Dlouholetého šéfa velkých automobilek získali Slováci, má jim pomoci prorazit 8.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Drew Gibson, Aston Martin

Navzdory své neúspěšné poslední štaci je to jeden z nejrespektovanějších techniků a manažerů v automobilovém průmyslu. Není obvyklé, aby takového člověka získala dosud neznámá slovenská firma, právě tam ale Andy Palmer míří.

Historie Astonu Martin je plná úspěchů i neúspěchů. Během prvních sto let existence značky si automobilka prošla hned sedmi bankrotů, což je i v kapitálové náročném automobilovém byznysu krajně neobvyklé. Aby nepřišel ten osmý, byl v roce 2013 jmenován do role šéfa Andy Palmer, někdejší vrcholný manažer Nissanu, který měl nad sebou už jen samotného Carlose Ghosna. Ten však před sebou neměl vůbec jednoduchý úkol, neboť musel omladit prakticky celé portfolio a zároveň představit Aston Martin také novému typu zákazníků, a to bohatým ženám. Nakonec však uspěl, byť ne ihned.

Britská automobilka byla již od roku 2010 ve ztrátě, přičemž obrat přišel až o sedm let později. Na vlně úspěchu se nicméně Aston Martin nevezl dlouho, letos totiž značce stejně jako mnoha ostatním zkřížil plány koronavirus. Překonat problémy s ním spojené však již nemusí Palmer, ten byl totiž nahrazen někdejším šéfem Mercedesu-AMG Tobiasem Moersem. Se svým bývalým CEO se pak značka rozloučila, stejně jako s pěti stovkami dalších zaměstnanců, kteří přišli o místo.

Bylo otázkou, kam Palmer zamíří dále, se svými technickými znalostmi, řidičským nadšením a manažerskými zkušenostmi bylo jasné, že na úřadu práce neskončí. Nejprve se tak již v červenci se stal nevýkonným prezidentem společnosti Optare vyrábějící autobusy, záhy se také jako rodilý Brit stal jedním z poradců britské vlády. Za první plnohodnotnou pracovní pozici lze ale považovat až jeho poslední angažmá. Bývalý šéf Astonu Martin se totiž stal součástí společnosti InoBat, která chystá výrobní centrum na baterie pro elektromobily, o jejichž produkci se má postarat umělá inteligence. Díky tomu má být celý proces oproti dosavadním standardům desetkrát urychlen a právě s těmito novinkami má Palmer firmě pomoci prorazit.

Pro nás je zajímavé, že firma InoBat sídlí na Slovensku, kam kroky jednoho z nejznámějších automobilových manažerů poslední dekády nejspíše povedou stále častěji. Může se přitom zdát být překvapivé, že Palmer zamířil právě do této společnosti, zvláště s ohledem na jeho závodní aktivity. Někdejší CEO britské značky má totiž platnou závodní licenci a pravidelně usedá za volant závodních speciálů. V roce 2017 přitom během čtyřiadvacetihodinovky COTA USA v Astonu Martin Vantage GT8 skončil druhý ve své třídě.

Je nicméně třeba vzpomenout na to, že během působení u Nissanu napomohl Palmer otevřít hned tři továrny na výrobu baterií a zároveň stál u zrodu elektromobilu Leaf. K zeleným technologiím má tedy též blízko, což ostatně dokládá jeho spolupráce s řadou start-upů, jenž se alternativnímu pohonu věnují. Na společnosti InoBat jej přitom zaujal hlavně její přístup, neboť firma chce startovat nejprve v malé míře, aby mohla nalézt ty správné kombinace a materiály.

Aktuální plány tedy počítají s výstavbou vývojového centra, které by mělo být dokončeno v roce 2022 a kde prozatím budou vznikat baterie v omezeném počtu. Postupem času by nicméně měla na stejném místě vyrůst gigatovárna, která svou činnost zahájí v roce 2024. Nejprve bychom se ovšem měli dočkat návrhů nových baterií a bateriových paketů, s nimiž hodlá InoBat vyrukovat již v řádu dnů. Palmer tedy po svém odchodu od Astonu Martin opravdu nezahálí.

Andy Palmer je znám hlavně jako šéf Astonu Martin, Infiniti a výkonný ředitel Nissanu. U něj se věnoval i elektromobilitě, ke které se nyní vrací, když rozšířil řady slovenské firmy InoBat. Foto: Aston Martin

Zdroj: Autocar

