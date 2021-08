Dlouholetý šéf evropské Toyoty náhle zemřel, zrovna když se měl ujmout nové role před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Lidský život je konečný ze své podstaty, s některými odchody se ale smiřujeme hůře než s jinými. Tento muž stál za návratem Toyoty na výsluní v Evropě a měl ji znovu pomáhat ve své domovině, už se to ale nestane.

Toyota je dnes opět jasně největší automobilkou světa a i když se také v Evropě tvářila vždy sebevědomě, tak dobrou pozici tu po léta neměla. Na starém kontinentu nikdy neprodala ani 1 milion aut za rok a blízko k tomu měla jen v polovině první dekády nového milénia, pak jen klesala dolů a její tržní podíl se postupně propadl až pod 4 procenta.

Změnil to až muž, který se vedení evropské divize ujal v roce 2015, kdy si popsaným způsobem pomalu sáhla na dno. Šlo o Johana van Zyla, původem Jihoafričana, který po získání doktorátu z ekonomie v roce 1993 zamířil do služeb tamního zastoupení Toyoty a přes posty prodejního ředitele a provozního ředitele se dostal až do čela nejprve jihoafrické divize v roce 2009 a nakonec byl šéfem operací na celém kontinentu v roce 2013. Stal se také členem nejužšího vedení celé Toyoty.

Když se tedy firmě přestalo dařit na starém kontinentu, byl to právě on, kdo byl povolán na pomoc. A bodoval - evropskou Toyotu vedl od roku 2015 až do letoška, její prodeje vzrostly až na 730 tisíc aut v předloňském roce a v tom loňském, celkově problematickém, udržela podíl na trhu na úrovni 5,37 procenta, o čtvrtinu výše než v momentě jeho příchodu do vedení. Van Zyl se tak rozhodl vrátit do své domoviny, kde se měl stát opět nejvyšším šéfem, v této roli ale už nic dalšího neudělá.

Přímo Toyota se zármutkem informuje o tom, že Dr. van Zyl zemřel po krátké nemoci v pátek 30. července večer. Přesnější příčinu úmrtí neuvádí, s ohledem na současné dění bychom se nedivili, kdyby to byla nejskloňovanější nemoc posledních dekád. „Tato nešťastná ztráta nás všechny šokovala - ztratili jsme milovaného a obdivovaného šéfa, úžasného člověka, kterého si navždy budeme pamatovat pro jeho humor, rozvahu a osobní empatii,” stojí v prohlášení společnosti.

Je to nepochybně smutné a nečekané, Johanu van Zylovi bylo teprve 63 let. Naše kondolence míří k jeho rodině, dcerám a dalším blízkým, sami jsme s ním v minulosti měli tu čest přijít do styku.

Johan van Zyl náhle zemřel, Toyota tak ztratila svého dlouholetého špičkového manažera, který postavil zpět na nohy celou její evropskou divizi. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler