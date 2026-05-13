Do dražby jdou poslední auta, která zůstala ve zkrachovalé továrně Saabu, je to poslední šance vlastnit některé z jeho vozů jako první
Petr ProkopecSaab jako takový skončil už dávno, jeho továrnu v Trollhattanu ale převzala jiná firma i s auty, která v ní zůstala. Po jejím konci jsou nyní k mání i ta. A nechybí mezi nimi ani pár zajímavých prototypů.
včera | Petr Prokopec
V roce 2008 zasáhla svět tzv. finanční krize, jejímž následkům neunikla ani automobilová branže. Problémy měly hlavně americké značky jako koncern General Motors, který dokonce v červnu 2009 musel vyhlásit bankrot. Z toho ho nakonec vysekala vláda, ovšem automobilka už nikdy poté nedosáhla své předchozí velikosti. I proto, že rozpadat se začala jeho evropská část. GM totiž ve snaze udržet se nad vodou prodal 55procentní podíl v Opelu. Zároveň oznámil, že nemilosrdně pošle k ledu Saab, pokud se nenajde zájemce, který by tuto značku koupil.
Jako první potenciální spasitel se přihlásil Koenigsegg, Švédové však nakonec v listopadu 2009 oznámili, že od koupě ustupují. Prostor tak dostal nizozemský Spyker, ovšem i pro tuto značku a jejího šéfa Victora Mullera se nakonec jednalo o moc velké sousto. Už na začátku roku 2011 tak Saabu začaly docházet peníze, podobně jako Spykeru. Obě firmy kvůli tomu přestaly platit účty, což nakonec vedlo ke krachu obou. Saab bankrot vyhlásil oficiálně v dubnu 2012, už o dva měsíce později ale jeho pozůstatky převzalo čínské konsorcium NEVS.
Nový majitel plánoval, že značku vrátí na výsluní s pomocí elektromobility a autonomního řízení, což tehdy neznělo ani o trochu méně naivně než dnes. Přesto odstartovala série projektů, kdy jako testovací prototypy byly použity především vyrobené, ale neprodané sedany 9-3. Nicméně nakonec se do produkce vrátily benzinové verze, jenže ani těm štěstí nekvetlo. V květnu 2014 tak byla výroba pozastavena, přičemž NEVS přišel také o právo užívat název Saabu, stejně jako logo zobrazující bájného Fénixe.
Obě strany pak sice souhlasily, že Číňané budou chystané novinky prodávat pod vlastním jménem, ovšem na to už nikdy nedošlo. Přišel tedy další krach, čímž byla v roce 2016 historie Saabu jakožto automobilky definitivně ukončena. O to zajímavější je, že švédská aukční společnost Klaravik chystá o 10 let později dražbu, do které jde posledních osm aut, která zůstala v továrna v Trollhattanu. Jde povětšinou o zmíněné „devět-trojky“, z nich část byla byly modifikována tak, aby sloužily jako prototypy chystaných řešení.
Nejde tedy o žádné muzejní krásky, nýbrž o vozy, které už mají něco za sebou. Mezi nimi je jeden, který disponuje autonomním řízením, zatímco další se chlubí elektromotory instalovanými v kolech. Kromě toho se NEVS zabýval také elektromobilem s prodlouženým dojezdem. A aby toho nebylo málo, v nabídce je i elektrické SUV Hengchi 5. Každé auto je přitom nabízeno bez minimální požadované ceny, prodány tak mohou být i za korunu.
Aukce se koná od 21. do 30. května, přičemž zájemci si dokonce mohou ještě projít továrnu v Trollhattanu. Velmi pravděpodobně se pak bude jednat o finální tečku za historií Saabu, neboť NEVS byl v roce 2019 pohlcen společností Evergrande. Ta se ovšem následně dostala rovněž do finančních problémů, pročež divizi zabývající se automobily poslala do hibernace. A vypadá to, že z tohoto spánku se už neprobudí.
Pokud jste fanoušky Saabu, můžete si nyní pořídit poslední auta, která poprvé opustí továrnu značky. Jde obvyle o prototypy, které vznikly po roce 2012. Foto: Klaravik, tiskové materiály
Zdroj: Historic auction - final Saab cars leave the factory in Trollhättan@Klaravik
