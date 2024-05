Do Nizozemska se vrací zdravý rozum. Nová vláda zvýší rychlost na dálnicích, zruší dotace elektromobilů, omezí bezemisní zóny před 9 hodinami | Petr Miler

Nizozemsko čeká ještě dlouhá cesta, první kroky správným směrem ale byly učiněny. Nizozemci v loňských volbách odmítli další posun směrem k progresivismu a nová, konzervativněji uvažující vláda spředla plány, jak jim vyjít vstříc.

Ve stínu událostí na Slovensku bylo v posledních dnech obtížné sledovat, co se děje také jinde ve světě, i česká média ale o chvíli dříve zaznamenala, že se v Nizozemsku po loňském vítězství PVV (Strana svobody) Geerta Wilderse v tamních parlamentních volbách pohnuly leda. Právě enfant terrible nizozemské politiky se totiž domluvil s uskupeními zvanými VVD, NSC a BBB na vytvoření nové koalice v zásadě tak, jak jsme loni očekávali.

Jako člověk žijící z velké části právě v této zemi, mám k aktuálnímu vývoji pochopitelně blíž než ke slovenské tragédii, jakkoli i ta je v nizozemském tisku významným tématem. Dnes se ale podržíme programového prohlášení nové koalice, které ve vyspělých demokraciích obvykle skutečně říká, co ta která vláda bude po následující roky dělat. Jak už padlo loni, cílem Wilderse bylo zastavit zelené šílení v zemi, k čemuž od občanů dostal poměrně silný mandát. Koaliční dohoda obrušuje některé ostré hrany, přesto přichází se změnami, které byly v západních koutech Evropy v posledních letech nemyslitelné.

Pokud ovládáte holandštinu, můžete si projít celé programové prohlášení sami, já z něj vypíchnu několik bodů, které mě zaujaly. Tím patrně nejzajímavějším je konstatování, že na nizozemské dálnice se vrátí limit 130 km/h „v co nejdřívějším termínu” všude, „kde to jen bude možné”, čímž vláda ukončí už roky absurdního omezování rychlosti s cílem omezit koncentrace emisí NOx.

Objektivně nic neřešící opatření zůstalo v platnosti roky a terorizovalo nizozemské řidiče bez jakéhokoli hmatatelného prospěchu. Pouhá stovka vymáhaná opravdu vysokými pokutami za překročení byla - a zatím stále je - zcela nepřiměřená možnostem i potřebám tamní dálniční sítě a nedivím se, že už s plánem na její zrušení šlo výrazně uspět ve volbách. „Pachatelé dobra” se pochopitelně předem děsí a argumentují zhoršením bezpečnosti silnic, kvůli tomu ale limit nikdy nebyl zaveden. Šlo o NOx, se kterými změna směrem dolů prakticky nehnula, tak proč na ní trvat?

Další podstatnou změnou je omezení zvýhodňování elektrických aut. Obecně vzato koaliční smlouva konstatuje, že vláda bude dál podporovat ježdění na elektřinu, nic konkrétního v tomto směru ale neuvádí. V opačném směru naopak konstatuje, že lidé používající služební elektromobily pro soukromé účely budou více zdaněni a od 1. ledna 2025 zcela skončí přímé dotace na nové i ojeté elektromobily. Je ovšem třeba dodat, že podporu elektromobilům dnes zajišťuje hlavně rozdílná míra zdanění jejich nákupu i provozu, kde vláda sice plánuje změny směrem k penalizaci těžších aut, konkrétní opatření ale zatím nezazněla

Jisté naopak je, že dál bude platit snížení spotřební daně z pohonných hmot, které mělo skončit se závěrem roku 2024. Nyní bude pokračovat i v roce 2025. Proti spalovacím autům pak vláda nechce jít ani skrze lokální nízkoemisní zóny. Chce sice nechat na samosprávách, aby si takové určily samy, současně ale celostátním zákonem stanoví, že místní, podnikatelé zásobující oblast a další skupiny budou mít zajištěn vjezd i konvenčními auty. Též tady ale bude muset konkrétní podoba nového zákona teprve zaznít.

Je tedy zjevné, že se do Nizozemska vrací zdravý rozum, čemuž jsem jako motorista používající tamní silnice (a platící mnohé tamní daně) pochopitelně rád. Je ale jedním dechem třeba dodat, že na racionalitě zacházení s automobilismem jako takovým bylo v posledních letech napácháno tolik škod, že Wilderse a spol. čeká ještě spousta práce, než vrátí věci aspoň trochu do normálu. V tomto ohledu pořád buďme rádi za Česko, ve srovnání s Nizozemskem je to stále automobilový ráj.

Auta jako Škoda Enyaq budou v Nizozemsku pořád protežována, ale zdaleka ne tak jako dosud. Nizozemci se též mj. dočkají návratu klasické stotřicítky na dálnice po celý den. Foto: Škoda Auto

