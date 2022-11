Do Ruska se začala dostávat zahraniční auta další novou cestou, už jich tam proudí slušná řádka před 6 hodinami | Petr Prokopec

V poslední době se v Rusku poněkud roztrhl pytel s novými nabídkami aut, která by se do této země teoreticky vůbec neměla dostávat. V případě některých se ani neví, odkud se v zemi berou, v případě návratu nových Suzuki vane vítr z SAE.

Na sklonku února naplno propukl konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. V důsledku toho musí Moskva čelit mezinárodním sankcím, které jsou hlavní zbraní Evropské unie, Velké Británie a Spojených států. Je nicméně třeba podotknout, že jde o ostrý nástroj, který poraní každého, kdo s ním přijde do styku. S jejich následky se tedy potýká nejen Rusko, ale také velké množství zahraničních firem, které až do února na ruském trhu podnikaly. Výjimkou nejsou ani automobilky, z nichž mnohé letos musely akceptovat výrazný propad prodejů.

Pokud by tato opatření vedla k zamýšlenému, můžeme postižené výrobce a firmy politovat a říci si, že každé dobré věci je třeba přinášet jisté oběti. Problémem nicméně je, že k ukončení konfliktu sankce nevedly a přemítání nad jejich dlouhodobými dopady je ošidné. V automobilovém Rusku zatím bezprostředně dopadají spíše na obyčejné lidi, jak podotýká viceprezident národního automobilového svazu NAS Jan Haytseer. Ten uvedl, že od počátku letošního roku muselo v Rusku svou činnost ukončit už 160 automobilových dealerství, s nimiž skončili i jejich zaměstnanci.

Před tímto vývojem svaz varoval již dříve, byť jeho původní prognóza byla hrozivější. Haytseer nicméně říká, že 160 není konečné číslo a dokonale nereflektuje realitu. „Dealerstvími některé firmy zůstávají jen na papíře, ve skutečnosti ale prodávají ojetá auta. Nebo mohlo dojít na převzetí showroomu označeného logem Mercedesu, ovšem uvnitř vidíte auta jiných značek,“ upřesňuje. Skladové zásoby pak mají prodejcům definitivně dojít do konce roku, proto se ruští prodejci snaží nalézt všemožné cesty, jak dostat do země další nová auta.

Minimálně z evropského úhlu pohledu se jeví být ideálem Čína, realita je ale o trochu jiná. Některé tamní společnosti se obávají toho, že obchody s Ruskem je dostanou do nepřízně jiných zahraničních partnerů, a tak nedochází na přímý export, nýbrž na transfer skrze státy jako Kazachstán či Uzbekistán. Zdrojů je ale zjevně mnohem víc, jak naznačil nedávný začátek prodejů ryze evropských nových vozů. Rusové navazují kontakty i v exotičtějších destinacích.

Aktuálně tamní dealeři začali přijímat objednávky na nové Suzuki Vitara, a to přesto, že oficiální import vozu do Ruska byl v březnu pozastaven a dosud pochopitelně nedošlo na jeho obnovení. To ale prodejcům nevadí, místo z Japonska totiž SUV začínají dovážet ze Spojených arabských emirátů, které k Rusku též nezaujímá negativní postoje. První várka aut má být zákazníkům předána již na konci listopadu.

V důsledku takových forem dovozu Rusové pochopitelně nemohou počítat zrovna se širokou nabídkou specifikací. Vitara je tak nabízena pouze s 1,6litrovým benzinovým motorem, pohonem předních kol a výbavou GLX. Na této úrovni stojí 2,7 milionu rublů (cca 1,04 mil. Kč), což je podstatné zdražení vůči začátku roku, kdy takové provedení stálo 1,8 mil. RUB. K dispozici pochopitelně není oficiální záruka, dealeři ale nabízí dva roky či 70 tisíc kilometrů, s čímž většina lidí dokáže docela dobře žít.

V Rusku se taká dá koupit už poměrně dost úplně nových vozů různé provenience - za všechny vedle Suzuki jmenujme BMW, Chevrolety nebo VW. A prakticky cokoli japonského, problémem nejsou ani korejské vozy. Samozřejmě, sankce dovoz zkomplikovaly a zdražily, nedá se ale říci, že by mu zamezily.

Suzuki Vitara se vrátilo na ruský trh, dealeři nabízejí předokolky poháněné 1,6litrovým motorem dovezené ze Spojených arabských emirátů. Je to pro Rusy další a vzhledem ke své vzdálenosti docela překvapivý zdroj nových vozů. Foto: Suzuki

