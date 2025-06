Dodge urychlil výrobu spalovací verze původně jen elektrického auta, to už po pár měsících nechce skoro nikdo před 2 hodinami | Petr Prokopec

A aby obrat byl dokonalý, automobilka se sama chlubí tím, že přesně tohle dělá. Teď jen najít způsob, jak pod kapotu nacpat znovu osmiválec, a o prodeje bude postaráno.

Mnohokrát jsme řekli, že elektrický pohon se ke sportovním autům nehodí. Jistě, propůjčit jim může dechberoucí zrychlení, jenže tím pozitiva pomalu končí. Což je asi totéž, jako kdyby vám mělo stačit, že vaše partnerka či partner je vizuálně atraktivní. Je to jistě přednost, když ale váš protějšek bude také hloupý, negativistický, hádavý a násilnický, jak dlouho s ním vydržíte? Den? Týden? Možná i měsíc, na dlouhodobě fungující vztah to ale stačit nebude, zamilovanost po několika výprascích rychle vyprchá.

Se elektrickým sportovními auty je to podobné. A byť ani ta spalovací nejsou dokonalá, jejich komplexně lepší vlastnosti si snadno zamilujete na celý život. Když si takový vůz budete kupovat, je vám dopředu jasné, že bude mít vyšší spotřebu a moc daleko nedojede ani se slušnou nádrží. Jenže patří to ke hře a doplnění paliva je záležitostí na pár minut prakticky kdekoli a kdykoli. Elektromobil má zlomkovou zásobu energie o mnohokrát vyšší hmotnosti, kterou nelze opravdu rychle doplnit nikde a nijak.

Nejde tu ale jen o použitelnost, sportovní auta musí kromě rychlosti generovat i emoce, což těm elektrickým kvůli jejich nijakému projevu také moc nejde. Znovu se hodí analogie z partnerského života - elektrická auta jsou svým decentním projevem v podstatě vyspělejší, ale opravdu vás bude bavit žít s emočně plochou ženou, která dělá vše přesně podle síťového grafu? Méně může být i zde více.

Elektrické sporťáky ve výsledku na zákazníky nefungují, ať se je výrobce pokusí postavit do jakkoli pozitivního světla. Nyní to na plné čáře začíná poznávat Dodge, jehož nový Charger měl s bateriovým pohonem být cestou do zářné budoucnosti značky. Nic takového se ovšem neděje, dealeři již namísto předpokládaných přirážek museli přikročit ke vskutku enormním slevám. Jenže ani ty nepomohly a automobilka tak prozatím vyřadila z nabídky základní úroveň výbavy R/T. K mání je tedy momentálně pouze vrcholná verze Scat Pack, ovšem ani ta se neprodává jako housky na krámě.

Otázkou je navíc její budoucnost, neboť v Americe mimo jiné dochází aspoň na částečnou deregulaci trhu postavenou kolem normované spotřeby paliva resp. energie. Výrobci tak nově budou moci znovu svobodněji používat spalovací motory. A přesně tímto směrem se hodlá ubírat i Dodge, který se již chystá odstartovat výrobu benzinového Chargeru zvaného Sixpack. Ten bude v továrně Windsor Assembly Plant (věrný svému jménu) osazován třílitrovým šestiválcem Hurricane, a to ve dvou výkonnostních verzích. A jak sama automobilka oznámila, ještě před fyzickým začátkem prodejů urychluje výrobu - ta poběží hned ve dvou směnách místo původně předpokládané jedné.

Zatímco tedy v případě elektrické verze dochází na utlumování výroby pro nezájem, u té spalovací pojedou montážní linky na plné obrátky z přesně opačného důvodu. Během třetího letošního kvartálu se navíc naplno rozjedou také ty, ze kterých bude sjíždět čtyřdvířko. Rovněž u něj se totiž očekává jen minimální zájem o bateriový pohon. Z toho důvodu prý Dodge opravdu nechce setrvat jen u šestiválce, ale hledá způsob, jak by se pod kapotu mohl vrátit i osmiválec. Technici Stellantisu měli už v továrně zkoumat variabilitu montážních linek.

Je tedy skutečně možné, že zakrátko bude opět možné objednat Charger HEMI V8. Nic jiného by návrat zdravého rozumu nevykreslovalo tak lépe. A nepřekvapilo by nás, kdyby krok Dodge nakonec měl mnohem větší dopad na celou branži, protože jakmile jedna automobilka oslaví s takovým postupem úspěch, ostatní jej budou chtít též. Poučit by se zde mělo hlavně Porsche, u kterého na elektrický Boxster a Cayman není rovněž zvědavý prakticky nikdo.

Pohledů na nový Charger se spalvacím motorem je zatím k dispozici poskrovnu, i to málo informací a detailů ale stačilo k tomu, aby probudil zájem, o kterém si elektrická verze může nechat jen zdát. Dochází tedy na urychlení výroby. A do budoucna může dojít i na návrat osmiválce. Foto: Dodge

Petr Prokopec

