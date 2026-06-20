Do Ruska se ve velkém pašují západní auta s přelepenými logy jako vozy jiných značek. Prodeje letos rostou o 104 procent, Škody o 143 procent
Petr ProkopecZatímco EU přijímá asi 730. balíček sankcí, aby do Ruska neproklouzla ani myš, auta značek jako Audi, BMW, Mercedes nebo Škoda se tam vozí po desítkách tisíc na vlacích a kamionech. Jen se tváří třeba jako Changany, jak můžete vidět na fotkách z „místa činu”.
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Do Ruska se ve velkém pašují západní auta s přelepenými logy jako vozy jiných značek. Prodeje letos rostou o 104 procent, Škody o 143 procent
20.6.2026 | Petr Prokopec
Zatímco EU přijímá asi 730. balíček sankcí, aby do Ruska neproklouzla ani myš, auta značek jako Audi, BMW, Mercedes nebo Škoda se tam vozí po desítkách tisíc na vlacích a kamionech. Jen se tváří třeba jako Changany, jak můžete vidět na fotkách z „místa činu”.
V Rusku by se dnes neměla prodávat žádná auta evropských automobilek vyjma těch, která tam byla dodána před začátkem války na Ukrajině či nanejvýš těsně po něm. Takové je jistě vnímání řady Evropanů, realita je ale jiná, jak ukazují data o ruských registracích aut, o která se s tamními médii podělil šéf Avtostatu.
Za prvních pět letošních měsíců byl v Rusku prodáno 26 700 aut evropských značek, což opravdu není málo. A trend rozhodně není negativní, právě naopak - ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o 104procentní nárůst. Auta značek jako BMW (6 451 vozů, meziročně o 51 % víc), Volkswagen (5 659, +266 %), Audi (4 569, +463 %), (4 130, +57 %) nebo Škoda (2 932, +143 %) se do země zřetelně vozí ve velkém. A v nejoblíbenějších desítce značek najdeme i další drahé výrobce jako Land Rover, Porsche, Volvo, Mini nebo dokonce Rolls-Royce.
Tržní podíl těchto výrobců tak narostl už na víc než 5 procent. Oproti minulosti jde sice pořád o relativně malý počet, desítky tisíc aut ale opravdu nejsou nic. Uvážíme-li, s jak železnou pravidelností se zejména evropské země pokouší Rusko izolovat a řeší už opravdové drobnosti, je zjevné, že přes stromy nevidí les.
Skoro 60 procent těchto aut míří do Ruska z Číny a záběry z místa ukazují, jak na to dovozci jdou. Tušíme, že Číňanům i Rusům je jedno, že k takovému importu dochází, auta jsou ale pro jistotu vydávána za vozy jiných, obvykle čínských značek. Jak můžete vidět, nová Audi nebo BMW do Ruska míří v převlečení za Changany. Nedá se říci, že by to bylo moc přesvědčivé, ale ti, kteří by tuto přetvářku mohli řešit, tak zřejmě snáz koukají za menší všimné jinam.
Nejde tu ale jen o ignoraci sankcí, s dovozem čínských aut jsou spojena také menší cla, takže dovozci deklarováním vozů coby čínských dosahují nižších cen. Uvážíme-li, že například takové „čínské” Audi A5 na fotkách okolo startuje za velkou zdí na 259 900 CNY, tedy asi 800 tisících Kč (u nás od 1 240 900 Kč), nedivili bychom se, kdyby si Rusové tato auta mohli koupit dokonce levněji.
Posté se tak musíme ptát, jaké mají „automobilové” sankce proti Rusku vůbec smysl a zda náhodou jen nekazí už tak dost pokažený byznys místním výrobcům. Tohle je nahrávka překupníkům a nic jiného - kdo si chce v Rusku koupit Audi, stejně může, akorát samotné Audi z toho má míň, než by mít mohlo. Tomu se říká výhra...
Audi je v Rusku třetí nejprodávanější evropskou značkou a letos jeho tamní odbyt roste o 463 procent i díky model Audi A5 dováženém z Číny i způsobem, který zachycují fotky níže. Sankce zas jednou zabraly... Ilustrační foto: Audi
Zdroje: Auto Mail.ru, Cyril@Instagram
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