Do Evropy míří další sympatický soupeř Škody Octavia z Číny, doma se prodává za pouhých 216 tisíc Kč

A není v tom sám. Jeho výrobce se rozhodl udělat si svou druhou domovinu z Ruska a nezastavit se jen tam. Ještě letos tak v této zemi začne Changan prodávat celkem osm nových modelů.

Za první letošní kvartál bylo v Rusku prodáno 153 477 nových vozů. To oproti stejnému období loňského roku představuje propad o 44,7 procenta, což už neznamená 60- nebo 80procentní propady jako v v hloubi loňského roku. Důvod je prostý - nízká statistická základna. Loni touto dobou prodej nových vozů v zemi spadl téměř k nule, a tak experti očekávají, že na sklonku prosince nakonec celkové letošní registrace skončí ve 12procentním plusu. Ve srovnání s rokem 2021, kdy svého majitele našlo 1,6 milionu nových aut, půjde pořád zhruba jen o polovinu tehdejšího odbytu.

Na závěrečné účtování jsme velmi zvědavi, neboť se ukáže, zda Rusko stále ještě může nazývat Ladaland. Po prvním kvartále AvtoVAZ zůstává dominantní silou, ale jen jako značka - s 64 240 registracemi ho už teď překonávají všichni čínští výrobci dohromady, kteří prodali 64 483 nových vozů. Ruský trh tak již oprávněně mohou považovat za svou druhou domovinu. A protože expanze je přesně tím, po čem celou dobu toužili, rozhodně nehodlají skončit u jednoho prstu, když jim je nabízena celá ruka.

Automobilka Changan je v současné době tím nejmenším členem čínské „Velké čtyřky“, neboť v prodejích zaostává za SAIC, FAW a Dongfengem. Mimo jiné i proto, že je zaměřena především na domácí publikum. To se nicméně od letoška začíná měnit. Changan se totiž rozhodl využít situace, že v Rusku má cestičku k zákazníkům umetenou do hladka. Stávající portfolio složené především z SUV tak hodlá v této zemi rozšířit o osm dalších dosud nedovážených modelů a pokračovat dál na západ.

Nač se tedy v Evropě lze těšit? Půjde o sedany Eado Plus, Alsvin a Raeton Plus, stejně jako o liftback Lamore. Dále dorazí další SUV CS75 Plus a Uni-T, stejně jako pick-up Hunter Plus. A aby toho nebylo málo, je v plánu také příchod elektromobilu Avatr 11. Ten je ve své domovině k mání s bateriemi o kapacitě až 116,8 kWh a výkonem 578 koní. Rusové si tak ve finále budou moci koupit o poznání více, než by jim nabídla Škoda Enyaq.

Nejde přitom o jediný mladoboleslavský model, kterému bude Changan konkurovat. Zmíněný Eado Plus je přímým soupeřem Škody Octavia, přičemž měří 4 730 milimetrů na délku a 2 700 mm v rámci rozvoru. Ve své domovině je k mání nejen s atmosférickou jedna-šestkou (128 koní), ale rovněž s přeplňovanou jedna-čtyřkou. Ta přitom již produkuje 158 koní, o které se stará sedmistupňový dvouspojkový automat. S čínskou cenou od 69 900 CNY (cca 216 tisíc Kč) se vedle něj násobně dražší Octavia nechytá, nemá jak.

Kapitolou samou pro sebe je pak onen pick-up Hunter. Ten ve své domovině figuruje pod názvem Kaicene F70, přičemž k dispozici je překvapivě nejen s benzinovou dva-čtyřkou, ale také s 1,9litrovým a 2,5litrovým dieselem. V latinské Americe, v Africe a v některých asijských zemích je nicméně prodáván také jako Peugeot Landtrek, neboť Francouzi s Changanem spolupracují. Do Ruska se tedy tak trochu vrátí i oni, sankcím navzdory.

Eado Plus je dalším soupeřem Škody Octavia od Changanu. Při volbě přeplňované jedna-čtyřky tento 4,73metrový sedan pohání 158 koní, jenž míří na přední nápravu. S tímto motorem přitom vůz v Číně stojí od 96 900 CNY (cca 300 000 Kč), s méně výkonnou jedna-šestkou pak dokonce jen 69 900 CNY (216 000 Kč). V Rusku bude stoprocentně dražší, ovšem i tak bude dostupnější než český vůz. Foto: Changan

