Ruským přístavem proudí do země rekordní množství zahraničních aut, sankce nezastaví to ani další skuliny

Zavedené sankce Rusům nepochybně komplikují život, o zahraniční auta je ale zjevně nepřipravily. Přidalo se k nim příliš málo zemí na to, aby si do země nenašla cestu jinými kanály. Rusové navíc dělají všechno pro to, aby nově nalezené cesty byly co nejpřímočařejší.

Pokud měl někdo pocit, že boje na Ukrajině skončí v důsledku odchodu zahraničních značek z ruského trhu, označili bychom to od první chvíle za naivitu. Navíc je třeba říci, že onen odchod není pro Rusy zdaleka tak citelný, jak se z o oficiálních dat o registracích nových vozů může zdát. Fakt, že v zemi aktuálně třeba BMW působí velmi pasivně, ještě neznamená, že se jeho auta do Ruska nedostávají vůbec.

Před pár dny jsme psali o tom, že ruské přístavy praskají ve švech kvůli dovozu zahraničních aut, nyní můžeme posloužit i konkrétními čísly. Přes Vladivostok se do Ruska za prvních osm měsíců letošního roku dostalo už přes 100 tisíc aut, což je historický rekord a velká vzpruha pro tamní trh, kterému se nových vozů ze zahraničí nedostává. Je navíc třeba říci, že mohutný nárůst dovozů je otázkou hlavně posledních měsíců - v srpnu bylo jen ve Vladivostoku procleno 21 500 zahraničních vozů, to je více jak 100procentní nárůst oproti loňským 10 700 vozům. Jak je to možné? Jde o individuální dovoz aut, který sankce nepostihují, je to jako kdyby si u nás Rus na dovolené nesměl koupit jídlo.

Většina aut pochází ze Země vycházejícího slunce, jde tak hlavně o značky jako Toyota, Honda či Infiniti. Rusové si ale mohou bez potíží nechat dovézt třeba i vozy Mercedesu či Volkswagenu. Celníci na hranicích Evropské unie by exportu do Ruska mohli chtít zabránit, stačí ale udat jako cílovou destinaci Kazachstán a potíže nebudou. Na tuto zemi žádné sankce uvaleny nebyly, současně je ale (spolu s Ruskem) členem Eurasijské ekonomické unie, takže dovézt odtud jakýkoli vůz do Ruska je velmi snadné.

Ostatně i sám Kazachstán se stal pro Rusy významným zdrojem nových aut, prakticky veškerá dostupná auta na kazachstánském trhu jsou dnes údajně vyprodaná. A je jedno, zda mají logo evropské, americké, japonské nebo čínské značky - znovu je kupují jednotliví Rusové stejně, jako dříve nakupovali v Rusku. Nastalá situace nepřekvapivě vede ke zvyšování přepravních nákladů do Ruska, ovšem jak uvádí třeba Stanislav Maksimov z Jekatěringburgu, i přes veškerá úskalí se dovoz aut vyplatí.

„Před měsícem jsem ve Vladivostoku koupil Nissan Note z roku 2017. Auto mě včetně dopravy a pobytu ve městě vyšlo na něco málo přes milion rublů (asi 400 tisíc Kč). V Jekatěringburgu jsem ho ovšem prodal za čtyřnásobek. Poptávka je neskutečná a stejně jako v 90. letech jsou lidé doslova hladoví po japonských vozech, i když disponují volantem na pravé straně,“ dodává dovozce.

Rusko navíc dělá vše proto, aby proudění aut do země polooficiálními kanály co nejvíce zjednodušili. Vláda tak momentálně rozhodla, že v případě dovezených aut není třeba oprávnění OTTS, tedy de facto homologace potvrzující, že daný vůz odpovídá ruským technickým regulím. Kupujícím tak bude stačit, zaslali žádost o prověrku příslušné odborné skupině, která se do pěti dnů od jejího přijetí musí vyjádřit.

Všeobecně se přitom předpokládá, že půjde o pouhou formalitu a víceméně veškerá auta dostanou potřebný „štempl“. Pokud by se tak ovšem nestalo, pak má daná organizace tři dny na to, aby od majitele vozu získala souhlas k jeho osobní inspekci. Jelikož nicméně cílem daného kroku není nic jiného než urychlení veškeré registrace, dá se předpokládat, že na takové případy bude docházet jen ojediněle.

Omezení úřední byrokracie už citovanému Maksimovi a jemu podobným jen hraje do karet. Pokud navíc do celé mozaiky přidáme ještě nízkou cenu pohonných hmot a stále vyšší povolené dálniční limity, nedá se říci, že by Ruský motorista nějak zvlášť trpěl, ať už se nám to líbí nebo ne.

Továrny zahraničních automobilek v Rusku sice stojí, jen skrze přístav ve Vladivostoku se ale letos do země dostalo už přes 100 tisíc aut. Další jsou dovážena z Kazachstánu a tyto i další neoficiální kanály mohou dál zřejmě jen vzkvétat - ruská vláda odstranila další úřední překážky komplikující import. Ilustrační foto: BMW

