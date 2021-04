Dlouholetý bestseller Fordu je na tom stále hůř, i letos se propadá skoro o 40 procent před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Po léta neohrožený vládce prodejů Fordu v Evropě už předloni ztratil skoro 16 procent svých zákazníků, minulý rok pozbyl dalších 32 a letos jde dolů skoro o dalších 40. Propad odbytu je tak skutečně enormní.

Modrý ovál byl po dekády jednou z hvězd evropských automobilových prodejů a v 90. letech mohl směle konkurovat těm nejlepším. Jeho podíl na trhu dosáhl téměř 12 procent a jména modelů jako Focus nebo Mondeo bylo možné směle skloňovat ve stejné větě se stálicemi typu Golf a Passat. Tyto sněhy ale roztály už hodně dávno. Od konce 90. let je Ford na sestupné tendenci a od roku 2009 jeho podíl na evropském trhu jen a pouze klesá.

Loni dosáhl pouhých 5,86 procenta, skoro polovinu někdejších hodnot. Na paty tak Američanům začíná šlapat i Škoda (5,31 %), což byla donedávna naprosto nepředstavitelná věc. Potíže s odbytem má více modelů, největším potížistou v nabídce Fordu se ale stává Fiesta a zejména pak její nevalně přijatá poslední generace, kterou jsme svého času označili za propadák.

Automobilka sice od té doby udělala leccos proto, aby po ní lidé znovu zatoužili, propadá se ale i nadále, a to jen víc. Z dlouhodobého hlediska Fiesta ztratila neuvěřitelné téměř dvě třetiny zákazníků za pouhých 11 let, když si v roce 2009 našla v Evropě ještě 459 tisíc kupců, zatímco loni jen 156 tisíc. To je také o 32 procent méně než v roce 2019 a jeho těžkosti pokračují i v letošním roce, kdy ztrácí ještě více zákazníků, než by situace na trhu mohla omlouvat.

Za první dva měsíce letošního roku prodal Ford na celém evropském kontinentu pouhých 19 496 Fiest. To je neskutečně málo, uvážíme-li, že ještě v roce 2018 prodal Ford v Evropě za stejné období skoro 46 tisíc kusů, skoro 2,5krát tolik. Meziroční pokles o dalších skoro 40 % je pak bez nadsázky drastický.

Výrazně navíc klesl zájem o některé verze, a tak Ford dnes nabízí pro standardní Fiestu v podstatě jen dva motory - 1,1 bez turba, 1,0 s turbem a jeho mild-hybridní verzi. To je skutečně paleta k pohledání, která odbytu stěží kamkoli pomůže. Fiesta tak loni prodejně prohrála i s větším Focusem, který byl naposledy lepší v roce 2008. Letos je ale na tom Focus kvůli patáliím s výrobou ještě hůř a padá meziročně dokonce o 55,5 procenta. Ford na tom v Evropě opravdu není dobře a žádná spása se nezdá být na dosah.

Fordu se s poslední generací Fiesty nedaří, i po několika strmých meziročních poklesech dále padá. Za 11 let tak klesl její odbyt o skoro o dvě třetiny. Foto: Ford

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler