Do Evropy dorazilo vybavené SUV větší než Kodiaq, je ale o stovky tisíc levnější než základ Škody včera | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Možná nejde o výkřik poslední módy, současně jde ale o designově, technicky i výbavově dostatečně atraktivní auto na to, aby při své ceně dokázalo zaujmout. Teď to zkusí i mimo Čínu a jsme zvědavi, jak moc uspěje.

Ještě před několika lety naprostá většina Evropanů hleděla na vozy z Číny s opovržením. Jejich vzhled byl zajímavý jen v momentě, kdy byl nelegálně okopírován od evropských, amerických či japonských automobilek. Interiérem se pak linul zápach, ovšem jen do doby, než došlo na crash testy. V tu chvíli se motor sunul směrem do interiéru a potřísnil jej olejem. Skutečně tedy nebylo moc o co stát.

Soudobá čínská produkce je však diametrálně odlišná a není divu, že se i v Evropě najde stále více lidí, které novinky od Chery či Geely dokážou zaujmout, zvláště stojí-li citelně méně než na pohled nudnější produkty zavedených značek. A nejinak lze smýšlet také o SUV CS95, za kterým stojí značka Changan. Není to žhavá novinka, odhalena byla poprvé už v roce 2017, v mezičase ale dostala rozsáhlý facelift a s ním nyní pomýšlí i na skalpy zahraničních zákazníků.

Co modernizace přinesla? V prvé řadě jde o vizuální novinky, které vpředu spočívají v instalaci nové masky a nárazníku. CS95 tak dostalo zcela novou tvář, ačkoli i nadále připomíná hlavně Land Rovery a Range Rovery. Nyní ale můžeme na jeho konto přihodit i možnou záměnu s Toyotou Land Cruiser, potenciální cílová skupina se tak značně rozšířila. Číňané zároveň zvětšili své logo, aby jasně deklarovali, kam si lidé mají vůz zařadit.

Ještě větší změny nastaly v interiéru, kde pomalu nezůstal kámen na kameni. Zcela nová je palubní deska, do jejíhož středu se nastěhoval zapuštěný dotykový displej s 12,3palcovou uhlopříčkou. Za volantem je pak možné počítat s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem, uklizenější je i středová konzole a madlo šestistupňového automatu nyní připomíná spíše letecký knipl než nevzhledný vyčuhující klacek.

Tato transformace Changanu nepochybně prospěla, jeho kabina navíc přetéká výbavou. K dispozici jsou mimo jiné elektricky ovládaná sedadla s vyhříváním i ventilací, třízónová klimatizace či panoramatická střecha. Standardem je pětimístná konfigurace, připlatit si však můžete i za sedmimístnou. Díky rozvoru 2 810 milimetrů přitom ani třetí řada neslouží pouze dětem či na krátké vzdálenosti - jde o větší SUV, než je už poměrně velká Škoda Kodiaq, i rozvorem jej překonává o 20 milimetrů.

Pod kapotou se skrývá přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s 233 koňmi výkonu a 360 Nm točivého momentu. Jak jsme již zmínili, doplnit jej lze pouze šestistupňovou automatickou převodovkou, na výběr je však pohon předních nebo čtyř kol. Ceny začínají na 175 900 CNY, což je docela pohádková cifra - v přepočtu jde asi o 580 tisíc Kč, Kodiaq u nás dnes startuje o 280 tisíc výš s nesrovnatelně horší technickou i komfortní výbavou-

Changan nicméně auto výrazně modernizoval s cílem poslat jej do Evropy, což se zatím stalo v Rusku, kam se nyní dostává spousta aut jakéhosi alternativního původu. Cena už tak pěkná není, třebaže jde o nejvyšší verzi s pohonem všech kol a maximální výbavou. Stojí od 4,2 milionu rublů, což je v přepočtu asi 1,35 milionu Kč, vše je ale třeba vnímat v kontextu aktuálního stavu na ruském trhu a specifické situace okolo kursu rublu. Takový Kodiaq Laurin a Klement, se kterým by se vrcholný Changan rád srovnával, stojí tamtéž 5 806 000 RUB (1,88 milionu Kč, ještě podstatně víc. Jsme zvědavi, jaký bude o čínskou novinku zájem.

Changan CS95 prošel rozsáhlou modernizací s ambicí uspět i na starém kontinentu, na ten se ale dostal až nyní. Tak hezké ceny jako v Číně v Rusku nemá, přesto působí konkurenceschopně. Foto: Changan

Zdroje: RG, Changan

