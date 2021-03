Do Velké Británie se díky Brexitu vrací auta, o nichž si u nás můžeme nechat jen zdát před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Až dosud se zdálo, že vystoupení Velké Británie z Evropské unie přinese tamním automobilistům jen ještě větší tlak na elektrifikaci. Než ale Britové přijdou o možnost výběru druhu pohonu, mohou si koupit Ladu Niva.

S koncem loňského roku Velká Británie definitivně uzavřela svůj odchod z Evropské unie. Pro tamní motoristy se dosud jednalo spíše o negativně vnímaný krok, zejména v souladu se záměry tamní vlády. Ta chce být zelenější než Brusel a rozhodla, že od roku 2030 zcela zakáže prodej nových benzinových a dieselových aut. O pět let později pak mají skončit i hybridy a nastane elektrická éra. Tedy alespoň dle plánů, které se nakonec nemusí odrazit v realitě.

Elektrifikaci nicméně ponechme stranou, podíváme se na to dobré, co Brexit zemi dal. Výrobci mají sice předepsané kvóty nařizující používání lokálně vyrobených komponentů, pakliže chtějí místní vozy bez cel vyvážet do EU a vůbec komplikovaný vztah ze zeměmi Unie, pokud jde ale o vozy z jiných koutů světa, úřady jim život tolik nekomplikují. Pokud se tedy najde pro ten či onen vůz dostatek zákazníků a budou dodržena minimální pravidla pro místní homologaci, lze na britském trhu prodávat prakticky cokoliv. Na rozdíl od českého či jakéhokoliv jiného evropského trhu je tak v Británii znovu oficiálně k mání Lada Niva.

Nejde přitom o provedení, jež svého času nosilo logo Chevroletu, nýbrž o ruského klasika, který svůj životní cyklus odstartoval již v roce 1977. Po loňské modernizaci pak letos zamířil do prodeje pod označením Legend. V této podobě by Niva měla být prodávána ještě minimálně do konce roku 2023, neboť v tom následujícím má přijít opravdu zcela nová generace. Jakkoliv je možné, že oba modely budou po nějaký čas na některých trzích koexistovat.

O import ruského off-roadu se postará Mark Key, jehož společnost Blackheath Development Ladu zastupovala na britském trhu již od roku 2010. Po šesti letech však musela v důsledku zpřísněných emisních limitů Evropské unie zavřít krám. Nyní tedy obnovuje činnost, přičemž si nejspíše musí být vědoma jak nemalého zájmu, tak nadmíru loajální komunity. Cena tak byla stanovena na ne zcela skromných 12 300 liber (cca 376 tisíc Kč), k čemuž je navíc třeba přičíst místní DPH.

Za zmíněné peníze se prodává krátká verze se standardním 1,7litrovým motorem, jenž 83 koňmi zásobuje všechna čtyři kola skrze pětistupňový manuál. V této konfiguraci Niva na domácí scéně startuje na 607 900 rublech (183 tisíc Kč), což znamená, že cesta přes Evropu a nejspíše zejména přes uzavřené hranice českých okresů přijde britské zájemce docela draho. Na durhou stranu je ale 12 300 liber na jakýkoli nový vůz ve Velké Británii pořád extrémně málo a o zájmu o Nivu nepochybujeme. A i kdyby nic jiného, pořád si aspoň mohou Britové svobodně vybrat, za jaké auto utratí své peníze.

Návrat Lady do Velké Británie je skutečný. Foto: Lada4x4.co.uk



Stalo se tak díky Brexitu, levně ale vůz za kanálem La Manche k mání skutečně není. Tamním off-roadovým nadšencům to ale nejspíše vadit nebude, neboť je absolutně pořád levný. Foto: AvtoVAZ

Petr Prokopec