Do loňska neexistující čínská značka prodejně drtí drahé Evropany. Na její auto nestačí nejlepší BMW, Mercedesy a Porsche ani dohromady

Nabízet vůz za pár set tisíc, který si jen hraje na BMW, pochopíte to, takhle to ale není. Nabízí skutečně luxusní auto startující na 2,1 milionu korun, takže jej nelze označit za levné. Přesto se Číňanům zarylo pod kůži tak, že si řada 7, třída S a Panamera neškrnout ani v součtu.

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Huawei

Když čínská automobilka JAC ve spolupráci s výrobcem mobilů Huawei začala v loňském roce lákat na svou 5 480 milimetrů dlouhou limuzínu Maextro S800, nebylo jasné, co to pro svět luxusních aut bude znamená. Fakticky sice dorazila konkurence Rolls-Royce, Bentley a Maybachu nabízená za ceny, za jaké dostanete jen obyčejnější BMW nebo Mercedesy, něco takového se ale nestalo poprvé. Lidé na tradiční značky obvykle dost dají, však si vzpomeňte, jak v Evropě dopadly pokusy korejských automobilek o něco podobného.

Jenže Maextro se vydalo zavedeným značkám zavařit primárně v Říši středu. A tam zjevně tento recept funguje na jedničku. Snad nikdo nemohl čekat, že tam drazí Evropané dostanou takový výprask, ale stalo se to. Čínská limuzína sice začala bodovat už od svého srpnového zahájení prodeje, ovšem teprve v prosinci ukázala, že s ní musí počítat nejen třícípá hvězda, ale také Audi, BMW nebo Porsche. Prodáno totiž bylo 4 376 exemplářů, tedy o 104 procent více než v listopadu. Maextro S800 tak rázem mělo na kontě více registrací než druhá Panamera, třetí řada 7 a čtvrtý Maybach S dohromady.

A nešlo jen o jeden povedený měsíc, jak ukazují letošní čísla, vypadá to spíše na začátek dlouhé úspěšné cesty. V lednu totiž Maextro S800 zabodovalo u dalších 2 625 zákazníků. A jakkoli to oproti loňskému měsíčnímu rekordu znamená sešup o 38,6 procenta, stále to stačilo na deklasování konkurence. V pořadí druhé BMW řady 7 totiž dosáhlo jen na 1 188 registrací, zatímco Maybach oslovil 1 040 zákazníků a Panamera dokonce pouze 451 lidí.

Maextro se tak stává dalším důvodem, proč hlavně Němci v Číně ztrácí dekády dobývané kóty rekordním tempem. Zejména pro automobilku z Zuffenhausenu je to při její velikosti velká nepříjemnost - Říše středu byla jejím klíčovým trhem, ostatně i proto v nemalé míře vsadila na elektromobilitu. Nicméně takový Taycan u čínské klientely poslední dobou propadá natolik, že kdyby došlo na jeho okamžité zaříznutí, nikdo to nepozná - v prosinci se prodalo 120 aut, v lednu pak dokonce jen 37 kusů.

Pro Taycan je přitom soupeřem spíše než zmíněná limuzína rovněž elektrické Xiaomi SU7. Jenže to je ve verzi Ultra rychlejší při zrychlení na stovku, má vyšší maximálku, dominuje na okruzích a má rovněž o poznání vyšší výkon. Přitom se ovšem prodává za třetinovou cenu. Maextro S800 je pak oproti Panameře levnější o 40 procent. A jakkoli něco takového ještě pár let zpátky nehrálo roli, v mezičase se v Číně dostala ke slovu klientela odkojená domácí produkcí.

Čínských automobilek je ovšem neskutečné množství, přičemž většina z nich vsadila na elektrický pohon. Jenže ten přestává místní vláda podporovat, pročež se klientela přesouvá k tomu spalovacímu. A protože nepodpora elektrických aut dostává část zákazníků z trhu úplně, došlo v Říši středu i na pád celkových prodejů - v únoru se na momentálně druhém největším trhu prodalo 1,13 milionu nových aut, zatímco v opět vládnoucích USA šlo o 1,18 milionu kusů. To je nakonec pro Němce další nepříjemnost - v Číně si ukusují menší část ze stále menšího koláče. A ani americká cla jim do karet nehrají...


Maextro S800 je v Číně neskutečný hit, veškerou německou konkurenci si maže na chleba. A teď už je zjevné, že nešlo jen o nahodilý úspěch. Foto: Huawei

Zdroj: Car News China

