Do Mercedesu se vrací zdravý rozum, otylý kýč coby náhrada dnešních luxusních SUV dostal stopku

Měl to být symbol nové doby a ukázka toho, co přijde v momentě, kdy se dnešní „silniční tanky” v podobě velkých luxusních SUV lidem omrzí. Nebude ničím z toho, projekt Maybach Ultimate Luxury je mrtvý.

Mercedes vždy byl velmi pokrokovou automobilkou, pokud nebyl tou vůbec nejpokrokovější ze všech. S ideou osobního automobilu nakonec přišel jako první a od té doby si udržoval náskok oproti zbytku světa, chce se říci s trochou nadsázky. Na jeho přelomová řešení v oblasti techniky či elektroniky si jistě vzpomenete, Němci ale neměli problém ani s vymýšlením nových karosářských stylů. Však vzpomeňme třeba tzv. čtyřdvéřová kupé, to byl primárně jejich nápad.

V posledních letech se ale stuttgartská automobilka těžce hledá. Její nesmyslná, dnes naštěstí už z velké části odpískaná sázka na ryzí elektromobilitu byla třešinkou na dortu, která ukázala, jak moc jsou dnes u Mercedesu odtrženi od reality. Projevem toho byl i extrémní downsizing a hybridizace sportovních modelů, také v případě nových typů aut ale třícípá hvězda začala sahat do prázdna.

Důkazem toho budiž auto, které firma poprvé představila v roce 2018. Šlo o Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, koncept vozu, který měl nahradit SUV. Podle některých SUL (kříženec SUV a Limuzíny), podle jiných SUS (Sport Utility Sedan) byl vysokým, těžkým, designově opulentním, v detailech kýčovitým sedanem, který mohl na první dobrou učarovat leda Rusům a Číňanům. Jenže z Ruska se Mercedes musel stáhnout a Číňané se dnes snaží tolik nevyčuhovat z davu, a tak je s Maybachem Ultimate Luxury amen.

Informuje o tom německý Handelsblatt s odvoláním na své obvykle dobře zorientované zdroje. Mercedes měl celý projekt odpískat s tím, že by byl velmi nákladný a zájem o výsledný vůz nejistý. Nepochybujeme o tom, že by si tohle auto nějaké kupce našlo, ale pokud má Mercedes aspoň trochu soudnosti, s tímhle nemohl chtít spojit své jméno. Byla a je to nenápaditá obluda podivných tvarů, jde jen o symbol nabubřelosti neopřený o cokoli jiného krom své bizarnosti.

Připomeňme, že s délkou 5 260 mm šlo o opravdu velké auto, které na palubě přetékalo luxusem a technologiemi. Nesmysl to byl nejen koncepčně a vizuálně, ale i technicky - o pohon auta se staraly čtyři elektromotory o celkovém výkonu 760 koní, které živil jen 80kWh akumulátor. Auto se tak dočkalo více kritických než obdivných ohlasů a tušíme, že jeho předčasného skonu bude přinejmenším v Evropě litovat málokdo.

Mercedes již v roce 2018 odhalil koncept Maybach Ultimate Luxury, v roce 2020 měl namířeno do sériové výroby jako možná náhrada dnešních luxusních SUV. Nakonec se ale sériové produkce nedočká, automobilka celý projekt v rámci jakéhosi návratu k racionalitě odpískala. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

Petr Miler

