Dnes poněkud slabá kultovní Mazda s modernizací aspoň trochu posílila, nové generace se bojí i sama automobilka
Petr ProkopecJe to sympatické auto tak či onak, s jediným motorem o výkonu, který překonává i vrcholná verze Škody Fabia, ale není takovým lákadlem, jakým mohlo být. Teď má aspoň o 4 kobylky víc, což den z noci pochopitelně nedělá, odkládá to ale nepříjemná dilemata.
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Dnes poněkud slabá kultovní Mazda s modernizací aspoň trochu posílila, nové generace se bojí i sama automobilka
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Je to sympatické auto tak či onak, s jediným motorem o výkonu, který překonává i vrcholná verze Škody Fabia, ale není takovým lákadlem, jakým mohlo být. Teď má aspoň o 4 kobylky víc, což den z noci pochopitelně nedělá, odkládá to ale nepříjemná dilemata.
Jaká je budoucnost Mazdy MX-5? Toť otázka, na kterou odpověď nejspíš nemá ani sama japonská automobilka. Jakkoli jde o nejprodávanější sportovní vůz světa, protáhnout jej ve smysluplné podobě současným regulačním sítem je stále složitější. Kvůli tomu ostatně v Evropě už před dvěma lety skončila dvoulitrová verze, od té doby je MX-5 k mání pouze s 1,5litrovým čtyřválcem. A jakkoli jde o atmosférickou jednotku, která sporťákům obecně sluší, s tak malým objemem není zrovna silná - počítat lze pouze se 132 koňmi výkonu a 152 Nm točivého momentu.
Japonci v souvislosti s případnou novou generací mluví o elektrifikovaném pohonu, který by sice přinesl početnější koňské stádo, hmotnost auta by ale jistě vzrostla hodně nad stávajících 1 090 kilo, které jsou dnes na voze tím největším lákadlem. Otázkou je navíc ovladatelnost, neboť už kdyby šlo o hybrid, vstupování elektromotoru mezi vás a kola řidičský zážitek rozhodně netříbí. A nejspíš se minulostí stal i šestistupňový manuál, místo kterého by dorazil automat.
Už tato možnost u publika vzbudila spíše odpor, jakkoli je ve finále tím menším zlem. To větší spočívá ve větší elektrifikaci, neboť Mazda naznačila, že spalovací motor by měl na povel už jen výrobu „šťávy“ pro elektrický pohon. Dočkali bychom se tak sice ještě většího výkonu, ovšem zároveň také ještě vyšší hmotnosti. Protože by navíc podlaha musela hostit baterie, změnily by se i proporce vozu, a to pochopitelně negativním způsobem, neboť by došlo na nárůst výšky.
Mazda tak v podstatě stojí na útesu a přemýšlí, zda skočit na skalnaté dno či raději o kus dál do moře plného žraloků. Zjevně se jí ale nechce ani do jednoho, pročež se stávající čtvrtou generaci snaží trochu zatraktivnit. Její technici se tak podívali na zmíněnou jedna-pětku, ze které pro modelový rok 2027 vyždímali o trochu víc. Výkon tak narostl na 136 koní a točivý moment na 155 Nm. Souběžně s tím se jim ovšem povedlo snížit spotřebu z 6,2 až 6,3 litrů na 100 kilometrů na 6,1 l/100 km.
Víc než to by klientela mohla uvítat hrátky se zvukem motoru, který by nově měl být jadrnější a vybízet majitele ke sportovnější jízdě. Kromě toho se roadster dočkal také nové barvy karoserie Zinc Green, zatímco paket asistenčních prvků byl rozšířen o systém DAA (Driver Attention Alert), který je od července letošního roku v zemích Evropské unie povinný pro všechna nová auta. To znamená, že čtvrtá generace tu s námi bude ještě pár let, kvůli pár měsícům by se značka nesnažila.
To je z novinek ovšem prakticky vše, byť Mazda hodlá portfolio trochu rozšířit o novou edici Yakudo. O její pohon se pochopitelně rovněž bude starat 136koňová jedna-pětka, která bude exkluzivně spojena s plátěnou střechou, Alcantarou a stříbrně lakovanými brzdovými třmeny a dalšími dekory v téže barvě. Pokud ale chcete spíš řidičský ideál, sáhněte po již existující variantě Homura, která přihazuje lehká kola Rays, přední vzpěru či tlumiče Bilstein.
Mazda MX-5 se nově dočkala o trochu výkonnější jedna-pětky, kterou lze spojit s novým zeleným lakem. Vedle toho je pak třeba u každého kusu počítat s monitoringem řidiče, který si vyžádala Evropská unie jako povinný prvek. Foto: Mazda
Zdroj: Mazda
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