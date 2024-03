Dodge ukázal první sériový elektrický muscle car. Je obří a absurdně těžký, naštěstí dorazí i s „normálními” motory před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Pokud máte pocit, že elektrická auta vás svou hmotností už nemohou překvapit, připravte se na šok. Nový Dodge Charger je tak těžký, že váží víc než velká sedmimístná elektrická SUV, naštěstí ho budete moci mít i s benzinovým pohonem.

U Fordu dnes mohou slavit, i když se o to sami nijak nezasloužili. Důvodem je aktivita konkurence, konkrétně odhalení osmé generace Chargeru od Dodge. Koncern Stellantis se totiž rozhodl, že u svého muscle caru už nepoužije osmiválcový motor a primárně z něj udělá elektromobil. Původně mělo jít dokonce jen o elektrický vůz, Dodge se ale nakonec takového kroku zalekl a a jako „cenu útěchy” nabídne zákazníkům také šestiválce. Inu, když Dodge v roce 2022 odhalil koncept tohoto modelu verzi a oznámil publiku „elektrizující informace“, dočkal se tak negativní odezvy, že nemohl postupovat jinak.

Pro modrý ovál jsou to i tak dobré zprávy, neboť jeho Mustangu V8 nevyklidil prostor pouze Dodge, nýbrž i Chevrolet, který se svým Camarem končí úplně. Za výrobou jeho šesté generace se zatáhla opona už loni v prosinci, nástupce pak není zrovna za rohem. Jakmile se nicméně objeví, měl by disponovat dokonce už jen elektrickým pohonem. Ford tak bude jediným výrobcem, jenž publiku nabídne pravověrný spalovací muscle car. S ohledem na dosavadní zájem hlavně o osmiválcové varianty napříč celou „velkou detroitskou trojkou“ může počítat s růstem zájmu.

Pojďme se nicméně věnovat samotnému Chargeru, jenž se do délky natáhl na 5 248 milimetrů. Tím bylo dosavadní provedení překonáno o zhruba 20 cm, načež je novinka delší než třeba BMW X7 či Mercedes-Benz třídy S. Už to je svérázné, tyto i další vozy ale Američan dalece zastiňuje i svou hmotností, která činí absurdních 2 648 kilogramů. To je vskutku šílené číslo, ze kterého již nyní vyplývá jedno - nový Charger bude minimálně v rámci samotné jízdy klasickým americkým muscle carem. V přímce tedy možná zvládne excelovat, tím ale jeho dominance skončí. Ostatně si jen zkuste protáhnout tři tuny zatáčkou...

Vyšší hmotnost je pak sice elektromobilům vlastní, nicméně Dodge v tomto ohledu kromě čtyřtunového elektrického Hummeru překonává skoro všechno, co vám přijde na mysl. Citelně lehčí jsou mj. Porsche Taycan Turbo S a Tesla Model S Plaid, stejně jako třeba Cadillac Lyriq či Kia EV9. Korejské SUV je pak sice o chlup kratší, stejně jako je také užší, nicméně pobrat dokáže až sedm cestujících ve třech řadách. Charger je ovšem striktně pětimístným vozem, v jehož případě navíc posádka nebude mít tak velkorysý prostor pro hlavu. V tomto ohledu se tedy Dodge příliš nepředvedl.

Ani další parametry nepatří mezi oslnivé. Zpočátku budou k mání dvě elektrické verze R/T a Scat Pack, jenž obě vyfasují baterie o kapacitě 100,5 kWh (z čehož využitelných je 93,9 kWh). Udávaný dojezd 510 a 418 km pak s ohledem na zmíněnou hmotnost pochází spíše z říše snů, zvláště pokud majitelé budou na plynový pedál tlačit s patřičnou razancí. Ani v té chvíli nicméně nemohou počítat s dechberoucí dynamikou, neboť R/T s 503 koňmi zvládne stovku za 4,7 sekundy, zatímco Scat Pack s 680 koňmi potřebuje 3,3 sekundy. Maximálka pak činí 216 a 221 km/h. I to je velká bída, 190koňová Škoda Octavia 2,0 TSI se 190 koňmi a pohonem 4x4 má maximálku 229 km/h...

Daných hodnot lze navíc dosáhnout pouze po stisknutí tlačítka Power Shot na volantu, jenž po dobu 15 sekund navýší potenciál hnacího ústrojí o 40 koní. Zda je tato vzpruha podmíněna určitou kapacitou baterií, Dodge neupřesnil, ale dá se to očekávat. Dobíjení rovněž nepatří mezi pozitiva, neboť obě varianty počítají pouze s 400voltovým elektrickým okruhem. I když tedy najdete stojan s výkonem až 350 kW, zabere vám doplnění kapacity z 20 na 80 procent 27,6 minuty. Je přitom třeba si uvědomit, že v té chvíli dočerpáváte jen 60 procent baterie, jejíž maximální použitelná kapacita odpovídá 24 litrům nafty. Doplníte tedy ekvivalent něco víc než 16 litrů paliva.

Při využití domácího wallboxu s výkonem 11 kW se navíc daná doba prodlužuje na pět a půl hodiny, znovu při stejné kapacitě. To v podstatě znamená, že majitelé se půjdou na pět minut vyřádit, aby následně svůj elektromobil mohli použít pomalu až druhý den. Není tak divu, že nadšenci ve fórech rovnou říkají, že si počkají na spalovací verze. Ty budou využívat třílitrový šestiválec, jenž nabídne 426 či 558 koní. Dorazit má nicméně až příští rok, stejně jako čtyřdveřová varianta modelu.

Co dodat? Snad už jen tolik, že Charger Scat Pack bude nabízen s režimy Donut Mode a Drift Mode, jenž umožní efektní protočení zadních kol. Elektromobily přitom běžně mají na svém kontě mnohem větší produkci jemných částic, a to kvůli své hmotnosti. V podstatě tedy bude stačit pár sekund, a Charger zcela zneguje veškerý svůj teoretický ekologický přínos. To je podobné, jako kdybyste doma třídili odpadky, které následně popeláři nahážou do jednoho vozu - k čemu je tedy tohle auto vůbec dobré, proč je se všemi svými limity elektrické? Nedává to smysl.

Zatím bohužel nevíme, kolik si Dodge za svou novinku bude účtovat, rozhodně však půjde o víc než 50 730 dolarů (cca 1 183 000 Kč), na které v USA vyjde osmiválcový Mustang. Jeho výkon přitom zůstává neměnný, v rámci „blbnutí“ vás pak omezí maximálně obsah vaší peněženky při návštěvách čerpacích stanic. Počítat pak navíc můžete s přirozeným soundtrackem, nikoli s umělým zvukovým doprovodem, který elektrický Charger též dostal do vínku. Nadchnout se opravdu není z čeho.

Produkční Charger nevypadá tak lákavě jako koncept, jistá rozporuplnost vzhledu ovšem pro zájemce bude tou nejmenší překážkou. Horší je to s technikou, neboť osmá generace přepřáhla hlavně na elektrický pohon. S tím spalovacím bude k mání až příští rok, půjde však o šestiválec a nikoli osmiválec. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.