Audi dělalo líp a pouhým použitím skoro 10 let starého řešení z předchozí generace těch samých aut by dosáhlo lepšího výsledku.
Vnitřní rozklad Audi musí být nezměrný, když ani není schopno navázat na to, co už jednou mělo hotové. A posunout to dál. Jak praví autor: „Je to naprosto nepřijatelné. Nemůžu se smířit s tím, že tohle bez problémů posílají do prodeje.” Audi holt musí někdo - a možná jen ono sebe samo - poslat úplně k zemi, aby si uvědomilo, kde je. A co musí udělat, aby tento vnitřní rozklad zastavilo.
Už na oficiálních fotkách vypadá nová digitální přístrojovka podivně. A podívejte se na ni naživo níže... Foto: Audi
Zdroj: Auditography@Instagram
Bleskovky
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
včera
- Vorsprung durch nesmysl: Dealer ukázal, jak u nového Audi A5 otevřete dveře, když se vám vybije baterka
29.9.2025
- Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala na souboj násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
28.9.2025
Nejnovější články
- Do dražby jde sbírka snad všech nejlepších BMW M, která kdy vznikla, všechna se mohou prodat klidně za 1 Kč
před 3 hodinami
- Podivný přehlížený Citroën koupíte už pár let starý velmi levně. Jisté je jedno: Funguje o hodně líp, než vypadá
před 4 hodinami
- První kontakt s díly k nové nejlevnější Tesle ukazuje, že firma auto oholila jako snad nikdo před ní, nezůstalo v něm skoro nic
před 6 hodinami
- Hybridní ojetiny trápí další dosud přehlížený problém, v podstatě se všemi kupujete zajíce v pytli
před 7 hodinami
- Čínský soupeř drahých SUV Audi za 320 tisíc Kč se ukázal v novém, za lidové ceny bude k mání i u nás
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva