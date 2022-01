Doba vlády koncernu GM v Americe skončila, o pozici jedničky přišel po neskutečných 90 letech před 4 hodinami | Petr Prokopec

Krom smrti a daní se jistotou v životě hned několika generací lidí stalo i to, že koncern General Motors bude nejúspěšnější automobilkou v Americe. Už to ale neplatí, Američany po neskutečných 90 letech pokořili Japonci.

Za sebou máme rok 2021, tedy ten vůbec první, kdy jsme se museli s koronavirovými patáliemi potýkat od začátku ledna až do konce prosince. Spíše než pandemie a s ní spojené restrikce ovšem automobilový svět zasáhla krize spojená s nedostatkem čipů a dalších komponentů. Daný chaos nakonec zamával i pořadím výrobců aut ve Spojených státech, neboť vůbec poprvé po 90 letech nevystoupl na trůn koncern General Motors. Místo toho se Američané museli sklonit před Japonci a ne o málo.

Králem je nyní Toyota, která má za loňský rok na kontě 2 332 262 registrací, což představuje dokonce 10,4procentní nárůst oproti roku 2020. GM oproti tomu stihl 12,9procentní propad, díky čemuž koncern prodal „pouze“ 2 218 228 aut. Rozdíl 114 tisíc prodaných aut už si dopočítáte sami. Trápení GM přitom odstartovalo již v loňském druhém kvartálu, kdy za Toyotou začal zaostávat. Stejně tomu bylo i v tom třetím, a přestože ve čtvrtém Toyota zaznamenala meziroční 30procentní propad, GM na tom se 43procentním pádem bylo ještě hůře.

„Nedostatek čipů, mezi jinými věcmi, způsobil v roce 2021 bezprecedentní sled okolností. I tak ovšem GM prodloužilo svou nadvládu v prodeji velkých pick-upů a SUV. V roce 2022 se navíc začínají zlepšovat dodavatelské řetězce, a jelikož chystáme odhalení několika nových vozů - včetně elektromobilů a přepracovaných pick-upů - mělo by nám to letos pomoci v růstu,“ uvedl koncern GM s tím, že nejžádanějším vozem loni byl Chevrolet Silverado s 380 715 registracemi (-12,7 %) na kontě.

Toyota pak zákazníkům poděkovala za přízeň a projevenou důvěru s tím, že „být číslem jedna pro nás nikdy nebyla priorita. Místo toho se automobilka zaměřuje na to, aby byla nejlepší v rámci bezpečnosti, kvality a hodnoty“. Nejúspěšnějším modelem japonské automobilky se přitom stalo SUV RAV4, kterého se prodalo 430 387 kusů. Stejně jako v případě bestselleru GM ovšem také u něj došlo na propad, byť pouze 5,3procentní.

Lze pak už jen dodat, že Toyota není jediným zahraničním výrobcem, kterému se loni ve Státech vedlo dobře. Své prodeje na americkém trhu navýšily i automobilky jako Hyundai, Mazda, BMW či Volkswagen. Korejci pak mají na svém kontě 738 081 registrací, což dokonce představuje 19procentní růst vůči předloňskému roku a rekord v rámci firemní historie. Za to - podobně jako Toyota - vděčí chytrým tahům, jenž jim zajistily právě více čipů.

V tomto ohledu je pak vlastně otázkou, zda GM skutečně může k letošnímu roku upínat nemalé naděje. Aktuálně už málokdo věří tomu, že by rok 2022 mohl být méně problematický než ten minulý. A co hůře, problémy by se mohly přenést i do toho dalšího. Zvláště kvůli oněm elektromobilům, na jejichž výrobu je třeba čipů několikanásobně více.

Toyota ve Státech vůbec poprvé usedla na trůn, ze kterého po 90 letech sesadila koncern General Motors. Jejím nejúspěšnějším modelem se stalo SUV RAV4. Foto: Toyota



Číslem jedna pro GM je pak Chevrolet Silverado, ovšem i v jeho případě došlo na propad registrací. Spíše než nezájem zákazníků za tím ovšem stál nedostatek čipů. Foto: Chevrolet

