Loni ještě neexistující čínská luxusní značka už prodejně překonává BMW, Mercedes a Porsche, poráží je v jejich vlastní hře
Petr MilerPokud stále máte pocit, že Číňané jsou schopni prosadit se jen mezi výrobci těch nejobyčejnějších aut lepším poměrem hodnoty a ceny, tohle vás vyvede z omylu. Maextro má na mušce spíš Rolls-Roycy nebo Maybachy, přesto překonává i dražší modely rozšířenějších značek.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Loni ještě neexistující čínská luxusní značka už prodejně překonává BMW, Mercedes a Porsche, poráží je v jejich vlastní hře
před 6 hodinami | Petr Miler
Pokud stále máte pocit, že Číňané jsou schopni prosadit se jen mezi výrobci těch nejobyčejnějších aut lepším poměrem hodnoty a ceny, tohle vás vyvede z omylu. Maextro má na mušce spíš Rolls-Roycy nebo Maybachy, přesto překonává i dražší modely rozšířenějších značek.
Čínské automobilky už nějaký ten pátek ukazují, že se nemíní spokojit pouze s mainstreamovými zákazníky. Chtějí doslova všechno, a tak konkurenci vyzývají na souboj i v prestižnějších segmentech nevyjímaje luxusní a supersportovní vozy. A zdá se, že se jim to může povést, tedy alespoň v jejich domovině.
Nejnověji to naznačuje čínský výrobce mobilních telefonů Huawei, který se teprve loni pustil do spolupráce s automobilkou JAC a stvořil značku Maextro. Prvním plodem jejich kooperace je luxusní limuzína S800, která si na Maybach nehraje jen jménem, také vizuálně se nechala inspirovat kdečím od něj po Rolls-Royce.
Nic moc specifického na ní nenajdete, od soupeřů se ale odlišuje cenou, neboť základní verzi mohou zákazníci objednávat od konce května za ceny startující na 708 tisíc yuanech, což je asi 2,1 milionu Kč a - nikoli náhodou - skoro přesně 100 tisíc amerických dolarů. Vrcholná verze tedy stojí 1 018 000 CNY (cca 2 miliony Kč), pořád je ale levnější než základní Mercedes třída S, který je k mání od 1 468 000 CNY (asi 4,3 milionu Kč).
Skutečné Maybachy či Rolls-Roycy jsou ale v Číně dražší dokonce čtyřikrát a víc než vrcholné Maextro, a tak nakonec vysoká zájem nemusí překvapit. Už po úvodních 24 hodinách prodejů se automobilka chlubila tím, že si vůz objednalo 1 600 zájemců, po dvou dnech jich bylo 2 100 a po týdnu dokonce 3 600. To opravdu není zanedbatelné, však Rolls-Royce prodal loni po celém světě něco přes 5 700 aut za celý rok. V Číně bude mít problém ročním odbytem vyrovnat prodeje Maextra za několik dnů.
Někteří jistě namítnou, že Rolls je pořád zdá být o něco výš a tohle není tak úplně konkurent pro něj. S tím nemáme problém souhlasit, problémem pro Evropany ale je, že se Maextro prodává tak dobře, že poráží i nepochybně přímou konkurenci od německých značek jako BMW, Mercedes a Porsche, jak informuje Bloomberg. Teprve rok pro premiéře se totiž Maextro S800 stalo nejprodávanějším vozem v Číně s cenou nad zmíněných 100 tisíc dolarů.
S800 se v listopadu prodával tak dobře, že překonal odbyt Porsche Panamera i BMW řady 7 dohromady. První místo mezi drahými vozy ale zaujal už září a od té doby jej neopustil, Němce překonává v jejich vlastní hře. Že překonává prodeje Mercedesu třídy S, tedy už nepřekvapí, stejně jako fakt, že má dál skalpy Maybachy a Rolls-Roycu, které, jak už padlo, do nějaké míry napodobuje. Za první půlrok prodejů se tak automobilka honosí 18 tisíci objednávkami, v současné době prodává přes 2 000 aut měsíčně a pořád prý nestíhá vykrýt veškerou poptávku - produkci tak chce zvýšit na 4 000 aut za měsíc.
Tak rychlý a přesvědčivý úspěch Maextra je další ránou hlavně pro Mercedes. Však třícípá hvězda na Říši středu sází už léta, její prodeje na tomto trhu se ale propadly jak loni, tak předloni. A letošek stěží bude jiný. Němce navíc musí iritovat, že S800 je primárně elektromobil, který může disponovat buď čistě bateriovým pohonem, nebo navíc ještě benzinovou jedna-pětkou sloužící jako mobilní elektrárna. Tyto druhy pohonu má náročnější klientela i v Číně spojené hlavně s levnější produkcí, tady ale najednou boduje i v luxusním segmentu. Tedy přesně tam, kde „Merkl” s elektřinou totálně pohořel, to musí bolet.
Maextro S800 vypadá atraktivně zvenčí i uvnitř, ve srovnání se západní konkurencí je navíc poměrně levné. A na obrovský zájem to zjevně stačí, elektrickému pohonu navzdory. Foto: Huawei
Zdroje: Bloomberg, Huawei
Bleskovky
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
před hodinou
- Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
před 6 hodinami
- Levné americké Ferrari poráží skutečné Ferrari takovým způsobem a o tolik levněji, že musí lákat i kupce italských skvostů
včera
Nejnovější články
- Mazda kdysi postavila auto, které se vešlo do cestovního kufru. Vidíte ho vážně celé, na fotce nic nechybí
před 13 minutami
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
před hodinou
- Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý
před 2 hodinami
- Interiéry bez tlačítek jsou ta nejnebezpečnější věc v moderních autech, říká studie. Potřebovali jsme na to ale vůbec studii?
před 4 hodinami
- Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva