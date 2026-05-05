Do Formule 1 se vrátí motory V8, říká šéf FIA. A nebude o tom s nikým diskutovat, současný trapný „Mario Karting” skončí
Pořadatelé se zjevně ze současné koncepce ef-jedniček pokusí dostat, co půjde, budoucnost v ní ale sami nevidí. Přímo nejvyšší šéf FIA oficiálními kanály oznamuje změnu, která podle něj prostě proběhne - souhlas nebo nesouhlas týmů změní jen načasování.
Pořadatelé se zjevně ze současné koncepce ef-jedniček pokusí dostat, co půjde, budoucnost v ní ale sami nevidí. Přímo nejvyšší šéf FIA oficiálními kanály oznamuje změnu, která podle něj prostě proběhne - souhlas nebo nesouhlas týmů změní jen načasování.
Víkendová Velká cena Miami Formule 1 nebyla taková trapárna jako většina předchozích letošních podniků šampionátu. Těžko říci, co zmohl jiný charakter okruhu, o co se postarala změna technických pravidel v mezičase, co způsobilo přirozené vyrovnávání soutěžního pole a co má za následek víc a víc zkušeností jednotlivých týmů s nově pojatými vozy. Na každý pád to vesměs nebyl jen festival náhodných předjetí, kdy jedno auto je o parník rychlejší a pilot toho druhého se na to může jen dívat. Aby po chvíli udělal to samé...
Jen to ale nic nemění na námi jasně vyřčeném názoru, že současná technická pravidla jsou nesmysl, která zabíjejí napínavé závodění, zabíjejí technickou excelenci používaných strojů a dál přizabíjejí vliv pilota na konečný výsledek. Jasně, i ti se naučí, i ti si zvyknou, i těm budou auta víc přizpůsobena na míru - čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen se teprve v Miami dočkal auta, se kterým „mohl něco dělat”, a na trati rázem předváděl věci, které z něj udělaly jasného pilota dne, i když startoval druhý, chyboval, dojel pátý a ještě dostal pětisekundovou penalizaci. Máme ale trochu pocit, že očekávání už jsme si v hlavách nastavili tak nízko, že za cokoli jiného než naprostou - omlouvám se za to slovo, ale lepší mě nenapadá - „shitshow” jsme vděční.
Nemělo by to tak ale skončit, ostatně i piloti se stále hlasitěji ozývají s tím, že tohle nechtějí. Jen v Miami a okolo něj se Lance Stroll nechal slyšet, že si líp sjede i ve Formuli 3, úřadující šampion Lando Norris pak sice auto po změnách označil za lepší, stále ale upozorňuje na to, že se s ním po velkou část kola nedá jezdit naplno, jezdí se v podstatě „na spotřebu”, prim hraje to, čemu se teď říká „energy management”. Nechtějí to piloti, nechce to podstatná část diváků a nechce to ani šéf Formule 1, který se vyjádřil ve stylu: „Co dělal, jak dělal, já nedělal, to ona dělala, co jsem měl dělat?” Tak kdo to tedy chce? FIA?
Ani náhodou, vše vzniklo jen z impulsu výrobců motorů (včetně Ferrari, to může překvapit, tlak Audi nebo Mercedesu ani ne), kteří měli pocit, že elektřina je budoucnost, hybrid je minimální volba a zasekání ef-jedniček tímto nesmyslem jim pomůže obhájit jejich elektrické lži a kráse a smysluplnosti technické podstaty jejich aut. Dnes sami vidí, že jim to dělá spíš medvědí službu, a tak by se třeba rozhodli jinak. Před nějakými pěti roky ale zkrátka smýšleli takto. Pořadatelé se pak báli, že tahají za kratší kus provazu, a když je opustí výrobci, mají „po formulových ptákách”. I to se změnilo.
Sama F1 se dnes cítí být tak silnou značkou, že si chce sama primárně budovat svou vlastní image, ne skákat tak, jak automobilky pískají, a kazit si své „divadlo”. A oporu ve FIA má. Oba klíčové subjekty se dnes tváří, že už nechtějí spoléhat na názory výrobců aut, neboť jsou dnes akorát odpovědní za složité vozy, které Formuli 1 poškozují. Šéf FIA Mohammed Ben Sulayem tak chce prakticky okamžitě poslat současné řešení do háje a vyměnit ultrahybridní motory V6 za klasičtější V8 s minimální elektrickou podporou.
Ben Sulayem si to nemumlal pod vousy na Floridě, řekl to zcela otevřeně agentuře Reuters. Doslova prohlásil: „Přijde to (motory V8 ve Formuli 1 - pozn. red). Je to jen otázka času. V roce 2031 tu budou osmiválce,” řekl bez zaváhání a dodal, že na názor konstruktérů nebude brát zřetel. „FIA má od této chvíle možnost prosadit to bez hlasů dodavatelů motorů. Taková jsou pravidla,” upřesnil.
Šéf FIA by však změnu raději provedl už rok dřív, kdy by ještě souhlas výrobců potřeboval. Přál by si tedy přechod na V8 už v roce 2030, protože to je „to, co teď všichni chtějí”. A má pravdu, hlasy po návratu V8 jsou extrémně silné už nějakou chvíli, sám v tom navíc vidí faktický smysl: „Získáte zvuk, menší složitost a nižší hmotnost”, která bude dána i tím, že motory budou mít „velmi omezenou míru elektrifikace”. Je někdo proti?
To je v tuto chvíli otázkou, Ben Sulayem je ale opatrně pozitivní. Podle něj existuje na změně předběžný souhlas i mezi týmy. „Jsem optimista; chtějí, aby se to stalo, ale předpokládejme, že to výrobci neschválí, pak se to holt stane o rok později. Stejně se to rozhodne do roku 2031. Stane se to, V8 se vrátí,” slibuje bez zaváhání.
Nemůžeme dospat, teď ještě přežít 4 až 5 let soubojů jako v Mario Kart, ve kterých zatím - a to nemusí být náhoda - vítězí člověk, který má k zběsilému hraní počítačových her věkově nejblíž...
Ferrari Tipo 056 ržál ve Fomruli 1 do roku 2013, od té doby vysáváme. Teď máme dokonce i do značné míry elektrické vysavače. A nechce je skoro nikdo, šéf FIA tak říká, že prostě nebudou. Foto: Ferrari
Zdroj: Reuters
