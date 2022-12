Nové velké SUV pro 7 za 335 tisíc Kč vstoupilo do prodeje, odbyt celé značky vystřelilo o 50 procent před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je auto, jehož obdobu byste dříve našli v nabídce řady značek, dnes je po něm prakticky veta. Pro nezájem zákazníků to není - nevtíravě pojatý, prostorný vůz s „normálními” spalovacími motory za dobrou cenu je i na dnešním trhu hit, v Evropě se ale neprodává.

Nafta nepatří jen do kamen, racionálně vzato řadě aut padne jako ulitá. Ideálem je třeba v dodávkách, které tak dokážou odvést spoustu nákladu na poměrně dlouhou vzdálenost, a to při udržení nákladů na uzdě. Něčeho takového s benzinovým motorem nelze dosáhnout a s tím elektrickým už vůbec ne. Přesto se však zejména europolitici rozhodli, že právě bateriovým pohonem hodlají diesely nahradit.

Také pro SUV jsou pohonné jednotky spalující naftu jako dělané. Snadněji si totiž poradí s jejich hmotností a velikostí. A pokud se vydáte do terénu, pak oceníte i vysoký točivý moment, který je s diesely spojen. Díky němu totiž nemusíte skončit již na první překážce. Ovšem také v tomto případě dostává logika na frak. Po skandálu Volkswagenu diesely začaly být démonizovány natolik, že je mnozí výrobci poslali definitivně k šípku, ti další pak omezují nabídku aut jimi osazených.

Taková je nicméně situace pouze v Evropě, v Indii zjevně ještě neztratili zdravý rozum. Mahindra totiž nedávno představila nové SUV Scorpio-N, které je z pohledu Evropana pozoruhodně staromilské. Tedy nikoli po stránce designové, v tomto případě se Indové snad ani nemají za co stydět, třebaže od Pininfariny už jsme viděli zajímavější díla. „Škorpión“ se tak sice dočkal proporcí klasických off-roadů, ovšem zároveň byl patřičně aerodynamicky vyhlazen. Rovněž počítá i s LEDkami a chromovou mřížkou, čímž hraje na moderní i luxusní strunu.

Jde tu ale hlavně o techniku. Novinka stále stojí na žebřinovém rámu, se kterým jsou spojeny dvojité lichoběžníky vpředu a zadní pětiprvková náprava s Wattovým přímovodem, to je řešení, které u moderních SUV nevídáme. Standardem je pohon zadních kol, zákazníci si nicméně mohou připlatit i za pohon 4x4. Ten je nicméně spojen pouze s výkonnějšími motory, které jsou primárně dieselové. V základu 2,2litrový čtyřválec produkuje 132 koní a 300 Nm, o které se stará šestistupňový manuál či šestistupňový automat. Totéž platí i o silnější verzi se 175 koňmi a až 400 Nm.

Benzinová jednotka je k dispozici pouze jedna, přičemž přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec nabídne 203 koní výkonu a 370 Nm točivého momentu v případě manuálu, respektive 380 Nm v kombinaci s automatem. Jak jsme nicméně zmínili, roztáčet může pouze zadní kola. Vskutku zde tak máme nadmíru staromilský přístup, načež není překvapením, že Mahindra vůz tituluje jako Velkého tátu všech SUV (The Big Daddy of SUV's). A do prodeje jej formálně pustilo v létě za zajímavé ceny.

Vůz je od té chvíle k dispozici od 1 199 000 rupií (cca 335 tisíc Kč) do 1 919 000 INR (asi 536 tisíc), což jsou z pohledu Evropana ceny přímo snové. Automobilka se hned chlubila obrovským množstvím objednávek, teď už ale vidíme reálná prodejní čísla. V listopadu se dodávky Scorpio-Nu (skloňovat se dá toto slovo lecjak...) teprve rozjely a automobilka je sčítá s původním modelem Scorpio, který nadále zůstává v prodeji. Nevíme tedy na vůz přesně, kolik aut se prodalo, je ale jasné, že za celkem 6 455 prodanými vozy jen za listopad stojí hlavně novinka, neboť prodeje modelu se takto meziročně vyšvihly o 91,54 %. A hlavně tento vůz tak napomohl i vyššímu odbytu Mahindry jako takové, která vzrostla o 56 %. Automobilka přitom slibuje, že až se prodeje rozjedou pořádně, což se má stát teprve v následujících týdnech, teprve uvidíme, o jaký hit půjde. Jsme na to zvědavi, na stole jsou prodeje až v řádu desítek tisíc aut za měsíc.

Pro dnešek lze dodat už jen tolik, že Scorpio-N měří 4 661 milimetrů na délku a počítá s rozvorem 2 751 mm. Jde tak o SUV velikosti Škody Kodiaq, které standardně disponuje třemi řadami sedadel a sedmi místy k sezení. Pokud ovšem zákazníci zatouží po vyšším luxusu, mohou zvolit šestimístné provedení s „kapitánskými“ křesly uprostřed. V obou případech bude možné počítat s 7palcovým digitálním přístrojovým štítem a 7palcovou obrazovkou multimédií, které podporují více než 70 aplikací.

Pokud přidáme zmínku o šesti vzduchových vacích, monitoringu tlaku v pneumatikách, detekci únavy řidiče a další plejádu bezpečnostních či asistenčních systémů, pak se snad ani nemusíme ptát, zda by se tohle auto chytlo i v Evropě - při takové ceně by bylo jistě hitem i zde. Se starým kontinentem nicméně Indové nepočítají, protože zdejší politické klima taková auta z trhu vytlačuje, váš zájem nebo nezájem je druhotný.

Mahindra Scorpio-N je nové indické SUV o velikosti Škody Kodiaq. Oproti ní však startuje asi o půl milionu korun níže, vysokému zájmu o něj se tak skutečně nelze divit. Foto: Mahindra

