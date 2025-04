Dlouholetý šéfdesignér Škody v práci pro Číňany nelení. Navrhl jim i vlastní Rolls-Royce, pro který nedávno pracoval, říká si Perla Číny dnes | Petr Miler

Tohle je opravdu pikantní, neboť je docela dobře možné, že takhle by vypadal skutečný Rolls-Royce, kdyby pro něj Jozef Kabaň dál pracoval. S Brity se nakonec rozešel, s Číňany sešel. A svým nápadům okolo auta tohoto ražení dal průchod pod jejich vedením.

O čínských automobilových firmách si můžete myslet kdeco, minimálně dvě věci by vám na nich ale mohly být sympatické.

Jednak opravdu neztrácí čas. Zatímco „západní” automobilky jsou schopné po pěti letech příprav ukázat předprodukční koncept auta, který o dva roky později začnou vyrábět, Číňané za stejnou dobu přijdou s novým modelem, začnou ho prodávat, dvakrát ho faceliftují a připraví novou generaci. Nepřeháníme moc, však si uvědomte, že třeba Jozef Kabaň, dlouholetý šéfdesignér Škody, začal pro čínský SAIC pracovat v dubnu 2024. A v dubnu 2025 už tahá koncepty z rukávu jako králíky z klobouku.

Mysleli jsme si, že za tu dobu dal dohromady jen jeden pro „lidové” MG, je to ale jinak. Zvládl dokončit nejméně dva, neboť vůz, o kterém bude řeč dnes, je též z jeho pera. A k lidovému má sakra daleko. Takže zatímco slovenský designový guru přemýšlel o tom, jak ztvárnit lidové městské SUV, současně dával dokupy podobu čínského Rolls-Roycu pod jinou značkou SAICu, kterou též známe - Roewe. A jistě neskončí u toho.

Tím se dostáváme k druhému sympatickému aspektu čínských automobilek - zvolí kurs, drží ho a zůstávají loajální k těm, které často pracně získali. S Jozefem K. už jsme pár let nemluvili, velmi pravděpodobně ale i on bude spokojen s tím, že ho nechají pracovat, že ho nechají ukázat, co v něm je, v dobrém i zlém. V Evropě už tento prostor zjevně neměl, neboť v BMW, u Rolls-Roycu a později znovu u VW po odchodu ze Škody dlouho nepobyl. Přitom je těžké zpochybňovat, že jde o jednoho z nejtalentovanějších automobilových designérů posledních dekád, který projevuje - řekněme - smysluplnou invenci.

Jak moc se vám líbí jeho další dílo, posuďte sami. Je pochopitelně poplatné tomu, k čemu se hlásí - říká si Perla Číny, takže se svým designem logicky snaží přizpůsobit i čínskému vkusu. Najdeme v něm jistou podobnost s kontroverzním Jaguarem Type 00, který moc vřele přijat nebyl. Jenže co nemůže fungovat u konzervativní značky typu britské klasiky, může fungovat u čínské alternativy. Podle automobilky Kabaňovo dílo demonstruje novou designovou filozofii Roewe. Krom designu auto zaujme zadními dveřmi otevírajícími se proti směru jízdy a velmi luxusním čtyřmístným interiérem, který zatím můžeme vidět jen v náznacích. O něm ani o technických detailech se ale automobilka dál nešíří.

Připomeňme, že značka Roewe vznikla v roce 2006 a zpočátku používala techniku MG Rover. Slovo Roewe působí jako připodobnění Roveru, SAIC ale tvrdí, že má základ v německém Löwe, což je lev. Lev nebo Rover, tohle je prostě Perla Číny z pera slovenského designéra proslulého prací pro českou automobilku, která se představila pod připodobněním britské značky odkazujícím také na německé zvíře - a pak že doba globalizace je u konce...

Jozef Kabaň nelení a pro SAIC seká nové designy jak Baťa cvičky. Tohle je Pearl of China od Roewe, zatím koncept, který teprve musí dospět do sériového modelu. Foto: Roewe

