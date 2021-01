Do Evropy míří čínská Octavia pro chudší. I jako nejkvalitnější Číňan stojí neskutečně málo před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Je to vůbec jediný čínský vůz tohoto typu, který zabodoval ve studii počáteční kvality aut společnosti J.D. Power, takže to nemůže být šmejd. Přesto tam nabízí skoro to, co Octavia, od 166 tisíc Kč.

Když v poslední době zamířil do Evropy nějaký čínský vůz, bylo to obvykle SUV. Je to pochopitelné, tenhle typ aut je v kursu, opravdu levně jej neprodává skoro nikdo, a tak Číňané cítí šanci se i v náročnějším prostředí s takovými modely prosadit.

Platí to i o značce Chery, která v tuto chvíli nabízí na starém kontinentu výlučně SUV a mezi nimi třeba také model Tiggo 8. Dnes ale tato značka oznámila, že na západ vyrazí i s konvenčně střiženým vozem, třebaže to původně neplánovala.

Modelu Arrizo 5, většímu kompaktnímu sedanu, se totiž podařilo zabodovat v čínské studii počáteční kvality aut (IQS) společnosti J.D. Power. Arrizo 5 se stalo vůbec jediným sedanem, který byl označen za opravdu kvalitní vůz, a tak Chery cítí příležitost: „Tento fakt posloužil jako argument, abychom zvážili nabídnutí Arriza 5 v Evropě,” stojí v tiskové informaci značky. A jako první by přišlo na řadu pochopitelně Rusko.

Další detaily zatím automobilka neuvádí, my se ale můžeme podívat, co je Arrizo 5 zač i bez nich. Jedná se o 4 572 mm dlouhý vůz stojící na podvozku s rozvorem 2 670 mm. To je jen o 1 cm méně než v případě Škody Octavia, vlivem kratšího zadního převisu - vůz je ostatně sedan, nikoli liftback - je pak asi o 10 cm kratší. Jde tedy o opravdu velký kompakt, který má bez potíží ubytovat čtveřici dospělých a jejich zavazadla, třebaže jinak objemný, 430litrový kufr nebude tak dobře využitelný jako u škodovky.

Další specifikace jsou srovnatelné - základním motorem je jedna-pětka bez turba se 116 koňmi, alternativou přeplňovaná verze se 147 koňmi. Převodovky mohou být manuální nebo automatické (CVT), maximální rychlost v závislosti na verzi činí až 190 km/h. Akceleraci Číňané neuvádí - nečekejme žádný uragán, ale 1 265 kg vážící vůz se zmíněnými výkony vyloženě pomalý nebude.

Nejzajímavější je ale na čínských autech obvykle cena v kombinaci s výbavou. Tedy, základ je zde relativně „oholený”, i když klimatizaci dostanete i v něm, na druhou stranu stojí skoro neuvěřitelných 49 990 yuanů, což je asi 166 tisíc Kč. Už ve vyšší verzi za 59 990 yuanů (asi 200 tisíc Kč) už ale dostanete kde co vč. třeba 17" kol. A ani naprosto nabušený vrchol se vším představitelným včetně neustále online palubního systému s cloudovým úložištěm za 74 900 CNY (250 tisíc Kč) není drahý.

Nejde o stoprocentní obdobu Octavie, spíše takovou Octavii pro chudší, ale za asi třetinové ceny? To by v Evropě fungovat mohlo. Počkejme si, až Chery přijde s dalšími detaily okolo startu prodejů Arriza 5 mimo svou domovinu.

Číňané nedělají jen levná SUV. Do Evropy nyní míří levný kompakt Arrizo 5, který v kombinaci výkonu a ceny umí zaujmout, navíc je hodnocený ze strany JDP jako kvalutní vůz. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Miler