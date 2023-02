Další nová levná auta, která u nás nekoupíte, míří do Ruska, za míň nabízí víc než Škoda před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: IKCO

U nás jsme nad podobnými vozy léta ohrnovali nos, i když by dnes pro spoustu lidí byla efektivním řešením mobility. Také pro Rusy je to trochu z nouze ctnost, nakonec s nimi ale mohou udělat štěstí.

Rusko není pochopitelně není ani jedinou, ani první zemí, na kterou USA, EU nebo Velká Británie uvalily sankce. Podobně je na tom Írán, který navíc kvůli nedávnému potlačení protivládních protestů čelí dalším obviněním z porušování lidských práv. Někteří vysoce postavení jedinci, stejně jako mnohé organizace, se tak musí vypořádat s novými omezeními. Podle expertů a politiků jsou ovšem kvůli tomu jednání o jaderných zbraních v nedohlednu.

Jak se pak také říká, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Není tak vlastně překvapivé, že Rusko poté, co bylo ekonomicky odříznuto od velké části světa, posiluje své vztahy se zeměmi, které nejsou s USA se západem bůhvíjak zadobře. Proto Rusové rozvíjejí své obchodní vztahy s Čínou či Indií, ke kterým se přidává i zmiňovaný Írán. Tamní automobilka Iran Khodro ostatně již loni naznačila, že hodlá proniknout na ruský trh. K tomu letos skutečně dojde, přičemž ještě do konce prvního letošního kvartálu zamíří přes hranice první várka dvou tisíc aut.

Ruský velvyslanec Alexej Dědov uvedl, že prozatím ještě nebyla vydána íránským vozům homologace pro ruský trh, stejně jako nebyla dořešena otázka dealerské sítě. Dá se nicméně předpokládat, že to první je formalitou. A druhé vlastně hračkou, neboť dealerů, kteří dnes nemají moc co prodávat, je po zavedení oněch sankcí v Rusku dost a dost. Prodejci tak uvítají každou možnost, jak uspokojit klientelu. Dědov navíc dodal, že obě země jednají o spolupráci při výrobě aut i komponentů do nich.

Jako první přitom do Ruska dorazí sedan Tara, který se ve své domovině dočkal dvou nových variant V3 a V4. Ty se nicméně oproti těm dříve nabízeným liší pouze úrovní výbavy. První zmíněná dostala pozměněná zadní světla či anténu v podobě žraločí koupě, zatímco ta druhá zkusí zákazníky okouzlit pomocí přepracované středové konzole. Zároveň disponuje novým designem sedadel s vyhříváním, podsvícenými dveřními prahy či mnohem bohatší sériovou výbavou.

Po stránce technické se nicméně novinky neliší od stávajících verzí, které zůstávají v prodeji. Základem sedanu je tak platforma IKP1, která vychází z architektury PF1 koncernu PSA. Tara je tak spřízněná s Peugeotem 301, přičemž k pohonu používá atmosférický 1,6litrový čtyřválec produkující 115 koní výkonu a 144 Nm točivého momentu. O přenos na přední nápravu se pak stará pětistupňový manuál nebo šestistupňový automat.

Značka Iran Khodro nicméně slibuje, že do budoucna u vozu, který byl představen v roce 2021, počítá také s instalací vlastního přeplňovaného motoru, jehož výkon by činil 160 koní. S touto jednotkou by navíc byl spárován šestistupňový manuál. Očekávat lze tedy slušnou dynamiku, ceny by nicméně nadále měly zůstat nízko. Jak moc, to se zatím neví. Základ by nicméně měl v Rusku startovat okolo 1,5 mil. RUB (cca 456 tisíc Kč).

Na koruny to není málo, kurs rublu je ale pořád mimo realitu, takže se musíme podívat spíš na ceny konkurentů. Oproti Škodě Rapid, která v Rusku startuje od 1 602 000 RUB, tak Tara bude levnější, přičemž disponuje delším rozvorem, je celkově delší a také výkonnější. A jelikož jsou skladové zásoby Rapidu skoro rozebrané a nové nepřichází, má Iran Khodro umetenou cestičku k úspěchu. Stejně jako další íránská značka SAIPA, která se taktéž letos chystá do Ruska, kde chce do konce roku prodat více než 20 tisíc aut. Jít by přitom mělo o sedany Saina a Shahin a o hatchback Quik.

Jako první zamíří do Ruska sedan IKCO Tara, který je spřízněný s Peugeotem 301. Prodávat by se měl za méně než půl milionu korun, bude tedy levnější než Škoda Rapid. Foto: Iran Khodro

Zdroj: RIA Novosti

Petr Prokopec

