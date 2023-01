Do Evropy dorazila levnější, větší a stylovější alternativa VW Tiguan, při své ceně si může otevřít dveře dál před 5 hodinami | Petr Miler

Volkswagen nabízí řadu zajímavých modelů, které dost možná ani neznáte. Mohou přitom být atraktivní, prostorné, vybavené i relativně dostupné. Evropě se zatím vyhýbaly, geopolitický vývoj ale situaci mění a dál měnit může.

Nedá se říci, že by u nás Volkswagen nabízel málo SUV. Jednak je ale ani v nejmenším nelze označit za levná a jednak jich není zase tolik. Pod kotlem těchto aut zatopili hlavně v Číně, kde nabízí skoro nekonečné portfolio esúvéček, a to i v případě tzv. SUV-kupé.

U nás jde v případě mainstreamových značek o téměř nedostupný typ auta, v Číně je mnohem obvyklejší a Volkswagen zjevně nechce být mimo hru. Mezi typy Tacqua, T-Cross, T-Roc, Tharu, Tayron, Tiguan, Tiguan, Teramont, Touareg a Talagon tak nabízí s přídomkem X (který značí právě SUV-kupé) hned čtyři modely, mj. i u nás velmi populární Tiguan. Nejoblíbenější mezi nimi ale po nějaký čas byl vůz, který možná ani nebudete znát - Tayron X. V jednu chvíli byl dokonce třetím nejprodávanějším VW vůbec, tyto časy ale rychle pominuly.

Jistě i proto VW zatroubil k modernizaci, která přišla už dva roky po příchodu Tayronu na trh a pouhý rok po začátku prodejů některých variant. Inovace pozměnily hlavně příď a pohrály si s elektronikou na palubě, neboť na to si Číňané potrpí. Jinak ale nešlo a nejde zrovna ohromující projev designérské a konstruktérské kreativity. Tayron vychází z Tiguanu a verze X je to samé se střešní linií sníženou o 25 milimetrů, pozměněnou zádí, upravenými sloupky C a specifickými koncovými světly. Přidejte specifický nárazník s falešnými koncovkami výfuku a máte před sebou vše podstatné.

Ani po stránce motorické tu nemáme nic převratného, do vozu lze volit jen přeplňované čtyřválce 1,4 a 2,0 TSI naladěné na 150 resp. 186 koní. Primárně veškerý výkon míří skrze automatickou převodovku na přední kola, za příplatek je ovšem k mání také pohon 4x4. Digitální přístrojový štít uvnitř je však již jako novodobá klasika Volkswagenu opět součástí standardní výbavy, ani interiér ale po modernizaci nemá moc čím zaujmout a skoro si říkáme, proč by tohle mělo Tayronu a Tayronu X pomoci.

Ceny auta v Číně jsou relativně lákavé, aspoň naší optikou. Tayron startuje na 207 900 CNY, tedy asi 671 tisících Kč, což je na větší, vybavenější Tiguan slušná suma - už základní Tiguan je u nás o desítky procent dražší, i když nabízí o dost míň. Kvůli tomu ale o tomto autě znovu nepíšeme, zajímavé je pro nás aktuálně hlavně tím, že se dostal mimo Čínu a poprvé je k mání v Evropě.

Pochopitelně jde o Rusko, kam se nyní z Číny dostává v podstatě vše, co má kola. Oficiální dealerská síť Volkswagenu Avilon začala Tayron nabízet od 3,4 milionu rublů, což je pochopitelně víc, než kolik stojí tentýž vůz v Číně (asi 1,07 milionu Kč), na ruské poměry je to ale zajímavá nabídka. Jsme zvědavi, jak moc bude tato a jí podobné v Rusku fungovat, neboť pokud budou, dává to naději na dostupnost čínských Volkswagenů i západně od Ruska. Němci by nebyli první ani poslední, kdo by se takovou cestou vydal, a v jejich případě to dává smysl. Prodeje VW v Číně slábnou, výrobní kapacity továren jsou nevytížené, nabídka aut široká a ceny pro Evropany zajímavé. Čínský původ čehokoli dnes už odradí málokoho.

V Rusku se začal prodávat modernizovaný VW Tayron, jedno z obecně velmi úspěšných německých aut v Číně. Cena mu dává šance uspět i za velkou zdí. Foto: Volkswagen



Tayron je k dispozici také jako kupé ve verzi X, ten zatím v modernizované podobě k dispozici není. Foto: Volkswagen

