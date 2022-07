Dobový bizár: Žádaný model je vyprodaný na tak dlouho, že ho nejde ani objednat, přesto mohutně zdražuje před 7 hodinami | Petr Miler

Jsme přesvědčeni, že o tom, to, co se dnes děje na trhu s auty, se bude jednou psát v učebnicích. Je vskutku na pováženou, když je nějaký model auta vyprodaný tak moc, že ho vůbec nemůžete objednat, v cenících ale během této doby zdražuje o statisíce a miliony.

Patrně byste museli strávit poslední měsíce v jeskyni, abyste nepostřehli, co se děje na trhu s auty. Koronavirové „rozhazování peněz z helikoptéry” se postaralo o to, že poptávka po nových vozech prakticky neustála, jejich nabídka se ale zmenšila. Nejde ani tak o auta samotná, nové vozy není možné vyrábět v patřičném množství primárně kvůli omezené výrobě některých dílů, zejména pak čipů, což je stav trvající prakticky dodnes.

Přidejte si k tomu zelené tlaky zejména EU, které znamenají, že automobilky ani nejsou ochotny určitých modelů či verzí prodávat více kvůli emisím CO2 a pokutám s nimi spojeným, rostoucí ceny kde čeho vyvolané vším zmíněným i sankcemi uvalenými kvůli konfliktu na Ukrajině. A na světě máte dokonale výbušný mix neustálého zvyšování cen. Člověk by čekal, že musí skončit, zejména za situace vysoké inflace a restriktivních monetárních politik, kdy lidem nutně musí docházet peníze už kvůli tomu, nemluvě o horší dostupnosti úvěrů. Dramatický zvrat ale zatím očividně nepřišel.

Ukazuje to až tragikomická situace okolo Mercedesu třídy G, na který automobilka už v lednu přestala přijímat objednávky. Nestojí snad o nové kupce? Do značné míry nikoli, neboť možnosti výroby se ve vztahu s poptávkou dostaly do takové vzájemné situace, že v závislosti na trhu a jeho alokacích je vyprodáno i na několik let dopředu a výrobce vůbec neví, zda by tento vůz lidem při současném objednání dodal. Či v jaké formě by jej dodal, neboť se za pár let může lišit nabídka motorů, výbavy, čehokoli.

Tohle ale nezabránilo tomu, aby Mercedes zdražoval. Už v březnu třícípá hvězda poslala ceny vozu nahoru až o 460 tisíc Kč a dělá to dál. Jak si všimli australští kolegové, tamní ceny Géčka šly opět nahoru, a to tak moc, že jsou dnes skoro o 50 % (!) vyšší než v době příchodu tohoto modelu na trh.

Podívali jsme se na stav v České republice a není jiný. Jednotlivé verze zdražily o další stovky tisíc, přičemž už za výchozí provedení G400d musíte dát o dalších asi 430 tisíc korun více než na jaře. Oproti stavu z února 2022 je cena o více jak 600 tisíc korun výše. Bavíme se tedy o vysokých desítkách procent zdražení za jednotky měsíců, to je opravdu bláznivé. A více co je ještě bláznivější? Že se tohle auto pořád nedá objednat.

Stav z ledna platí i dnes a automobilka „temperuje” ceníky primárně proto, aby mohla více účtovat lidem, kteří si vůz objednali dříve. Kupní smlouva sice obvykle zahrnuje cenu, za kterou je vám vůz prodáván (třeba u Tesly už ani to ne), výrobce ji ale stejně obvykle negarantuje jako tu, za níž vám auto reálně dodá. Pouze vám (znovu obvykle, podmínky se liší od značky a někdy i od dealera) dává právo odstoupit od smlouvy, když se cena mezi chvílí objednání a dodání výrazně změní, typicky jde o více jak 10 %.

Mercedes tedy v podstatě jen sází na to, že mu zákazníci neřeknou v mezičase „ne”, popř. existuje dost jiných, kteří odmítnuté auto vezmou za něj a vyšší cenu zaplatí. Ani mluvčí značky už to není schopen rozumně vysvětlit, zvyšování cen vysvětluje „zajištěním dostupnosti” (což je velmi přeneseně reálný pohled na věc, protože když bude jedno Géčko za 10 milionů, poptávka jistě ochabne a dostupnost se zlepší...), k samotnému posunu říká jen tolik, že vůbec „není schopen uvést detaily k tomu, čím byly takové ceny určeny”. Máme pro něj tip. Někdo se podíval z okna a řekl si: „Třeba 4,333 milionu Kč? To nezní špatně.”

Tohle všechno je bizár doby. Už aby s ní byl konec a dostali jsme se zpět do stavu, kdy podmínky na trhu diktuje zákazník, ne prodávající. Už soudě podle postupu Mercedesu je to velmi zhoubný stav. Během poslední doby se toho rozhodně nezměnilo zase tolik, aby to ospravedlnilo zvýšení ceny auta skoro o polovinu, to si třícípá hvězda prostě jen pohrává s převisem poptávky nad nabídkou výše naznačeným způsobem.

Mercedes třídy G je už měsíce prakticky vyprodaný a objednat se běžně nedá. Ceny ale rostou i tak raketovým tempem, automobilka tím především ždímá lidi, kteří si auta objednali dříve. Přetlak poptávky nad nabídkou musí být vskutku enormní. Foto: Mercedes-Benz

Petr Miler

