Dnes skoro ikonický VW Touareg má po 24 letech skončit, protože Němci dnes neumí udělat jediné rozumné rozhodnutí

před 10 hodinami | Petr Prokopec
A budete koukat, jaká argumentace za tím stojí, neboť je v dokonalém rozporu s tím, co dnes VW reálně dělá. Jediným faktem je, že Touareg dnes vzhledem ke své spřízněnosti s řadou podobných modelů musí Němce stát hodně málo. A marže na něm musí být pohádkové, VW ale jako by miloval ty záporné.
Chybami se člověk učí, říká se. Rčení, které platí prakticky všude jinde po celém světě, ale jako by neplatilo ve Wolfsburgu. Manažeři Volkswagenu totiž v posledních pár letech dělají jednu botu za druhou. Poučení ovšem dosud nepřišlo. A pokud ano, tak pouze v rétorické rovině, nikoli v rovině činů. Automobilka tak postupně padá ke dnu a nezdá se, že by to komukoli vadilo. I když rozhodující balík akcií dál patří jedné rodině, která si s firmou může dělat téměř cokoli.
Jsme přesvědčeni, že vedení německé automobilky mělo být dávno odejito a nahrazeno jiným - lidmi, kteří budou konečně schopni přistoupit k nekompromisním rozhodnutím tak, jako to bylo u VW potřeba na počátku 90. let. Místo toho jsme ale svědky dalších a dalších projevů ignorace ekonomické reality a následování ideologických vizí stále týmiž lidmi, kteří s takovým přístupem už několikrát narazili do zdi.
Nyní tu máme další krok ze stejného ranku. Podle informací Autocaru chtějí Němci příští rok skončit s modelem Touareg, aniž by dostal jakéhokoli nástupce. Velké SUV by si tedy mělo sbalit fidlátka 24 let po svém příchodu, během kterých se stalo ikonou svého druhu. Připusťme, že do nabídky VW nikdy tak úplně nezapadalo, i to ale nakonec bylo jeho kouzlem - byl to klasický Piëchův imagemaker, který se staral nejen o to, ale i o velmi slušné prodeje.
Zdroj britských kolegů k tomu říká, že automobilka se nyní chce zaměřit na dostupné modely, což by i vzhledem k paletě dalších obsluhovaných značek dávalo smysl. To by ale nějaké takové vozy nabízela nebo nabídnout chtěla. Nenabízí a nechce nabídnout - tlačí elektrické nesmysly jako smyslů zbavená, i když jsou drahé a pro firmu tím víc prodělečné, čím víc jich prodá. Co je tohle za strategii?
Do budoucna chce přesto jít stejným směrem a nabídnout elektromobily ID.1 a ID.2, s nimiž chce startovat na 20 a 25 tisících Eur, tedy okolo půl milionu a 600 tisíc korun. Vedle toho se Touareg nezdá být zrovna typickým Volkswagenem neboli lidovým vozem, u nás je totiž k mání od 1 499 900 Kč. Jenže i tak se vzhledem ke své ceně, morálními stáří a prakticky nulové podpoře poměrně dobře prodává, loni v Evropě oslovil 7 369 zákazníků. Oproti tomu třeba ID.5 dosáhl na 5 766 registrací a ID.Buzz na 5 231 prodaných aut. To jsou pro VW ztrátoví miláčci, na které nedá dopustit, Touareg ale zařízne jako nic.
Navíc je třeba si uvědomit, že zrovna Touareg musí firemní kasu plnit jako zběsilý, však se o vývojové náklady spolu s Audi (Q7 a Q8), Bentley (Bentayga), Lamborghini (Urus) a Porsche (Cayenne). A tyto značky takové modely dál potřebují, jsou to i jejich dojné krávy. Jestli vedle toho vznikne nebo nevznikne další Touareg s nepopiratelnou image a velkým ziskovým potenciálem a klientelou, která nutně neobrací každou korunu, je v nákladech na vývoj nových generací zanedbatelnou položkou.
VW si tak vlastně dobrovolně nechává protéct lukrativní klientelu mezi prsty a místo toho se bude honit za elektrickým přeludem, dokud nezjistí, že jeho vlhké a jemně probíjející sny už není z čeho platit. Kdo tohle zastaví dřív, než místo o propadu zisků začneme psát o rostoucích ztrátách?
Touareg se předloni dočkal faceliftu, přičemž by i v této podobě mohl v nabídce vydržet relativně dlouho a vývoj další generace by byl pro firmu relativně levnou záležitostí. Němci ale jako by museli každý den dokazovat, že neumí udělat snad jediné rozumné rozhodnutí. Foto: Volkswagen
Zdroj: Autocar
