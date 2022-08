Do Evropy míří nový čínský soupeř Škody Superb, je to podobně obří, ale o stovky tisíc levnější auto před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Číňané se zjevně rozhodli využít nabízenou příležitost na maximum a rychle přitápí pod kotlem své expanze. Jakkoli donedávna chtěli v Evropě bojovat jen o kupce SUV, po vyklizení ruského trhu konkurencí přichází i s tradičněji střiženými modely.

O víkendu jsme vás informovali o rozhodnutí čínské automobilky Chery nabídnout v Evropě také svého konkurenta Škody Octavia. Ačkoli je to na jejím domácím trhu etablovaný model, který Octavii prodejně poráží v poměru 7:1, na ty zahraniční se s ním nehnala, neboť se obávala omezeného zájmu přece jen konzervativnější klientely aut tradičnějších tříd. Když ale protiruské sankce znemožnily mimo jiné škodovce prodávat své vozy v Rusku, vycítili Číňané příležitost a do Evropy - a výhledově nejen do Ruska - zamíří se svými dalšími modely.

To množné číslo je správně, neboť šéf ruského zastoupení Chery oznámil, že do země nakonec přijde s oběma svými sedany. Vedle zmíněného Arriza 5 tedy automobilka v Rusku bude prodávat i větší Arrizo 8. To je žhavá novinka, o které máme vzhledem k dosavadnímu nezahájení jejích prodejů ani v Číně jen kusé informace, i ty ale stačí k tomu, abychom si o něm udělali slušný obrázek.

Jde o už opravdu velký vůz s délkou 4 780 mm, šířkou 1 843 mm, výškou 1 469 mm a rozvorem 2 790 mm. Jedná se o přímého konkurenta Škody Superb s jen nepatrně odlišnými rozměry, jakkoli jeden rozdíl tu je - Superb je liftbackem hrajícím si na sedan, Arrizo 8 je klasickým sedanem. Vzhledem do jisté míry připomíná Toyotu Camry, tedy dalšího z velkých konkurentů stejné třídy, zejména pak v zadních partiích.

Vůz dorazí ve dvou výkonnostních verzích, kdy jedna dostane hranaté koncovky výfuku a druhá dvojité kulaté. Paleta motorů bude sestávat ze tří jednotek - zpočátku bude k dispozici jen přeplňovaná jedna-šestka naladěná na 197 koní výkonu a 290 Nm točivého momentu. To nejsou špatná čísla, pozdější rozšíření nabídky je doplní z obou stran - nejprve se objeví v prodeji motor 1,5 turbo se 156 koňmi, následně verze s přeplňovaným dvoulitrem s 254 koňmi. Standardem bude vždy sedmistupňový dvouspojkový automat a pohon předních kol.

V interiéru se už v základu počítá se dvěma 12,3palcovými displeji, dřevěné dekory a kožené čalounění. Je to auto určené náročnější klientele, tedy alespoň té čínské, podle čehož bude stát. Naší optikou budou ceny vozu spíše směšné, i proto lze očekávat, že také mimo svou domovinu dokáže bodovat.

Jakkoli prodeje mají odstartovat až ve třetím letošním kvartálu, základní cena by měla začínat startovat pod hranicí 140 tisících čínských juanů, tedy okolo 500 tisíc Kč. To jsou statisíce pod základním Superbem (u nás dnes od 850 900 Kč, vážně tolik, ještě před půl rokem to bylo o 65 tisíc méně, před rokem o 110 tisíc méně). To bychom se divili, kdyby tohle prodejně nefungovalo i mimo Čínu.

Chery Arrizo 8 nakonec nebude jen čínskou záležitostí, Chery oznámilo, že auto bude prodávat i v zahraničí. Začne nepřekvapivě v Rusku, tam teď zažívá žně a Arrizo 8 prakticky nebude mít konkurenci. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.