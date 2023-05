Do Evropy míří další čínská značka s autem prodávaným od 150 tisíc Kč, poprvé odešla s brekem před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Číňany zjevně nezastaví nic, ani předchozí bankrot. Je navíc nepravděpodobné, že by si jej střihli podruhé, neboť tentokrát za nimi stojí koncern Geely, pro který bude zachování Lifanu resp. Livanu při životě otázkou prestiže.

V loňském roce opustila ruský trh řada automobilek, zejména pak evropských a amerických. Na jejich místo pak nastoupili Číňané, kteří svůj záběr rozšiřují pomalu den po dni a využívají situace k expanzi do Evropy. Aktuálně si tak můžeme posvítit na dalšího nově příchozího, a sice Livan X3 Pro. Byť slovo nový si zaslouží uvozovky. Kořeny tohoto malého SUV jsou totiž poměrně dlouhé a hlavně spletité. Možná si tak připravte tužku a papír, neboť se musíme vypravit až do roku 2010, kdy byl na autosalonu v Šanghaji představen hatchback Englon SC5-RV.

Pro nás zcela neznámá značka spadá pod Geely, které s ní vyrukovali před třinácti lety jako s náhradou na Shanghai Maple. Její název má odkazovat na tradiční britskou školu. A tak vlastně nebylo překvapením, že když Číňané v roce 2013 převzali The London Taxi Company, že se emblém Emblonu začal objevovat na přídi britských taxíků. Už rok poté ale Geely uvedlo značku do umělého spánku, na čemž dodnes nic nezměnilo.

Samotný hatchback SC5-RV nicméně žil dále, byť už jen pouhá dvě léta. V roce 2017 se však dočkal nástupce užívající tutéž techniku, tedy i 1,5litrový atmosférický benzinový motor. Jednotka nicméně prošla jistou modernizací, načež pod kapotou malého SUV zvaného Geely Vision X3 produkovala 102 koní místo původních 94. Roztáčena pak byla nadále přední kola, zákazníci si však kromě původního pětistupňového manuálu mohli vybrat také čtyřstupňový automat.

Na jaře roku 2021 prošel Vision X3 faceliftem, který do názvu dodal přídomek Pro. Největší změna pak byla znovu spojena s pohonnou jednotkou, u které byl výkon navýšen na 109 koní. Manuál pak zmizel ze hry, stejně jako klasický automat. Místo toho je aktuálně jedinou volbou převodovka CVT. Geely přitom poměrně překvapivě vrátila do hry značku Maple, nicméně logo bylo tím jediným, co obě verze odlišovalo. Benzinové provedení nicméně záhy dostalo elektrického sourozence.

Ještě se v tom neztrácíte? Dobře, můžeme pokračovat dál, neboť až teď se dostáváme k podstatě věci. V onom roce 2021 Geely začalo spolupracovat s čínskou automobilkou Lifan, která to tehdy zkoušela i v Evropě. Nakonec neúspěšně, což jí přivedlo ke krachu. Zbytky firmy Geely nakonec převzalo a její jméno změnilo na Livan. Právě s její logo dostal model X3 Pro, se kterým nyní táhne na Evropu. Nevyzpytatelné jsou někdy cesty automobilové...

Na co se tedy mohou zatím Rusové těšit? Na 4 005 milimetrů dlouhý, 1 760 mm široký a 1 560 mm vysoký vůz, který dostal rozvor 2 480 mm a světlou výšku 185 mm. Stejně jako v Číně bude přední kola skrze CVT roztáčet atmosférická jedna-pětka, ta nicméně byla uzpůsobena spalování méně oktanového benzinu. Nově tedy produkuje 103 koní, což na tak malé auto pořád není špatné.

Spíše než dynamikou má nicméně malé SUV zaujmout spíše cenou, která v Číně startuje na pouhých 49 900 CNY, což je asi 150 tisíc Kč. A také výbavou, která je opravdu vysoká. Spadá do ní totiž nejen klimatizace, ale rovněž 16palcová litá kola, střešní okno, zpětná kamera, vyhřívaná přední sedadla, tempomat či multimédia s osmipalcovým displejem.

Prodej odstartuje 1. června a ruské ceny tak zajímavé nebudou. Jasně, s rubly se dnes počítá složitě, startovní suma 1 880 000 RUB snížená pro první zákazníky na 1 780 000 RUB ale nepůsobí zrovna atraktivně, na koruny je to asi 490 tisíc. Na případný úspěch jsme tedy zvědavi, stejně jako na další expanzi. Pro západnější trhy připadá v úvahu spíše elektrická, která bude stoprocentně dražší, i když ještě méně zajímavá. V důsledku platformy, která nepočítá s bateriemi integrovanými do podlahy, se totiž zavazadelník scvrknul pod 400 litrů benzinového provedení. Elektrická jednotka pak produkuje jen 94 koní, zatímco dojezd 322 km je s ohledem na kapacitu baterií (37 kWh) vážně jen teoretický.

Vision X3 Pro prošel předloni faceliftem. Ve stávající formě pak aktuálně míří do Evropy, kde se bude prodávat pod značkou Livan. Ta už to v minulosti na starém kontinentu zkoušel. A zkrachovala. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec

