Do Evropy míří odvážný čínský vyzyvatel BMW a Mercedesů, za atraktivní vzhled i techniku chce jen 413 tisíc včera | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Nechme stranou, jak vážně ho lze jako konkurenta německých prémiových značek brát, bez ohledu na to představuje zajímavou nabídku. V první fázi dorazí nepřekvapivě do Ruska, v další by se rád prosadil i ve zbytku Evropy.

V roce 2020 se čínská automobilka Geely pochlubila novým modelem Preface. Ten se rozhodla vykreslit jako konkurenci pro BMW, Mercedes a dokonce i Porsche, což trochu připomíná snahu prodat černou barvu jako bílou. Tuto čtveřici totiž vyslala na horskou silničku, kde čínský zástupce soupeřům z Německa ukázal, zač je v Pardubicích perník. A to přesto, že disponuje dvoulitrovým čtyřválcem naladěným na 193 koní, zatímco třeba Mercedes se klání zúčastnil s modelem C63 od AMG a BMW se sportovním kupé M4. Odvážné.

Reklamní spot, kterému nejspíše nevěřili ani jeho tvůrci, ale dnes nechme stranou. Soustředit se budeme na samotný sedan, který ve své domovině startuje na velmi zajímavých 127 700 CNY (cca 413 tisíc Kč). To je na 4 785 milimetrů dlouhý vůz s 2,8metrovým motorem opravdu dobrá cena, i s ohledem na zmiňovanou pohonnou jednotku pod kapotou. Geely navíc Preface v loňském roce lehce vylepšilo, načež se sedan pyšní přepracovanými světly či výraznější čelní maskou.

Asi největší novinkou je provedení Only This Green, jenž se dočkalo nejen přitažlivého zeleného laku, ale také agresivnějšího bodykitu. Vpředu lze tedy počítat se splitterem a bočními křídélky, na bocích pak s masivnějšími prahy. Zadní difuzor pak z každé strany lemuje dvojice kulatých koncovek výfuku, zatímco u běžného provedení najdeme dvě oválné. Liší se pak i design litých kol, stejně jako lze uvnitř počítat s odlišným čalouněním a specifickými dekory. Bohatší je i výbava.

Právě modernizované provedení míří do Evropy, přičemž už letos má dorazit do Ruska, kde se bude prodávat pod názvem Starray. Změna názvu je nicméně jedinou odlišností, pohon bude mít i nadále na starosti motor Volva (které Geely ovládá) spojený se sedmistupňovým automatem. Jaká nicméně bude ruská cena vozu postaveného na modulární platformě CMA, prozatím nebylo oznámeno. Stejně tak je zatím psáno jen ve hvězdách, kdy by se sedan mohl objevit u prvních prodejců.

Jisté nicméně je, že čínských aut míří do Ruska stále více. Další novinkou je Chery Arrizo 6 Pro, které bude na tomto trhu nabízeno jako Omoda S5. Také v tomto případě jde o sedan, nicméně již 4 644 mm dlouhý s rozvorem 2 650 mm, jenž pohání atmosférická jedna-pětka disponující 113 koňmi a 138 Nm. V kombinaci s převodovkou CVT tedy nelze čekat oslňující dynamiku, podstatné pro Rusy ale je kompatibilita s méně oktanovým benzinem.

Značka Omoda přitom v Rusku zatím byla zastoupena jen skrze SUV C5, které měří 4 400 mm na délku a jenž startuje na 2 014 900 rublů (asi 624 000 Kč). Sedan nicméně bude k dispozici levněji, i když je delší. O pohon SUV se totiž sice taktéž stará jedna-pětka, ovšem přeplňovaná a naladěná na 147 koní a 210 Nm. S touto silou stovku zvládá za 9,9 sekundy, zatímco průměrná spotřeba byla vyčíslena na 7,1 l/100 km.

Preface je od loňska k mání také ve verzi Only This Green, která vypadá opravdu působivě. Sedan aktuálně míří do Ruska, kde se bude prodávat pod názvem Starray. Foto: Geely

Zdroje: Auto News, Geely, Chery

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.