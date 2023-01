Doba musí být zlá, když se během chvíle vyprodá roční produkce 12 let starého modelu na posledním tažení před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chrysler

Tohle auto nikdy nebylo nijak zvlášť povedené ani mimořádné. A oněch 12 let je optimistický pohled na věc, reálně jsou jeho kořeny ještě starší. Přesto se dnes snadno vyprodá jen proto, že lidé ví, že takové auto už znovu nekoupí. Není to smutné?

Když se v roce 2004 objevila první generace Chrysleru 300, řada lidí začala americký sedan titulovat jako Bentley pro chudé. Stála za tím zejména výrazná čelní maska, jenž připomínala přední část britského křižníku. Jakmile jste nicméně usedli za volant, jakákoli asociace s modely Flying Spur či Continental GT byla tatam. Přestože „třístovka“ profitovala z řady komponentů Mercedesu, uvnitř přeci jen nedokázala zamaskovat jak zemi původu, tak svůj nepříliš prémiový původ. A nakonec ani cenu.

Nebudeme říkat, že to bylo úplně nezajímavé nebo špatné auto, zejména verze osazené osmiválcem Hemi měly své kouzlo, s vozem jsme si ale užili své a neoznačili bychom jej ani za nijak zvlášť povedený, ani mimořádný. Jeho americké prodeje ale nebyly špatné, a tak Chrysler po šesti letech přišel s nástupcem.

O úplně nové generaci ale nemůže být řeč. Použitá platforma LD byla jen zrevidovanou verzí předchozí architektury LX, přičemž přední zavěšení nadále vycházelo z Mercedesu S generace W220, který se začal vyrábět již v roce 1998, zatímco zadní pětiprvková náprava byla pro změnu odvozena z třídy E generace W211 vyráběné od roku 2002. Pohled na prodeje ale znovu nenaznačoval, že by s tím zákazníci měli problém. Hlavně po roce 2012, kdy se do nabídky vrátilo provedení SRT-8 s motorem V8 Hemi.

Chrysler 300 se dostal i do Evropy, a to jako Lancia Thema. Jelikož tato značka ale byla o málo později odsouzena k zániku, sedan o evropský kontinent přišel. Propadat se poté začaly také jeho registrace v zámoří, a jakkoli v letech 2020 a 2021 byly stabilní a na auto konstrukčně staré dvě dekády vlastně i velmi dobré, koncern Stellantis oznámil, že vůz dojel na konec své cesty a modelový rok 2023 bude jeho posledním.

Letos mají tedy lidé poslední možnost ke koupi a automobilka snad ani nečekala velký úspěch, však jde o vůz skutečně na posledním tažení. Produkci tedy omezila na posledních 2 200 exemplářů, z čehož dva tisíce jsou určeny pro USA a zbytek pro Kanadu. Ještě o pár let dříve bychom byli spíše svědky zoufalé snahy tolik aut před koncem života prodat, skoro každý by čekal na nástupce. Tentokrát ale byla veškerá produkce rozebrána během pouhých 12 hodin, a tak automobilka přišla ještě s dodatečnou čekací listinou pro případ, že by nějaký z prvotních zájemců svou rezervaci zrušil. Momentálně je ovšem plno už i v „čekárně“ a auto nelze ani objednat, ani doufat v pozici náhradníka. „Všechny rezervace jsou obsazeny,“ říká firma.

To je fascinující stav, který jen ukazuje, jak moc se svět nových vozů vzdaluje jejich kupcům. Racionálně vzato nedává žádný smysl, aby se bestsellerem stalo auto konstrukčně staré desítky let, které ani jako nové nemělo moc čím ohromit. V iracionálním světě, ve kterém žijeme, ovšem podobné vozy navzdory přetrvávající poptávce nedostanou přímé nástupce, a tak se po nich strhne zájem, i když by automobilky neměly problém přijít s dramaticky lepší novou generací. A nedá se čekat, že by jiný výrobce ještě přišel s čímkoli podobným.

Dodejme, že rozlučková edice je tou vůbec nejvýkonnější „třístovkou“ - její 6,4litrový motor V8 byl totiž naladěn na 492 koní a 644 Nm točivého momentu. S těmito parametry pak vůz zvládá sprint na stovku za 4,3 sekundy, čtvtmíli za 12,4 sekundy a v případě nejvyšší rychlosti omezovač zasáhne až při 257 km/h.

Kromě poladěného motoru se pak sedan pyšní i 20palcovými litými koly se sportovním obutím a brzdami Brembo. Nechybí ani samosvorný diferenciál, adaptivní podvozek či třeba zadní spoiler. Máme tu tedy v podstatě vše, po čem značná část Ameriky touží, a to za cenu 56 595 USD (cca 1 295 000 Kč). Nedivili bychom se tedy nakonec, kdyby automobilka výrobní kapacitu ještě zvýšila, zájem očividně dalece překročil její očekávání. Plán zakroutit tomuto modelu krkem si ale rozmyslí jen stěží.

Stávající verze Chrysleru 300C je jeho labutí písní. Je to morálně velmi staré auto, které neohromovalo ani před 10 léty, teď ale frčí. Proč? Protože končí a výrobce - a nejspíše ani konkurenční automobilky - už nic takového do nabídky znovu nezařadí. Foto: Chrysler

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

