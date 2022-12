Do Evropy dorazil další čínský konkurent Škody Karoq, bodovat chce cenou, výbavou i stylem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Škoda má problémy s čínskou konkurencí v Číně, zdá se ale být jen otázkou času, než je bude mít i kdekoli jinde. Číňané neustále expandují a nově mimo svou domovinu začali prodávat Changan CS35 Plus.

Číňané na ruském trhu nabírají na síle a už snad ani není otázkou času, kdy pořádně prorazí také v zemích EU. Děje se to právě teď, neboť čínské značky letos na trzích Unie rostou o 115 procent v momentě, kdy se celý trh propadá a vyjma konglomerátu Hyundai-Kia a Toyoty se tu prodejně klesají i všechny významné automobilky. Číňané už tak prodají víc aut než třeba Mazda, a to třeba říci, že tu působí jen zlomek těch, které by tu působit mohly.

Jedna z těch, které se do EU teprve chystají, je Changan. V Rusku už je ale jako doma a aktuálně se vytáhl s novou konkurencí pro Škodu Karoq. Jde o Changan CS35 Plus, který se loni ve své domovině dočkal faceliftu. Zvenčí byly inovovány přední i zadní partie, což znamená příchod nových světel i nárazníků, stejně jako masky chladiče. Ve srovnání s předchůdcem přitom vypadá docela agresivně, přičemž namísto mladoboleslavského produktu by ji zřejmě upřednostnila většina zákazníků.

Nicméně upravena nebyla pouze karoserie, na změny došlo také v motorovém prostoru. Kde dříve svou práci odváděla atmosférická jedna-šestka disponující 130 koňmi, tam dnes najdeme 1,4litrový přeplňovaný čtyřválec. Ten sice na čínském trhu produkuje 160 koní a 260 Nm točivého momentu, pro ruský trh byl ovšem jeho potenciál lehce utlumen na 150 koní a 255 Nm. Jejich přenos pouze na přední kola pak dostal na starosti sedmistupňový dvouspojkový automat.

Na prvním evropském trhu bude CS35 Plus k dispozici ve dvou úrovních výbavy, z nichž každá kromě již zmíněného počítá také s modernizovaným interiérem. Jeho součástí je sedmipalcový digitální přístrojový štít, který doplňuje 10palcová obrazovka multimédií. V případě stupně Advance pak lze dále počítat s vyhřívanými sedadly, klimatizací či třeba zadní parkovací kamerou, stejně jako se 17palcovými litými koly. Cena startuje na 2 280 000 RUB, což v přepočtu (cca 804 tisíc Kč) nezní jako terno, znovu ale musíme upozornit na ne úplně výmluvný kurs rublu.

Konkurenční Škoda Karoq startuje na témže trhu na 2 716 000 RUB (cca 955 tisíc Kč), což je o desítky procent výš. Přitom nemá šanci konkurovat technikou, výbavou, ničím. U nás by při místních cenách mohl CS55 vyjít na nějakých 538 tisíc Kč, to nezní zle.

U Changanu lze navíc pochopitelně zajít i dál a sáhnout po výbavě Tech, která sedmnáctky mění za 18palcová litá kola. Rozrostl se také počet airbagů, a to ze čtyř na šest, přední vyhřívaná sedadla doplnila topná spirála i u těch zadních a nad posádkou trůní panoramatická střecha. Zmínit pak můžeme ještě adaptivní tempomat, interiér počítající s umělou kůží a cenu 2 430 000 RUB (asi 863 tisíc Kč), která je pořád pod základním Karoqem.

Faceliftovaný Changan CS35 Plus dorazil na ruský trh, kde startuje na 804 tisících Kč. Nominálně to nevypadá jako málo, relativně málo to ale je - u nás by vůz touto optikou mohl stát okolo 538 tisíc Kč v situaci, kdy Škodu Karoq zastíní prakticky vším. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.