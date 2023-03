Do služby u policie míří první létající auto, od dob Fantomase se zjevně prohodily role před 9 hodinami | Petr Prokopec

Dříve to byli zločinci, kteří přinejmenším ve filmech prchali policii v létajících autech, teď to mají být policisté, kteří v létajících autech budou ve skutečném světě honit zločince. Nad praktickou využitelností tohoto stroje ale visí otazníky.

Jaká nás čeká budoucnost, nedokáže s jistotou říci nikdo. Politici se příští léta rozhodli spojit s elektromobilitou, dle jiných však nakonec má dojít k tomu, o čemž lidstvo sní již mnohá desetiletí. Tedy že se realitou stanou létající auta. Něco takového je více než jisté, jejich vývoji se totiž věnuje stále více firem. A protože technologie již nejsou tak primitivní, jako tomu bylo třeba v 60. či 70. letech minulého století, dosahují i nemalých úspěchů. Vše má ale jeden podstatný háček, jenž aktuálně připomněla australská společnost Pegasus.

Tato firma byla založena již v roce 2009 Michaelem Yangem. Jeho velkým snem je letka aut schopných provozu na silnici i ve vzduchu, jež by nabídnul jak běžným zákazníkům, tak i vládám a jejich zásahovým složkám. Právě z toho důvodu se na právě probíhající letecké show Avalon představila firemní prvotina s názvem Pegasus E v policejních barvách. Její parametry jsou nicméně stejné jako u civilního provedení, tedy ne ve všech ohledech okouzlující.

Začít můžeme pozitivy, tedy jednoznačně u hmotnosti. Ta činí pouze 265 kilogramů, ačkoli se jedná o suchou hmotnost, tedy bez náplní a posádky. Pohon pak dostal na starosti vlastní motor disponující 160 koňmi, se kterými se Pegasus E rozjede na silnici na elektronicky omezených 120 km/h. K dálničním honičkám se tedy vozítko nehodí ani v nejmenším, ostatně i proto, že jakýkoliv strkanec od konvenčního pronásledovaného auta by skončil minimálně zraněním posádky.

Ve vzduchu nicméně již létající auto zvládá dosáhnout tempa až 160 km/h, ačkoli to cestovní je o třicet kilometrů v hodině nižší. Dolet pak činí 420 km, tedy nějaké tři hodiny. V té chvíli tedy lze počítat s 20litrovou spotřebou na hodinu, neboť nádrž pobere 60 l. Pegasus E je přitom koncipován jako auto zkřížené s helikoptérou, jako jediný vůz svého druhu tak má být schopen vertikálního odpíchnutí se od země. Vystoupat pak může až do výšky 1 800 metrů.

Hlavní rotor dostal do vínku automatický mechanismus, s jehož pomocí se zvládne složit na polovinu. Dle firmy tak není problémem přistát prakticky kdekoliv, tedy klidně na příjezdové cestě či dvorku před garáží. Přeměna ze silničního vozu na létající pak proběhne během pouhých tří sekund po stisku jednoho tlačítka. Nějaké ty zákazníky by tedy Australané oslovit mohli. Jednat se však stoprocentně bude o klientelu s velmi naditými konty.

„Ve chvíli, kdy výroba pojede na plné obrátky, bude Pegasus stát stejně jako supersport,“ uvedla společnost bez bližších podrobností. Cena se tak může pohybovat od nižších jednotek milionů korun až po nižší desítky milionů korun. Dá se navíc předpokládat, že spojena bude s jednomístnými či maximálně dvoumístnými verzemi, které jsou již v pokročilejší fázi vývoje. Letos pak sice má být odhalena i čtyřmístná varianta, ta ale bude dražší.

Policejní provedení představené na letecké show přitom počítá pouze s jedním sedadlem, v té chvíli by ale představovalo jen zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků. Muž či žena zákona se totiž budou muset plně věnovat ovládání, nikoli třeba monitoringu provozu pod sebou. Jako létající ambulance by nicméně Pegasus E posloužit mohl, jako ideál jej vidíme třeba při rychlém transportu orgánů. Zda na to ale dojde, je zatím nejisté.

Pegasus E se ukázal v policejních barvách, Australané nicméně se svým létajícím autem osloví spíše bohaté soukromníky, kteří se budou chtít přesunovat mezi svými rezidencemi bez toho, aby se zasekli v dopravních kolonách. Foto: Pegasus

