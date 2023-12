Do Evropy dorazila další levná čínská Octavia, doma stojí od 220 tisíc. Číňané Škodě „generují” jednoho soupeře za druhým před 2 hodinami | Petr Miler

Výrobci z Říše středu mají k této věci pozoruhodně živelný přístup a podobná auta doslova sekají jako Baťa cvičky. A možná nejdál to dotáhlo dnes už obří Geely. Tohle je další pokus pod značkou Livan se jménem, které se nebude líbit Audi.

Můžete to obdivovat, můžete se tomu podivovat, můžete tím i opovrhovat, nemělo by to ale uniknout vaší pozornosti. Řeč je o čínském přístupu k doslova generování nových modelů aut, který dalece překonává i to, čím kdysi začal dráždit koncern VW. Ten vzal Golf a zejména od jeho čtvrté generace začal na základech tohoto modelu stavět jedno další auto za druhým. Přišla Škoda Octavia, přišlo Audi A3, přišlo několik Seatů, k VW se můžeme vrátit skrze Boru, Jettu, Eos, několik MPV, nakonec na základech Golfu začal vznikat i Passat, dnes na nich přijíždí nový Superb... Některým to vadí, Číňané to ale dotáhli na ještě úplně jinou úroveň.

I když se zdá, že se v Evropě prodává aut jako máku, vlastně je tu jen pár významných mainstreamových značek. V Číně jich mají asi 150, z nichž tak o 137 jste nikdy neslyšeli. Ty mají ve zvyku nabízet na jedněch i různých základech hned několik generací téhož vozu, klidně současně a když s tím náhodou uspějí, koupí je některý z větších konkurentů, který nemá problém vzít své modely, zabalit je do hávu získané značky a její portfolio dál přifukovat o další a další podobná auta. A když se Číňané takt vzhlédnou v určité koncepci úspěšného vozu, miliardový trh zaplaví bezpočtem nabídek, dokud ho „nevysosají”.

Takto se svého času podívali na prodejní čísla Škody Octavia, pochopili, že se bestsellerem nestala náhodou a na trh začali posílat jeden přerostlý kompaktní liftback či sedan za druhým. Přidávají dodnes a když mají pocit, že Čína se takových aut přejedla, tato auta vezmou a začnou s nimi expandovat do světa. Octavia byla a je úspěšná prakticky všude, a tak je to pořád dobrý recept na prodejní úspěch. A to si pište, že se tyto vozy dostávají i do Evropy.

Psali jsme tak v posledních letech o vážně nespočtu čínských alternativ nejžádanější škodovky, které se pomalu propracovávají k nám. Zajímavá je to nejen proto, že Škoda je česká značka a Octavia je pochopitelně populární i u sebe doma, ale také proto, že Číňané ji díky levnějším alternativám prakticky úplně vymazali z jejich trhu. Zopakovat to jinde jisté nebude snadné, zejména evropské publikum je relativně konzervativní, ale snažit se jistě budou.

Důkazem budiž další novinka, která právě dorazila do Evropy. Jde o produkt automobilky Lifan, která si v Evropě říká Livan a jde na to nikoli neobvykle od Ruska přes další okolní trhy. I když „produkt automobilky”... Tohle auto vzniklo přesně podle výše popsaného postupu, takže s jeho původem je to trochu složitější. Livan byla samostatná značka, která prodávala své modely, protože ale uspěla, loni ji převzal dnes obří konglomerát Geely, který ovládá už kdeco od Volva přes Lotus až po největší jednotlivou část Mercedesu (skrze svého majitele). Livan pro něj byl snadné sousto, a tak je i ten teď prostě jeho. A co udělají Číňané v takovém případě? No vezmou už existující vlastní model, dají mu trochu jiný háv, logo, lehce vše poladí a voilá, na světě je 110. obdoba už více či méně známé nabídky.

Tak vznikl Livan S6 Pro, který je upraveným Geely Emgrand. Čest tedy máme se 4,7metrovým kompaktem (Octavia 4,69 m) o rozvoru náprav 2,7 metru (Octavia 2,67 m, Číňané vždy trochu přidají...), který bude v Evropě prodáván ve dvou verzích s motory sdílenými s Volvem. Máme tu tedy dvě varianty 1,5litrového benzínového turba, z nichž první nabízí výkon 147 a druhá 180 koní. Obě jsou standardně k dispozici se 7rychlostním automatem se dvěma spojkami.

Auto nesoucí jméno, které se asi nebude líbit Audi, bude do Evropy dováženo ve třech pevných úrovních výbavy - Luxury, Premium a Flagship. Už základní verze Luxury nabízí klimatizaci, digitální přístrojovku a infotainment s 12,3palcovým displejem, parkovací kameru, bezklíčový vstup, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant, elektricky ovládané střešní okno, 17" alu kola, LED světlomety, ABS, ESP, partičku airbagů a různé další asistenty.

Varianta Premium je navíc vybavena elektrickými sklopnými zrcátky a seřízením sedadla řidiče nebo lepším audiosystémem se šesti reproduktory, Flagship pak přidává ještě pár drobností navíc a především onen výkonnější motor - dostupnější varianty jsou k dispozici jen se 147koňovou jednotkou. Paleta barev je nudná - bílá, šedá, modrá a konec. S interiérem je to velmi podobné.

Je to tedy vybavené auto se slušnou technikou, ale jinak celkem „základní” nabídka. Smíšené pocity z některých aspektů ale snadno rozptyluje cena, která v Číně začíná na méně než 70 000 CNY, což v přepočtu dělá asi jen 220 tisíc Kč. Není divu, že Octavie na takové nabídky vůbec nemá jak odpovědět. V Rusku jsou ceny citelně vyšší, pohybují se mezi 2 429 900 a 2 749 900 RUB, což dělá cokoli mezi 594 a 672 tisíci Kč. Kurs rublu je ale poněkud zmatečný a ceny čínských aut třeba v nám bližší Austrálii se pohybují obvykle někde uprostřed mezi těmi čínskými a ruskými.

Co byste tedy řekli na takový vůz za cirka 400 tisíc Kč? Je reálné, že se jej také můžeme dočkat, ať už v hávu Livanu, Geely, Protonu nebo jakékoli jiné značky, kterou Geely spravuje či „vygeneruje”. Vzhledem k tomu, že auto používá techniku, na které stojí některé vozy homologované i pro prodej v EU, je to otázka jednoho obchodního rozhodnutí.

Další čínská alternativa Škody Octavia dorazila do Evropy, nepřekvapivě do Ruska. Doma se prodává za 220 tisíc Kč v přepočtu, v Rusku je od 1. prosince k dispozici citelně dráž. U nás by mohla stát něco kolem 400 tisíc Kč, kdyby se ji tu Geely, které Livan ovládá, rozhodlo nabízet. Foto: Livan

