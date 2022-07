Časy ČSSR se vrací, nové modely aut jsou krátce po příchodu na trh vyprodané do konce výroby před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Patrně nikdo, kdo nekonečné čekací lhůty na nová auta v 70. nebo 80. letech minulého století zažil, nedoufal, že by se kdy mohly vrátit. Ale ony jsou zpět, minimálně zájem o žádaná japonská SUV převyšuje výrobní kapacity natolik, že už je nelze ani objednat.

V loňském roce Toyota představila Land Cruiser nové generace. Značka již dopředu hlásala, že kvůli nepřesvědčivým prodejům předchozího provedení J200 nezamíří novinka s kódovým označením J300 do Spojených států. Prostor na trhu měl přitom vykrýt Lexus LX, který vychází ze stejného základu, oproti verzi Toyoty je nicméně luxusnější. Představen byl jen s několikaměsíčním zpožděním a stejně jako Land Cruiser už nepočítá s osmiválci. Na druhou stranu však zákazníci v obou případech mohou žádat také 3,3litrový šestiválcový turbodiesel.

Či správně bychom měli napsat, že mohli žádat. Toyota a následně i Lexus byly totiž po debutu svých novinek doslova zasypány objednávkami. Co by jindy Japonce nadmíru potěšilo, se nicméně stalo značným problémem. Nesmíme totiž zapomínat, že světem zmítá chaos, v jehož důsledku výrobcům chybí čipy a další komponenty. Na nová auta se tak běžně čeká rok i déle, v případě Toyoty Land Cruiser je situace ještě o mnoho horší. Novinku už zjara lidé objednávali s tím, že si počkají čtyři roky, teď už situace připomíná spíše časy komunistické ČSSR. Objednat už nejde nic, leda se zapsat do pořadníku, automobilka už totiž neumí slíbit, že vůbec dodá během aktuálního výrobního cyklu.

A k témuž nyní došlo i u Lexusu. Tato značka totiž v případě modelu LX na domácím trhu zaklapla objednávkové knihy, ani v jeho případě nelze slíbit dodání do konce výroby. Na japonském webu tak svítí oznámení, dle kterého SUV „bylo velmi dobře přijato nejen v Japonsku, ale také v dalších zemích po celém světě. V současné době proto pozastavujeme objednávky, neboť počet, který jsme dosud nasbírali, přesahuje naši výrobní kapacitu.“

Kolegové z Carscoops již požádali o vyjádření americké zastoupení značky, neboť z daného vyjádření vyplývá, že stop stav bude zakrátko zaveden na všech trzích. Dle mluvčího Lexusu ale zatím objednávky přijímány jsou, přičemž Američané mohou sáhnout jen po benzinové verzi LX600. Ta je pak k mání v pěti úrovních výbavy, a to od 88 245 dolarů (cca 2,16 milionu korun).

Vrcholem nabídky je přitom provedení Ultra Luxury, které stejně jako zbytek portfolia počítá s 3,4litrovým šestiválcem naladěným na 415 koní. S ním je pak spárována pouze čtveřice křesel, kdy ta zadní byla osazena masážním strojkem. Cestující sedící nikoli za řidičem pak má možnost sklopit opěradlo předního sedadla a vysunout podnožku. Připravit si však již musí 127 345 USD (3,1 mil. Kč). Kdy vůz dostanou, je ale nejasné. S ohledem na zmíněné bychom se nedivili, kdyby „nikdy” bylo nakonec tou správnou odpovědí.

Lexus LX je jako klon Toyoty Land Cruiser dalším vozem, který už nejde ani objednat, produkční kapacita je vyprodaná až do konce výroby. Zatím zřejmě ne všude, s ohledem na situaci je ale podle všeho jen otázkou času, než tomu tak všude bude. Foto: Lexus

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

