Do Německa vtrhl o statisíce levnější čínský soupeř Karoqu a Kodiaqu. S normálním motorem a nevídanou zárukou chce Škody pobít
včera | Petr Prokopec
Haval H6 patří mezi největší čínské automobilové úspěchy, ostatně jen v roce 2016 se tohoto SUV na jeho domácím trhu prodalo takřka 600 tisíc kusů. Od té doby sice zájem zákazníků klesl na čtvrtinu, nové publikum si však značka našla mimo Říši středu. H6 totiž prodejně boduje a dál stoupá třeba v Austrálii, Brazílii či Mexiku. A tak bylo jen otázkou času, než to s ním Haval zkusí také v Evropě.
To se děje nyní, neboť právě tohle čínské SUV přichází oficiálně na německý trh, kde se první zákazníci dočkají svých aut už v lednu. Prozatím přitom mohou volit pouze jedinou motorizaci a elektrická znovu není. Také tohle auto má normální spalovací motor (1,5litrový přeplňovaný čtyřválec naladěný na 150 koní), byť jako součást hybridního pohonu. Spojen je s ním tedy také 177koňový elektromotor, s nímž celá soustava nabízí 243 kobyl, se kterými máte zvládnout sprint na stovku za 8,3 sekundy. Spotřeba pak byla vyčíslena na 5,9 l/100 km.
K této hodnotě byste se reálně i mohli dostat, neboť jakkoli je Haval H6 dlouhý 4 703 milimetrů, zároveň váží na hybridní SUV stále přijatelných 1 765 kg i s „eurořidičem”. Palivová nádrž navíc pobere 61 litrů, skutečný dojezd by se tedy mohl pohybovat okolo 1 tisíce kilometrů. V rámci praktičnosti navíc čínské SUV dále boduje 560litrovým zavazadelníkem, jehož kapacitu lze po sklopení zadních sedadel navýšit na 1 445 l. To jsme ale možná i překvapivě na začátku všech lákadel.
Zmínit je totiž třeba opravdu rozsáhlou základní úroveň výbavy (zvanou Premium), do které spadá nejen dvouzónová klimatizace, ale také třeba 14,6palcový displej multimédií nebo souprava kamer monitorujících okolí celého vozu. Počítat lze také s mnoha asistenčními systémy, jakkoli s těmi obecně nemáme příjemné zkušenosti - bývají nespolehlivé, pročež vás soustavně otravují. Jejich vypnutí v beztlačítkovém interiéru pak není zrovna snadné.
Zrovna Havalu ale snadno vše odpustíte díky ceně. Jakkoli jde o vůz výrazně větší než Škoda Karoq (+30 cm na délku), startuje na 29 990 Eurech neboli na 727 tisících korunách. To je skoro o 4 tisíc Eur neboli 100 tisíc míň než u základního Karoqu s litrovým tříválcem naladěný na 115 koní a výbavou, která by si mohla říkat Top Holobyt. Standardně je navíc k dispozici s dvouletou záruční lhůtou, za pětiletou si můžete připlatit další desítky tisíc a ještě se smířit s limitem nájezdu 200 tisíc kilometrů.
Čínské SUV ovšem s pětiletou tovární garancí disponuje již v základu, navíc není nikterak podmíněna nájezdem. I když byste tedy najeli oněch 200 000 km ročně, technici Havalu vás po pěti letech přijmou v servisu s otevřenou náručí. Haval H6 má navíc blíž ke Škodě Kodiaq (-5 cm), oproti níž je levnější o 14 200 Eur (!, to je skoro 350 tisíc korun), přičemž o Kodiaq má v základu jen 150koňový motor 1,5 TSI, omezenou výbavu Selection a stále dvouletou záruku.
Nabídka Havalu je taky jako z jiného světa, v Česku tohle auto může být snadno o dalších 100 tisíc levnější (podobně jako Škody). Něco takového by mohl zase o trochu víc zamést s předsudky odpůrců čínských aut. Značky jako Škoda by se tak oprávněně měly začít bát, tady jim jde po krku soupeř, se kterým nemají čím bojovat.
Haval H6 se od ledna začíná prodávat na německém trhu, a to od (na tamní poměry obzvlášť) skoro pohádkových 29 990 Eur. Za tuto sumu lze počítat nejen s velkým a výkonným autem, ale i s bohatou výbavou a pětiletou zárukou bez omezení kilometrů. Foto: Haval
Zdroj: Haval
