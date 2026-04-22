Doba obřích displejů v autech končí, říká expert, vyhrají ti, kteří je zmenší nebo úplně vyhodí
Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
O tom, kdo vsadil na špatného koně v případě pohonů aut, se můžeme dlouze přít, kde ale většina výrobců jednoznačně zvolila špatný směr, je už dnes jasné. Je to sázka na obří dotykové displeje coby často jediné jediné rozhraní k ovládání klíčových funkcí vozu. Trend mířící tímto směrem byl inspirován vývojem mobilních telefonů, což do určité chvíle dávalo smysl a byl to přínosem. Jenže automobilky bohužel neznaly míru a jednoduše zamířily až k samotným extrémům kde už jim šlo jen a pouze o peníze.
U některých moderních aut tak už na fyzické tlačítko pomalu nenarazíte, místo toho jsou veškeré funkce soustředěny na dotykový palubní displej. Takových vozů jsem za poslední léta otestoval bezpočet, nenadchlo mně však jediné. Naopak jsem se kolikrát nemohl dočkat, až se vrátím zpátky za volant archaické Kie. U té totiž třeba klimatizaci či stěrače mohu ovládat prakticky poslepu. Jenže hlavně čínská auta po vás požadují, abyste tu kterou funkci lovili klidně i sekundy v nepřehledném palubním menu. Za jízdy je to velmi nebezpečné, přesto nevyhnutelné.
Může se zdát, že jde pouze o osobní pocity. Jenže když si pozorně pročtete třeba ankety mapující spokojenost lidí s jejich novými vozy či spolehlivost takových aut, zjistíte, že obojí dramaticky klesá. A jedním z klíčových důvodů jsou palubní systémy, jehož ovládání se stalo mnohem komplikovanějším než dřív. Není to však jediné negativum dané rošády. Jakkoli je sice hezké, že vaše auto má tisíc všemožných funkcí, vy jich v reálu používáte jen pár. Platíte ovšem za celý komplet, a to opakovaně, neboť elektronika je nyní nejporuchovější oblastí.
Zatímco tak ještě před pár lety byly obrazovky v automobilech považovány za symbol luxusu a novátorství, dnes jsou tou největší osinou v zadnici. A utéct jim skoro není jak, disponují jimi skoro všechna auta včetně těch nejlevnějších, takže se s velkými dotykovými obrazovkami nepojí žádná prestiž. A místo posunu vpředu tu máme spíš obří skok zpátky, neboť kde jste dříve ihned po nastoupení do auta mohli jediným stisknutím zapnout vyhřívání sedadel, tam dnes musíte klidně i půl minuty čekat, než se palubní menu vůbec aktivuje tak, abyste přes něj patřičnou volbu mohli učinit. Tedy někdy i bloudit na cestě k tomu ji učinit.
Luke Miles, zakladatel designového studia NewTerritory, i proto říká, že pokud výrobci budou na plejádě dotykových displejů bez čehokoli dalšího trvat, bude je to šeredně mrzet. Podle něj toto řešení už teď z módy, zatímco fyzická tlačítka znovu umocňují vztah mezi majitelem a jeho vozem. „Způsob, jakým cítíte odezvu od vroubkovaného objektu, vás tak dostane do bodu, kdy si uvědomíte, jak nádherně byl takový vůz zpracován,“ uvádí Miles pro Autocar a oponovat mu určitě nemíníme.
Automobilky přitom podle něj nemusí znovu zahltit kabiny desítkami tlačítek, stačí jich mnohem míň. A namixovat je s hlasovými ovládáním či ovládáním pomocí gest, neboť obojí se stalo sofistikovanějším. Výrobci by takovou cestou měli dosáhnout „lidských momentů“. Navíc jim to umožní, aby zmenšili velikost obrazovek, neboť ty se v podstatě stanou přebytečnými. Důraz bude kladen na fyzické ovládání, s jehož pomocí se od sebe jednotlivé značky zase víc odliší - kdo jej bude mít, vyhraje.
Podle Milese nicméně lepší propojení mezi majitelem a vozem musí odstartovat ještě dřív než po usednutí za volant. Výrobci totiž nehodili přes palubu pouze tlačítka, ale i běžné klíčky. A jakkoli i v tomto ohledu se kdysi zdálo, že otevírání a startování vozu třeba skrze mobil je hudba budoucnosti, realitou bylo jejich další ponížení na úroveň pouhých dopravních prostředků. Zasunutí klíčku do startovací zdířky, ať již obojí má jakoukoli podobu, je totiž jakýmsi „potřesením rukou“.
Že Miles má zjevně pravdu, potvrzují i jména nových klientů jeho společnosti. Ta se dosud zaměřovala hlavně na leteckou branži, kdy pracovala pro aerolinky Delta či Virgin Atlantic. Nyní ale pole působnosti rozšířila také o výrobce aut, mezi které patří Ford a Mercedes-Benz. Druhá zmíněná automobilka přitom péči NewTerritory potřebuje jako sůl, neboť na obří obrazovky tlačí jako zběsilá. Její poslední novinky ale proto uvnitř vypadají jako levná čínská auta - Mercedes to dokonce dotáhl tak absurdně daleko, že „přečínoval” i samotné Číňany.
Němci přitom už sami uznali, že na velkých dotykových obrazovkách není nic luxusního, přesto se jich drží jako klíště. Je pak sice dobrou zprávou, že konečně uznali chybu na své straně, ovšem k jejímu napravení evidentně potřebují externí firmu. Nic tak vlastně nepotvrzuje lépe naše podezření, že ze Stuttgartu byl zdravý rozum vykázán. Jinak by nová třída C nemohla vypadat tak absurdně, jak vypadá.
Nebýt třícípé hvězdy na volantu, řada lidí si nejspíš řekne, že kouká na interiér nového čínského elektromobilu. Chybí tu totiž jakýkoli nádech skutečného luxusu. Pokud tak německá automobilka chce být se zákazníky znovu zadobře, musí vrátit zpátky fyzické ovládání, stejně jako ostatní. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Autocar
