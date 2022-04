Doba je opravdu zlá, když si automobilové firmy začaly přímo kupovat automobilová média před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Připomíná to úvod jedné americké komedie. Záběr na klání v boxu doprovází slova komentátora: „Bude to dobrý zápas, oba mají stejného manažera.” Padne první rána a jeden jde k zemi. Co jiného lze nyní čekat od automobilového média v případě recenzí aut značky, která jej částečně vlastní?

Se střetem zájmů mají Češi za posledních osm let nemilou zkušenost. Bývalý premiér Andrej Babiš si postupně koupil hned několik různých médií, která následně o jeho osobě nemohla informovat objektivně. Nebyl k tomu přitom zapotřebí žádné psané pravidlo, žádný konkrétní příkaz, neboť nejen lidé na vedoucích postech dobře věděli, že pokud nechtějí mít problémy, nemohou kousat do ruky, která je živí. Na mnohé konkrétní dopady si jistě vzpomenete sami.

Proč se o tom dnes zmiňujeme? Protože se nyní zdá, že automobilovém světě dochází k posunu stejným směrem, k jakému došlo (zdaleka ne jen v případě České republiky) v tom politickém. Jednak je tu snaha Elona Muska o akvizici Twitteru za 44 miliard dolarů (cca 1,02 bilionu korun), ta ale jednak pořád nemusí dopadnout. A jednak jde jen o prostředek šíření obsahu, nikoli jeho tvůrce. Jistě, i tak se s ním dá manipulovat, zrovna Twitter ale není ani dnes místem svobodného šíření názorů a pokud jej Musk koupí - a dostojí svým slibům -, může být paradoxně svobodnější. Varovnější je jiný případ.

Mnohem flagrantnějším případem je totiž postup Volva, které aktuálně oznámilo, že skrze svou kapitálovou odnož Volvo Cars Tech Fund kupuje část platformy Carwow. Ta se zabývá i prodejem aut, globálně nejviditelnější je ale jeho magazínová část, která se zabývá recenzemi aut všeho druhu. Dokážete si představit, že takový web bude publikovat videa, která budou kritizovat Volvo a vyzdvihovat přednosti konkurentů? Asi jako si lze představit, že kdokoli z Mafry začne kopat do Babiše...

Podle Švédů má tento krok automobilce pomoci získat cenný vhled do oblastí, jako jsou prodeje přes internet, zákaznická loajalita a tvorba obsahu. Volvo nezmínilo, jak velký podíl a za kolik odkoupilo, je to ale celkem jedno, dnes je to zkrátka jeden z majitelů. I kdyby by jeho podíl sebemenší, nově se zkrátka již nedá předpokládat, že by takový Mat Watson publikoval recenze, ze kterých švédská automobilka vyjde špatně. Koneckonců si stačí uvědomit, jakým směrem se začíná posunovat Mercedes-Benz od doby, kdy se největším akcionářem s 9,7procentním podílem stal čínský miliardář Li Shufu. Až do akvizice totiž třícípá hvězda nové čínské partnery odmítala, následně však začala s Geely velmi úzce spolupracovat.

Li Shufu přitom nevlastní jen zásadní balík akcií Mercedesu, ale skrze Zhejiang Geely Holding Group kontroluje rovněž Volvo. De facto je to tedy on, kdo odkoupil i podíl v Carwow. A jelikož značka i on touží po růstu prodejů, což by však s ohledem na příklon k elektrifikaci nebylo snadno dosažitelné, jeví se jeden z lídrů na poli online prodejů ve Velké Británii, Německu a Španělsku spolu s globální mediální platformou jako ideální krok. Tedy z pohledu čínského magnáta, Volvo, Geely, potažmo i Mercedes nebo Lotus z toho mohou profitovat. Příznivci upřímné, otevřené žurnalistiky budou jen plakat a sami budeme muset zvážit, kdy a za jakých okolností budeme Carwow dávat na našich stránkách prostor. Automobilové médium vlastněné automobilkou, to prostě nezní dobře.

Volvo hodlá do budoucna vsadit vše na elektřinu, přitom by však rádo navýšilo i prodeje. S pomocí webu Carwow má tato mise větší šanci na úspěch a vzhledem k propojení s Geely, Mercedesem nebo Lotusem může být protěžovaných značek mnohem víc. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo

Petr Prokopec

