Do problémů už se dostal i první ropný gigant, propustit musí 10 tisíc lidí před hodinou | Petr Prokopec

Ačkoli současná ekonomická situace nedělá dobře nikomu, velké ropné společnosti se zvlášť po návratu cen černého zlata blíže normálu zdály být za vodou. Není tomu tak, ani trochu.

Je prakticky jisté, že historie tohoto světa se po nějaký čas bude dělit na období před koronavirem a po něm. Příchod nové pandemie totiž na několik měsíců doslova zastavil veškeré dění a v mnoha případech uspíšil digitalizaci. Zatímco dříve tak bylo pro většinu lidí nemyslitelné, aby si nákup objednali, dnes má značná část populace pro změnu problém s návštěvou kamenného obchodu. Ten spolu s hromadnou dopravou a řadou dalších míst s vyšší koncentrací lidí patří mezi rizikové oblasti, třebaže obavy z nich jsou často spíše psychické, než aby měly reálné opodstatnění.

To je ale jen jeden z mnoha z důsledků koronaviru a restrikcí s ním spojených. Přímo na to je přitom navázán i pokles poptávky v automobilové branži, neboť pro řadu lidí pozvolna ztrácí smysl auto či více aut vlastnit. Dopad to logicky bude mít na prodejce i automobilky, jenž přitom již loni oznamovaly, že budou propouštět, a to ve velkém. V té době zatím však ještě nestál koronavirus, nýbrž náklady spojené s nuceným přesunem k elektrifikaci.

Další ztráty způsobené restrikcemi tento trend ještě umocňují, nikoliv však jen u výrobců a prodejců. Nemalou měrou je ohrožen také veškerý navazující průmysl, ten ropný nevyjímaje. Ten ostatně není tak jako jednotlivé kontinenty zasažen pouze po pár týdnů, ale prakticky po celý letošní rok. Nejprve totiž továrny uzavřela Čína, což vedlo k omezení poptávky. Následně se začala vypínat i Evropa a ve finále rovněž Amerika. Žádná z těchto ekonomik přitom dosud nenajela na původní stavy.

To vše mělo vliv na poptávku po ropě a její cenu. Jen za první čtvrtletí letošního roku totiž došlo na největší propad poptávky v historii, což vedlo k pádu cen pohonných hmot na úroveň, jakou jsme třeba v Česku neměli celá léta. V mezičase pak sice již došlo k opětovnému růstu, nicméně i tak jsme třeba v případě ropy Brent na stejné úrovni, jaká tu byla na počátku milénia.

To poslalo ke dnu řadu menších ropných firem, velká impéria se ale zdála být výrazněji nedotčena a po opětovném vzestupu cen ropy snad i na dobré cestě k lepším zítřkům. Jenže realita je jiná a také tyto firmy musí přijímat podobná opatření, ke kterým již přistoupily automobilky, tedy mimo jiné k rozsáhlému propouštění. Jako první z velikánů o něm informoval zaměstnance šéf společnosti BP Bernard Looney. Ten v e-mailu, který následně i publikoval na sociálních sítích, uvedl, že firma bude muset propustit 10 tisíc zaměstnanců. Tedy 15 procent všech svých pracovních sil, což je opravdu hodně. To by ropnému gigantu mělo v příštím roce pomoci ušetřit 60 miliard korun.

Looney přitom uvedl, že zaměstnanci mohou počítat s odstupným, stejně jako s případným tréninkem, který by je měl připravit na budoucí zaměstnání. Podrobnosti nicméně již šéf BP neuvedl, pročež je otázkou, co je pod tímto krokem míněno. Z výše zmíněného je totiž zjevné, že ropný průmysl zrovna slibnou budoucnost již nemá.

V této chvíli ale není ani tak podstatné, jaké jsou podrobnosti vypořádání BP se zaměstnanci, nýbrž hlavně ta skutečnost, že společnost propouští, a to ve velkém. Dá se navíc očekávat, že jde pouze o první oznámení svého druhu a další budou následovat. Ostatně i takový Shell již v květnu oznámil, že pokles poptávky bude zřejmě dlouhodobý. Dá se tedy předpokládat, že o práci přijdou i lidé u této firmy, ač oficiálně ještě nic zveřejněno nebylo.

Společnost BP již oznámila, že z důvodu poklesu poptávky po ropných produktech a pádech cen musí propustit 10 tisíc lidí

Zdroj: Gizmodo

Petr Prokopec