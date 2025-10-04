Dnes nadpozemský Koenigsegg zvažuje nabídnout také dostupný model, motor pro něj má už hotový
Petr ProkopecVšechno je relativní, vedle současných švédských stíhaček vyráběných po kusech za ceny v řádu desítek milionů korun by ale šlo vlastně o tuctovku. Šéf firmy se takovému kroku nebrání, zatím se ho ale neodvažuje učinit.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Dnes nadpozemský Koenigsegg zvažuje nabídnout také dostupný model, motor pro něj má už hotový
včera | Petr Prokopec
Všechno je relativní, vedle současných švédských stíhaček vyráběných po kusech za ceny v řádu desítek milionů korun by ale šlo vlastně o tuctovku. Šéf firmy se takovému kroku nebrání, zatím se ho ale neodvažuje učinit.
Koenigsegg produkuje jedna z nejrychlejších aut planety. Řada lidí je bude považovat také za nejkrásnější, pro drtivou většinu ale zůstanou hlavně moc drahá a nedostupná. Nejde navíc jen o peníze, Švédové svá auta vyrábí ručně ve velmi malém množství. I když tedy máte nadité kapsy, musíte počítat s tím, že když sepíšete objednávku nyní, budete se moci usadit za volant nejdříve za pár let. Vlastně tak není divu, že se již nějakou dobu spekuluje o dostupnějším modelu.
Na toto téma nyní zabrousili i kolegové z Car Buzzu přímo se zakladatelem značky Christianem von Koenigseggem. Ten je pak kupodivu takovému vozu nakloněný, ovšem svými slovy příchod případného konkurenta Porsche 911 či spíše Ferrari 12cilindri nebo Lamborghini Revuelto zase takovou šanci nedává. Firma je totiž momentálně ve stavu, kdy vyrábí zhruba 35 aut ročně, na každém stráví okolo 4 tisíc hodin práce. To se jí ovšem s cenami startujícími okolo 35 milionů korun vyplácí.
„Zabývali jsme se myšlenkou, že bychom mohli navýšit kapacitu a že bychom udělali jednodušší a mnohem dostupnější sportovní vůz. Ale jde pro nás o obrovský skok. Masovější produkce je jiný šálek kávy než malosériová ruční výroba,“ uvedl von Koenigsegg. „Myslíme si proto, že musíme postupovat jen krůček po krůčku, abychom nezakopli. Uvidíme tedy, možná na to jednoho dne dojde,“ naznačil dále šéf švédské automobilky.
Jak nicméně kolegové naznačují, část práce má Koenigsegg už hotovou. U modelu Gemera totiž značka původně počítala pouze s nově vyvinutým dvoulitrovým tříválcem, který by doplnila hybridní technika. Nakonec však došlo i na představení osmiválcové verze, která má na prodejích výrazně vyšší podíl. Agregát TFG (Tiny Friendly Giant), který zvládá produkovat zvuk řadového šestiválce, by nicméně mohl pod kapotu dostupného modelu padl jako ulitý.
Doplnit by jej pak mohl i elektromotor Dark Matter, načež by takový vůz nejenže neměl problém tvářit se ekologicky, ale zároveň by nabídl i něco okolo 900 koní. Švédové jsou navíc známí tím, že hmotnost drží na uzdě, ostatně Gemera s osmiválcem, elektromotorem a baterií váží jen dvě tuny, což je na pětimetrový luxusně zaměřený křižník se čtyřmi sedadly působivé. Případný dostupný sporťák by tedy stále nabízel oslnivou dynamiku, čímž by Koenigseggu neudělal ostudu.
Při produkci limitované na nějakých 300 kusů ročně by navíc zůstala zachována i exkluzivita. Nicméně i tak by se již mohlo jednat o nemalý oříšek, který by Švédové nemuseli rozlousknout. Takový model by totiž v nabídce vydržel několik let, pročež by Koenigsegg nově musel lovit zákazníky po tisících. A v tom by již mohl selhat, ostatně se jen podívejte, jak dopadl obecně násobně slavnější McLaren.
Velmi pravděpodobně tedy na takový postup v dohledné době nedojde, jakkoli by bylo jistě zajímavé, s čím vším by von Koenigsegg a jeho tým u dostupné novinky přišli, aby zaujali vedle veškeré současné konkurence. Stačí si ostatně jen vzpomenout na Engage Shift System modelu CC850, tedy revoluční devítistupňovou automatickou převodovku, která se dokáže chovat jako šestistupňový manuál a ze které byl nedávno unesen Mate Rimac, pro kterého je ostatně von Koenigsegg dětským hrdinou. Ostatně, pro kterého nadšence není?
Gemera původně počítala s malým dvoulitrem doplněným hybridní technikou. Nyní by toto ústrojí klidně mohlo pohánět dostupnější model značky. Foto: Koenigsegg
Zdroj: Car Buzz
Bleskovky
- Zlatan Ibrahimovič si k narozeninám nadělil další nové Ferrari, stálo ho přes 90 milionů Kč
dnes
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
včera
- Mechanik rozebral legendární výkonný motor Toyoty po najetí 668 tisíc km a ukázal, jak vypadá zevnitř
2.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Moto2 Mandalika: Gonzalez diskvalifikován 13:32
- Vítězem Rookie Aldeguer 10:06
- Moreira vyhrál na Lomboku, Salač out 10:02
- Moto3 Lombok: Červené vlajky – Rueda na KTM mistrem světa 10:00
- Sprint vyhrál Bezzecchi, 7. M. Marquez včera 10:12
Nejnovější články
- Automobilka sebrala novinářům auto půjčené na dlouhodobý test během servisu, už ho neviděli. Teď konečně zjistili, co se s ním stalo
před 4 hodinami
- Za nejslavnějšími kreacemi Top Gearu stojí nenápadný manželský pár, který auta stlouká pomalu doma za stodolou
před 5 hodinami
- VW se v nouzi zbavuje zaměstnanců, jak to jen jde. Letos pro pochybení ukončil poměr 548 lidem, další tisíce jsou „v podmínce”
před 7 hodinami
- Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží
před 8 hodinami
- Nizozemská elektrická revoluce narazila na problém, majitelé karavanů se elektromobilům ve velkém vyhýbají
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Politický koutek 10.05. 18:42 - řidičBOB
- Přepis auta z Německa 10.05. 18:03 - stenly11
- Onboard videa 10.05. 17:25 - Truck Daškam
- IT poradna 10.05. 14:20 - pavproch
- whitelist & blacklist 10.05. 11:08 - Stepan
- BMW Divize 10.05. 06:26 - Stepan
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.04. 14:31 - Truck Daškam
- Mazda MX5 (Miata) 10.04. 11:32 - jerry