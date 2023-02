Divoce pojatý čínský soupeř Škody Karoq míří na první vyspělý evropský trh, i se spalovacími motory před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Zatímco evropské automobilky od spalovacích motorů postupně opouští, Číňané nemají problém přijít do takového prostředí s autem, které je dál bude nabízet. Je to i případ Chery Omoda 5, třebaže ve Velké Británii bude k mání také v elektrickém provedení.

V loňském roce otestovala bruselská organizace Euro NCAP bezpečnost nového čínského SUV Chery Omoda 5 (zvaného také C5), které lze označit za přímého konkurenta Škody Kodiaq. Na fiasko nicméně nedošlo ani v nejmenším. V případě ochrany dospělé posádky je na tom lépe než třeba Ford Ranger, v případě dětí pak dorovnává bezpečnost Lexusu RX. A jakkoli chodci nejsou zrovna jeho doménou, stále je k nim šetrnější než Volkswagen ID.Buzz. Opomenout pak nesmíme ani kategorii elektronických asistentů, kde Omoda ukazuje záda i Mercedesu GLC.

S takovou vizitkou míří Chery na první vyspělý evropský trh, a sice do Velké Británie. V této zemi by se SUV mělo začít prodávat od počátku příštího roku, jakkoli podrobností je k dispozici zatím jen omezené množství. Čínská automobilka uvedla, že Omoda bude v ostrovním království zaměřena na elektromobilitu, což vzhledem k tamnímu dění nepřekvapí, hned od počátku ale má být k dispozici také v hybridním a čistě spalovacím provedení. Jaké motory to budou, není známo, na jiných trzích se ale toto SUV prodává s atmosférickou mild-hybridní jedna-pětkou a přeplňovanou jedna-šestkou.

Pod rouškou tajemství je ovšem částečně ukryta i samotná elektrická verze. Čínské provedení nicméně disponuje lithium-železito-fosfátovými bateriemi o kapacitě 64 kWh, se kterou je spojen udávaný dojezd 450 km. Ten je nicméně vypočítán dle cyklu WLTP, což znamená, že realita bude o poznání nižší. Přední kola pak bude roztáčet jediný elektromotor, jenž produkuje 200 koní a 400 Nm točivého momentu. Zda dynamicky pokoří jedna-šestku (stovka za 7,8 s), zatím nevíme.

Omoda je relativně levnou značkou, v případě elektrického provedení ale láci nečekejte. Kolegové z Autocaru očekávají, že vůz bude začínat někde okolo 45 tisíc liber (cca 1 210 000 Kč). Otázkou tedy je, jak chce Chery prodávat 10 tisíc exemplářů ročně. V Británii je v tuto chvíli levněji k dispozici mimo jiné i Škoda Enyaq (od 38 970 GBP, tedy 1 048 000 Kč). Chery by tak tak vytáhlo do dost náročné bitvy, Enyaq je ostatně i citelně větší.

Proto nás nakonec nepřekvapuje, že součástí strategie čínské automobilky jsou také spalovací motory, které zajistí nízkou cenu i vysokou využitelnost. S takovými je Omoda 5 k mání v Číně od 92 900 CNY, tedy asi 301 tisíc Kč. I kdyby auto v Británii stálo dvojnásobek, o zákazníky nouze mít nebude. Třebaže je otázkou, jak se zákazníci vypořádají s jeho dost divoce pojatým vnějším vzhledem.

Chery Omoda 5 se už prodává nejen v Číně, ale třeba i v Rusku nebo v Austrálii. Všude je k mání relativně levně, což bude platit také ve Velké Británii, ale jen ve spalovacím provedení. Foto: Chery

Zdroje: Autocar, Chery

Petr Prokopec

