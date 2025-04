Dlouholetý šéfdesignér Škody teď kope za Číňany a tohle je jeho prvotina v novém dresu dnes | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Pokud by už i on pozbyl invence, pak nevíme, ke komu ještě upínat naděje. Jestli ve světě designu aut pořád má co říci, posuďte sami, tohle je na každý pád jeho prvotina v dresu MG.

V náznacích se nám poprvé ukázala před pár dny, nyní si první z nich můžeme prohlédnout pořádně i naživo. Řeč je o jednom z trojice chystaných nových aut i u nás úspěšné značky MG, která sice byla a je britská, už drahných pár pátků (jde asi o 20 let...) ale patří čínskému koncernu SAIC. A ten se dnes přímo ve své domovině stará o naprostou většinu toho, co dnes MG představuje.

I když jde ale o čínskou firmu, její otisk na světové automobilové mapě je stále více evropský. Pomoci tomu má i krok, o kterém se v posledních měsících pravidelně mluví, tedy angažmá jednoho ze strůjců úspěchu moderních Škod, dlouholetého šéfdesignéra značky Jozefa Kabaně. Proč Škodu opustil, nevíme, možná se s lidmi jako Thomas Schäfer ani nedalo chodit na oběd. Buď jak buď, Kaban je dávno pryč a Šanghaji nyní prezentuje, co pro MG už namaloval.

Z jeho tria prvotin si zatím můžeme ukázat jen koncept Cyber X, který naznačuje podobu některého z chystaných SUV značky. Pokud vám trochu připomíná Land Rover Defender 90 pro 21. (nebo spíš 22.?) století, nejste úplně mimo realitu, neboť s délkou 4,3 metru je i přibližně stejně velký. Zapomeňte ale na to, že by šlo nějaký pravověrný off-road - automobilka o voze mluví jako o „městské hračce pro dobrodruhy“, takže to bude auto, které se jako terénní drsňák spíš tváří ve snaze ohromit zhýčkané měšťanky a měšťany.

Pojetí vozu je velmi... hranaté a připomíná i poslední díla, která Kabaň dělal pro VW, když se k němu po štaci u Škody, BMW a Rolls-Roycu na chvíli vrátil, tohle je teď jeho styl. Na přídi zaujmou hlavně světla, která si hrají na ta výklopná, v případě boků a zádi už mnoho kreativity nevidíme. A kreativitu nečekejme ani na poli techniky - tohle bude další z mnoha elektrických SUV.

V této rovině bude zajímavé snad jen použití technologie CTB (Cell-To-Body), kdy se baterie stanou jedním ze základních konstrukčních prvků auta. To je jednodušší, lehčí a současně tuhost zvyšující řešení, současně ale pochopitelně komplikuje dlouhodobé nakládání s vozem zejména ve chvíli, kdy baterie z jakéhokoli důvodu selžou. Další technické detaily si automobilka zatím nechala pro sebe.

Pochybujeme, že zrovna tento vůz zvýší rychlost, s jakou se MG rozmáhá ve světě, sluší se ale podotknout, že si vede velmi dobře. Jen v EU by letos mohlo prodat přes 300 tisíc aut přiblížit se i tak zavedeným značkám, jakou je Kabaňův někdejší český chlebodárce - už teď je Evropě úspěšnější než Fiat, Mazda, Honda, Seat, Suzuki nebo Jeep. Vděčí za to ale hlavně levným spalovacím a hybridním modelům jako 3 nebo ZS, s elektromobily si slušně vede jen na pár trzích zmasírovaných dotacemi a dalšími formami přerozdělování až k nepoznání.

Jozef Kabaň je zpátky a tohle je jeho prvotina navrhnutá pro MG. Líbí? Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.