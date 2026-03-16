Do výroby se může vrátit další osmiválcová legenda v novém, nejdřív ale musíte začít kupovat její stávající provedení
včera | Petr Prokopec
Když nějaká automobilka namaluje na bok auta velkými písmeny nápis V8, víte, že jde o velkou věc. To byl ale prototyp. A byť nepochybujeme, že sériová verze by se dočkala kultovního statutu, dostatečně vysoké prodeje jisté nemá. Právě na tom teď všechno vázne.
Britská automobilka Ineos Automotive nemá poslední dobou na růžích ustláno. Jedním z jejích klíčových trhů jsou totiž Spojené státy, kam auta navzdory svému britskému původu dováží z Francie, takže se na ni vztahují stejná cla jako na jinou produkci importovanou ze zemí EU. Aby tedy Ineos nepřišel o zákazníky, musel přijít s výraznými slevami, kvůli nim ovšem pro změnu musela začít šetřit. Na podzim tak firma oznámila, že bude muset propustit „stovky lidí“, což nezní až tak dramaticky. Jenže celosvětově jich zaměstnává jen 1 850, a její řady tedy citelně prořídnou.
Ještě v roce 2024 si Ineos maloval slibnější budoucnost, a tak na tehdejším Festivalu rychlosti v Goodwoodu představil řadu konceptů nových modelů. Za jedním z nich stála společnost Magna, která SUV Grenadier a pick-up Quartermaster ve Francii vyrábí. U prvního zmíněného modelu nahradila třílitrový šestiválec BMW 6,2litrovým osmiválec od koncernu General Motors a dala to všem řádně najevo - vznikla tak jakási moderní obdoba legendárního Land Rover Defender právě s motorem V8. A nešlo tu jen o dojem, výkon vozu vzrostl ze standardních 286 na 446 koní.
Amerika je nyní době po osmiválcových vozech hladová, vrací se tam do stále většího množství modelů. Dávalo by tedy smysl, kdyby Ineos koncept dotáhl tento koncept do produkční reality, což Justin Hocevar, šéf australského zastoupení Ineosu, v rozhovoru pro Car Expert ani nepopírá, ani nevylučuje. Podle jeho slov koncept verze V8 „sklidil velké nadšení”, a to nejen od zákazníků, ale i distributorů a jednotlivých dealerů, zejména pak v USA. Zvlášť kdyby využíval motor GM by pak dovoloval nadšencům Ineosy dál upravovat, rozličných vylepšení pro tento motor a jeho navazující části je v USA k dispozici jako máku.
Problém je ale v tom, že aby dvakrát objemnější jednotka mohla zamířit pod kapotu, bylo třeba množství úprav. Jiné jsou úchyty motoru, elektronika či chlazení. Kompletně přepracován byl také výfuk a došlo i na modifikace převodovky. Něco takového samozřejmě není problém u jednoho ručně vyrobeného kusu, v případě sériové výroby by Ineos byl nucen k investicím, do kterých se mu v době šetření nechce. Navíc by dnes musel dovážet ve velkém motory V8 z USA, aby tam následně vyvážel zkompletovaná auta. Ideálním řešením by pochopitelně byla výstavba americké továrny, i to ale vyžaduje investice.
Lidé by tedy museli stávající provedení Grenadieru či Quartermasteru kupovat víc než dosud, aby se automobilka oklepala z ekonomické nejistoty a měla pomyšlení na podobné rozšíření nabídky. Do té doby Ineos podle Hocevara zvolí nejspíš trochu jinou cestu za vyšším výkonem. „Myslím, že nejrychlejší cestou pro nás je prozkoumat možnosti toho, s čím pracujeme nyní,“ odkázal na šestiválcové jednotky BMW. Ineos totiž používá jak benzinovou jednotku B58, tak diesel B57. Obě jednotky však kvůli vyšší spolehlivosti naladil na nižší než obvyklý výkon.
V takové Toyotě Supra Final Edition ovšem benzinová jednotka produkuje 435 koní, s pomocí lehkých a nijak výrazně drahých modifikací se ovšem dá vyladit i na přibližně 600 kobyl, aniž by se rozpadla. „Myslím, že to je pro nás ta nejlepší cesta,“ uvedl Hocevar. Což chápeme, V8 je ale V8 a zejména v Americe by to byl velmi silný prodejní argument. Kdy bychom se mohli dočkat aspoň silnějšího šestiválce, Hocevar neupřesnil.
Před dvěma lety se Britové pochlubili nejen osmiválcovým prototypem, ale hezkou řádkou dalších konceptů. Některé se už dostaly do výroby jako limitované edice, provedení V8 zatím takové štěstí nemělo. Jeho budoucí příchod ale rozhodně nelze vyloučit. Foto: Ineos Automotive
Zdroj: Car Expert
