Dodavatelé automobilek se postavili proti nucené elektrifikaci, planetě chtějí pomoci jinak

Asociace MEMA varuje před zavedením zákazů prodeje aut se spalovacími motory a vysvětluje, proč způsobí více zla než dobra. Logickým argumentům zatím alespoň Bílý dům naslouchá.

Kromě pandemie koronaviru dnes automobilový průmysl zásadně ovlivňují i politické tlaky na elektrifikaci aut. Zákonodárci se zaklínají bojem proti klimatickým změnám, ovšem vztah mezi preferencí elektromobilů a tímto výsledkem je velmi vágní, pokud vůbec nějaký, jak nedávno vysvětlil německý univerzitní profesor.

I když tedy elektromobily mohou lokálně prospět, jejich vynucený příchod, který nebude brát ohledy na další nezbytné kroky může na jiných místech jen uškodit. O tomto posunu je tedy třeba diskutovat, a to především na odborné a nikoliv na politické úrovni. Nebylo by to totiž poprvé, kdyby veškeré snahy o pozitivní přínos nakonec skončily špatně. Ostatně si jen stačí vzpomenout, že ve 30. letech minulého století byl Adolf Hitler oslavován jako ten, kdo dal lidem práci.

Vraťme se ale zpátky do přítomnosti, a to k oněm politickým tlakům. Nejsou pouze doménou Evropy, za své si j vzali také veřejně činní lidé v Americe. Státy jako Kalifornie, New York, Massachusetts a Severní Karolína tlačí na prezidenta Joea Bidena, aby v roce 2035 zakázal prodej nových aut se spalovacím motorem napříč USA. Proti tomu ovšem důrazně vystoupila asociace dodavatelů automobilových komponentů MEMA, dle které by tento krok u jejích členů vedl ke ztrátě zhruba 30 procent pracovních míst. S méně složitými elektromobily by totiž nebylo třeba tolika zaměstnanců.

Není to pochopitelně poprvé, co takový argument zaznívá, ten ale nakonec není tím nejpodstatnějším. Podle MEMA lze zlepšení situace z hlediska čistoty ovzduší i boje proti klimatickým změnám dosáhnout snáze za pomoci dalšího vývoje spalovacích jednotek a zvýšení jejich efektivity. Nakonec ty moderní jsou dnes už spíše čističkami vzduchu než škůdci, neboť díky veškerým filtrům a dalším anti-emisním technologiím vrací do ovzduší čistší směs, než jakou nasávají.

Z toho důvodu asociace požaduje, aby žádné pevné datum nebylo stanoveno a místo toho bylo vše ponecháno přirozenému vývoji a konkurenčnímu boji i na tomto poli. A jak se momentálně zdá, Bidenova administrativa je zatím rozumnější než europolitici. Sice plánuje dát na podporu elektromobility 174 miliard dolarů (cca 3,73 bilionu korun), dle klimatické poradkyně Bílého domu Giny McCarthy ale žádné konkrétní cíle z hlediska rozšíření elektromobility nebyly stanoveny a sám Biden už dříve uvedl, že je proti snahám Kalifornie takové zákazy zavádět. „Právě teď nepřicházíme s žádnými požadavky, protože v podstatě využíváme trh, aby dosáhl redukcí, které potřebujeme,“ říká Giny McCarthy. Jásat nad přístupem tamních politiků rozhodně nebudeme, pořád je ale rozumnější, než ten evropský.

